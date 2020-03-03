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 Перехожий, який витягнув із води пасажирів автівки, що впала в Русанівський канал, виявився прокурором Тедеєвим

Казбек Тедеєв - прокурор Київської області, троюрідний брат чемпіона світу з вільної боротьби і колишнього депутата ВР Ельбруса Тедеєва. Після порятунку людей він на лікарняному із запаленням легенів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Казбек Тедеєв пригадує, як увечері 29 лютого їхав автівкою та почув жіночий крик. Він зупинився і побіг до води. Спершу він витягнув з автівки жінку, а потім чоловіка.

Про наслідки для свого здоров'я, каже, навіть і не думав. Нині він зізнається, що від шоку та холоду навіть не запам’ятав обличчя тих, кому врятував життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виплатить по 105 тис. грн 207 громадянам, які здійснили героїчний вчинок, - Гончарук

"Це не є героїчним вчинком. Я так думаю, що це вчинок нормальної людини... Бив руками і після того я просто натиснув на скло і таким чином воно під вагою мого тіла зламалося", - ділиться спогадами Казбек Тедеєв.

Чоловік і жінка, що опинились у воді від госпіталізації відмовились і заборонили поліції називати їхні імена. У ДСНС розповідають, що ніхто зі свідків на місце події рятувальників не викликав. Про ДТП вони дізналися від "швидкої".

І рятувальникам, які прибули на місце, залишалося лише дістали машину з води. У Держслужбі надзвичайних ситуацій зазначають, що рятівника номінують на звання Героя року.

"Ми будемо подавати на участь в акції Герой-рятувальник року, підсумки якої будуть підбиватися у вересні, напередодні Дня Рятувальника", - кажуть у ДСНС.

Також дивіться: На київській Русанівці автомобіль з'їхав у Дніпро, водія і пасажира врятував перехожий. ВІДЕО+ФОТО

За попередньою версією, автомобіль впав у Русанівський канал через те, що водій не впорався з керуванням, коли намагався об'їхати собаку, який випадково вибіг на дорогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179003
 
   
 Топ коментарі
 
Ну брат его - бандит известный. А поступок достойный.
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Тадеев? Это из гнилого кавказкого криманального кубла Совлохова. И теперь оно в прокурорах! А вам не странно что третий день на "цензоре" его пиарят? Что то мне подсказывает что это голимая постановка для быдла.
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Какие люди - такое и государство. Судя по Вам, больное наглухо. Он спас людей. А для Вас плохо, что он прокурор. И почему его брат "бандос"?
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Надо вылечить типочка. Молоток какой оказался!
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а еще грамоту вручить и часами кварцевыми за подписью начальника чс области... аваков личными пистолетами уже не задаривает, а то отстреливаются, перестреливаются и стреляются
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Какие люди - такое и государство. Судя по Вам, больное наглухо. Он спас людей. А для Вас плохо, что он прокурор. И почему его брат "бандос"?
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Ну брат его - бандит известный. А поступок достойный.
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Не нашел такой информации, потому и спросил. Где можно прочитать про этого "широко известного в узких кругах"?
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Эльбрус Тедеев. "Спортсмен" из когорты известного в 90е бандита Савлохи, позже - нардеп от Партии Регионов.
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Константен бы в холодную воду не полез, зассал бы чмошник
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"з дипломом прокурора." Цікаво де такі "дипломи прокурорів" продаються! Перехожий, який витягнув із води пасажирів автівки, що впала в Русанівський канал, виявився прокурором Тедеєвим - Цензор.НЕТ 7824
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какой-то анрил... хочет себе тоже звание "бубочки"?
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а! всё понятно! "Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН."
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мутно. Вот как на бомжей вісякі цепляют, а на прокурв хєроєв
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И мне как то не очень.... муЗчина и женщина отказались запретили называть свои имена....
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Потому что мужчина и женщина любовники
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і сразу воспалєніє льохкіх. Как же люді в купєль на Водохреща бєз послєцтвій? Відать, вєра!
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Мог, когда нырял, ледяной воды в бронхи хапануть. Это не одно и то же с плановым "погружением"
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Похоже водитель отвлекся на "спонсорскую программу" а девица просто "ужинала"...
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Куди він там "нирял"? Хіба що з коліс стиснутим повітрям подихати!
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Чтоб разбить стекло и вытащить двух людей, понадобится больше времени, чем окунуться в прорубь. И то, в прорубь заходят раздетыми, на миг, выходят и растираются полотенцем, а потом одевают сухую одежду и сапоги.
Бог от нас не требует жертв. Он хочет лишь любви!
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отож бо! Якшо тьолка класна, то хочеця ше і на ніч
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Бил руками, и после этого я просто нажал на стекло, и таким образом оно под весом моего тела сломалось Источник: https://censor.net.ua/n3179003
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а ето уже скаскі
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_Безотносительно кокретно Тедеева, но истины ради: такое не только возможно, но и происходит.

