 Росія стягнула до кордону з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків, - ГУР Міноборони

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом угруповання Збройних Сил Росії вздовж державного кордону України, на тимчасово окупованій території у Донецькій, Луганській областях та Криму становить близько 87-90 тисяч військовослужбовців (зокрема 1 і 2 армійські корпуси понад 35 тис. військовослужбовців). Також це 1100 танків, 2500 бойових броньованих машин, 1 600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків і 240 бойових вертольотів, понад 50 кораблів/катерів та 6 підводних човнів", - сказав він.

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За словами Скібіцького, ці угруповання можуть бути посилені за рахунок трьох Центрів забезпечення мобілізаційного розгортання (ЦЗМР). які можуть мобілізувати близько 40 тисяч осіб. В безпосередній близькості від наших кордонів фактично завершене створення ЦЗМР в н. п. Богучар (Бєлгородська область), Каменськ-Шахтинському (Ростовська область), а також на території АР Крим (Новоозерне).

Відповідаючи на запитання, як довго тривало нарощування російських військ біля українського кордону, Скібіцький сказав, що в Західному і Південному військових округах воно почалося відразу після початку агресії проти України.