 Росія стягнула до кордону з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків, - ГУР Міноборони

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом угруповання Збройних Сил Росії вздовж державного кордону України, на тимчасово окупованій території у Донецькій, Луганській областях та Криму становить близько 87-90 тисяч військовослужбовців (зокрема 1 і 2 армійські корпуси понад 35 тис. військовослужбовців). Також це 1100 танків, 2500 бойових броньованих машин, 1 600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків і 240 бойових вертольотів, понад 50 кораблів/катерів та 6 підводних човнів", - сказав він.
За словами Скібіцького, ці угруповання можуть бути посилені за рахунок трьох Центрів забезпечення мобілізаційного розгортання (ЦЗМР). які можуть мобілізувати близько 40 тисяч осіб. В безпосередній близькості від наших кордонів фактично завершене створення ЦЗМР в н. п. Богучар (Бєлгородська область), Каменськ-Шахтинському (Ростовська область), а також на території АР Крим (Новоозерне).
Відповідаючи на запитання, як довго тривало нарощування російських військ біля українського кордону, Скібіцький сказав, що в Західному і Південному військових округах воно почалося відразу після початку агресії проти України.
«Скибицкий сказал, что в Западном и Южном военных округах оно началось сразу после начала агрессии против Украины».
То есть с 2014 года.
Но. У педроцефалов ФСЬО ПРОПАЛО- именно только сейчас.
А в украинских реалиях -- вишенка на торте: ударные беспелотники Bayraktar TB2, купленные у Турции стоят в ангарах, и нифига не на фронте. Те самые, которые сейчас раздают по щам ихтамнетам в Сирии.
https://defpost.com/spetstechnoexport-showcases-ukrainian-uavs-at-umex-2020/
Посколку про второй и третий эшелоны в статье не слова, то она больше направлена на успокоение.