Отомстил водителю: в Днепре неадекватный мужчина разбил стекло маршрутки. Видео
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на том відєо разбітого стєкла нє відімо, токо пішено. Потом много нєравних - шо за стєкло у той маршруткі і шо било у руках у мужика? Мож он кастетом біл в полуоткритую форточку из атєчєствєнного стікла
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Їхав в машині і почув крики. Як можна їдучи в закритій машині почути людей які кричать у 2й закритій машині ? Казочки якісь.
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Сушяй какіє сказачькі а?!
Вах! Все учяснікі кавказці даа! Перехожий, який витягнув із води пасажирів автівки, що впала в Русанівський канал, виявився прокурором Тедеєвим - Цензор.НЕТ 9466
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товарищ прокурор, что - пешком ходит, или он в кафе там рядом бухал?
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услишал женскій крік - в одной закритой машинє крічала женщіна, а он слишал в другой закритой машинє на ходу і на расстоянії. Сплошнийє вракі
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_Да, вот это меня также озадачило. Недостаточно деталей для выводов мог ли он услышать крик.
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Це просто один кавказоїд гнався за іншим (любовницю неподілили)!
Тільки так він міг "усьлішать" . А витягав з води щоб "патом красіва зарезать па абічяям предкав"! Перехожий, який витягнув із води пасажирів автівки, що впала в Русанівський канал, виявився прокурором Тедеєвим - Цензор.НЕТ 3991
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причём закрытая машина в которой кричала женщина была ещё и под водой! и он ломал стекло автомобиля весом своего тела, которое в воде не весит ничего!
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Как-то мутно всё это, мутнее даже воды в Днепре. Но от зеленобоб можно ожидать чего угодно.Вместо рябчика или в МВД хотят пристроить, а рюкзака в вице-премьеры?
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100 відсотків - якщо негатив в чомусь хорошому , то це зебіли . Вони тільки бубачьку свою ******* .
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Бачите, які хороші донеччани і регіонали.
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Виявилось, що Казбек - зовсім не Ельбрус.
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"ехал в машине и услышал женский крик"... - далі можна не читати.
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"ехал на машине,слушал музыку и вдруг..."
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Цікаво на яку посаду скоро буде призначений Казбек.
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Навіть свідків не було і самі потерпілі відмовились від розголошення.
АЛЕ !!! Справу все одно мають відкрити, чи не так ?
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Ага, може й герой, а може PR-арщики нову , свіжу тему відкрили, підтираючи носа конкурентам
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Ну хоть что-то полезное сделал за свою жизнь этот прокурор.
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Студия 95 квартал. Герой есть, пострадавшие засекречены!
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Вот настоящий украинец,не думал о себе,о своем здоровье - просто спас людей.Ау патриоты-слезайте с диванов, весна пришла, пора САЖАТЬ...
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Тадеев? Это из гнилого кавказкого криманального кубла Совлохова. И теперь оно в прокурорах! А вам не странно что третий день на "цензоре" его пиарят? Что то мне подсказывает что это голимая постановка для быдла.
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Це, тіпа, хочуть спростувати, що у прокурорів нема душі?
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Хорошо то,что хорошо заканчивается.Собака спасена,тонущие люди спасены,спасатель герой,хоть и прокурор,идет на поправку.Ну положительные эмоции все таки.Их нам сейчас ой как не хватает.
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Слабенька постановка. Не врахували типову для джигітів скромність - "герой" мусить лишатися анонімним.
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Героєм під час війни з окупантами має право називатися лише та людина яка вбила багато ворогів. І чим більше ворогів порішив тим більший Герой.
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После этого стало известно, что людей из автомобиля доставал мужчина по имени Казбек, который проходил мимо в момент аварии.Источник: https://censor.net.ua/p3178700)))))) несходяться показания у кентухи ермака , блд ну кто в эту чепуху поверит ? а ну да 73% ,я забыл
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Видео пусть полностью выложат, а то на выбегающую собаку движение авто не очень похоже, а на занятие чем то больше смахивает.
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Це той самий Тедеєєв, який їздив з Єрмаком знайомити його з Сурковим?
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В субботу, 29 февраля, в Днепровском районе Киева водитель Renault слетел с дороги и упал в Русановский канал. В автомобиле находились мужчина и женщина, которые выбрались из салона. Их передали медикам.Первичные данные из практики, наиболее правдивые, машина до стекол в воде, и от дороги он проехал до воды 10-15 метров, честь и хвала если действительно человек их спасал из воды.
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хвалу пріпісалі прокурвє, которая нічєго хорошего в жізні нє сдєлала
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Ух ти ж!? Перехожий, який витягнув із води пасажирів автівки, що впала в Русанівський канал, виявився прокурором Тедеєвим - Цензор.НЕТ 7904 Та хай би краще рятівником виявився якийсь слюсар Чемерис...бо, з огляду кіношку та миттєвий резонанс, дуже великий з'являється сумнів у справжності самої події. Та й "постраждалі" чогось побажали залишитись невідомими... Перехожий, який витягнув із води пасажирів автівки, що впала в Русанівський канал, виявився прокурором Тедеєвим - Цензор.НЕТ 7627
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мутняк конкретний. з багатьма запитаннями. як можно почути крики з машини під водою. чи вона не повністтю була під водою.схоже на те як піонери переводили бабцю через дорогу. їй не треба було переходити ,а вони водили її" туда -суда"."и кто етот потерпевший?" а що других свідкив-рятівників на тоому місті не знайшлося-пустинянавкруги? схоже на режесуру 95 кварталу!
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Я не киевлянин и не знаю это место, но по-моему там пешеходная зона. И если герои-любовники и могли заехать на пешеходную набережную с целью *********, и съехать в речку, то где проезжал прокурор, да так близко, что смог из машины услышать крики? Да и не лето на дворе, чай, чтоб с открытыми окнами ездить.
Перехожий, який витягнув із води пасажирів автівки, що впала в Русанівський канал, виявився прокурором Тедеєвим - Цензор.НЕТ 9406
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