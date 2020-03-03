 Перехожий, який витягнув із води пасажирів автівки, що впала в Русанівський канал, виявився прокурором Тедеєвим

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Казбек Тедеєв пригадує, як увечері 29 лютого їхав автівкою та почув жіночий крик. Він зупинився і побіг до води. Спершу він витягнув з автівки жінку, а потім чоловіка.

Про наслідки для свого здоров'я, каже, навіть і не думав. Нині він зізнається, що від шоку та холоду навіть не запам’ятав обличчя тих, кому врятував життя.

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"Це не є героїчним вчинком. Я так думаю, що це вчинок нормальної людини... Бив руками і після того я просто натиснув на скло і таким чином воно під вагою мого тіла зламалося", - ділиться спогадами Казбек Тедеєв.

Чоловік і жінка, що опинились у воді від госпіталізації відмовились і заборонили поліції називати їхні імена. У ДСНС розповідають, що ніхто зі свідків на місце події рятувальників не викликав. Про ДТП вони дізналися від "швидкої".

І рятувальникам, які прибули на місце, залишалося лише дістали машину з води. У Держслужбі надзвичайних ситуацій зазначають, що рятівника номінують на звання Героя року.

"Ми будемо подавати на участь в акції Герой-рятувальник року, підсумки якої будуть підбиватися у вересні, напередодні Дня Рятувальника", - кажуть у ДСНС.

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За попередньою версією, автомобіль впав у Русанівський канал через те, що водій не впорався з керуванням, коли намагався об'їхати собаку, який випадково вибіг на дорогу.