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Все про:Львів (1208) операція (59) трансплантація (45) трансплантологія (1)

 Операцію з пересадки нирки вперше провели у львівській лікарні

Чоловік, який з дитинства страждає від ускладнення на нирках після важкої ангіни, отримав нову нирку від матері.

Операцію провели на вихідних у Львівській міській лікарні швидкої медичної допомоги. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Дмитро захворів ще в дитинстві на ангіну, яка згодом дала ускладнення на нирки. Недуга загострилася вісім років тому і переросла у хронічну ниркову недостатність. Його донором стала рідна матір. Жінка розповіла, що раніше вже втратила одну дитину з аналогічним діагнозом. А тому нині тішиться успішній операції.

"Я дуже рада, що дала друге життя своїй дитині. Це таке щастя! І я знаю, що чимало таких матерів, які потрапили в схожу скрутну ситуацію", - зауважує жінка.

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Стан здоров'я Дмитра наразі задовільний, а чоловік з новою ниркою вже почувається добре.

"Сьогодні вже краще, значно краще, думаю через кілька днів, можливо, вже і піду", - каже Дмитро Капущенко.

Львівський медзаклад ліцензію на пересадку органів отримав лише минулого четверга, першу операцію лікарі провели вже у вихідні. Працювало дві бригади фахівців, одні робили забір нирки, інші - пересаджували орган Дмитру.

Голова львівської лікарні швидкої допомоги Олег Самчук переконаний, що українці не повинні їздити на такі операції за кордон і просити там допомоги.

"Тому що українці заслуговують того, щоб це робилося в їхній державі, а не їздити за кордон і чекати в довготривалій черзі", - наголошує лікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пересадка нирки 323 тис. грн, серця - 535 тис. грн, печінки - 855 тис. грн: Кабмін затвердив вартість трансплантації органів. СПИСОК

Наразі в Україні десятки тисяч людей потребують пересадки органів. У Львівській лікарні швидкої допомоги вже готові до трансплантації не лише, нирок, а й серця та легень. Тамтешні медики формують лист очікування і обстежують потенційних пацієнтів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179004
 
   
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это уровень... высочайший... в нормальном мире уже почти 60 лет... (мы не говорим об экспериментах)... это из серии Украина должна гордиться Сикорским...
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А пересадку мозгов зеленому стаду когда начнут делать? Ну хотя бы от курицы мозги каждому зебилу...и то умнее бы были чем сейчас...
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"Состояние здоровья Дмитрия сейчас удовлетворительное, а мужчина с новой почкой уже чувствует себя хорошо". Це 2 різні особи чи іде мова про здоров'я матері Дмитра, чи замість сполучника "а" треба поставити "і", чи варто перевіряти текст перед друком?
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ВАУ і це в 21-у столітті!!!!! Операцию по пересадке почки впервые провели во львовской больнице - Цензор.НЕТ 1922 Панове за кордоном це нормальне явище, а у нас як на Місяць злітати....
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"Недуга загострилася вісім років тому і переросла у хронічну ниркову недостатність. Його донором стала рідна матір."
Хлопчика цього вісім років "лікував(ли)" якісь лікарі ,а чому ім нирку не "відкрутили"?
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