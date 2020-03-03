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 Росія стягнула до кордону з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків, - ГУР Міноборони

РФ зосередила на кордоні з Україною майже 90 тисяч військовослужбовців, 1100 танків 2500 бойових броньованих машин, 1600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків та інше озброєння і техніку.

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом угруповання Збройних Сил Росії вздовж державного кордону України, на тимчасово окупованій території у Донецькій, Луганській областях та Криму становить близько 87-90 тисяч військовослужбовців (зокрема 1 і 2 армійські корпуси понад 35 тис. військовослужбовців). Також це 1100 танків, 2500 бойових броньованих машин, 1 600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків і 240 бойових вертольотів, понад 50 кораблів/катерів та 6 підводних човнів", - сказав він.

Також читайте: Росія завершує формувати біля кордонів України дві нові армії, - ГУР Міноборони

За словами Скібіцького, ці угруповання можуть бути посилені за рахунок трьох Центрів забезпечення мобілізаційного розгортання (ЦЗМР). які можуть мобілізувати близько 40 тисяч осіб. В безпосередній близькості від наших кордонів фактично завершене створення ЦЗМР в н. п. Богучар (Бєлгородська область), Каменськ-Шахтинському (Ростовська область), а також на території АР Крим (Новоозерне).

Відповідаючи на запитання, як довго тривало нарощування російських військ біля українського кордону, Скібіцький сказав, що в Західному і Південному військових округах воно почалося відразу після початку агресії проти України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179002
 
 
 Топ коментарі
 
Главное не стрелять как завещал главнокомандующий
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"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Вони вимагають відставки уряду та президента Ігоря Додона - агента Москви.
Ветерани перекрили рух транспорту і б'ють вікна у будівлі уряду, передає кореспондент "Інтерфаксу" з центру Кишинева.
Скандують "Геть Додона!", "Геть уряд", "Ми - народ, Додон - зрадник!", "Ми не відступимо!".Ми вимагаємо відправити у відставку міністра закордонних справ Ауреліу Чокоя, який заявив, що" Росія зупинила кровопролиття на Дністрі". Це ганебна заява. Козаки з Росії та російська армія воювали проти нас".Россия стянула на границу с Украиной около 90 тысяч военных, 1100 танков, сотни самолетов, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 6687
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Тролли соесосные всё дешевле и дешевле...

«Скибицкий сказал, что в Западном и Южном военных округах оно началось сразу после начала агрессии против Украины».
То есть с 2014 года.
Но. У педроцефалов ФСЬО ПРОПАЛО- именно только сейчас.
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Господи да гдеж мы их всех хоронить то будем? Хотя металолом вещь полезная.Россия рухнула как империя в 17,потом как СССР,теперь идет 3-й и окончательный этап.
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600 лет она "рухает" и каждый раз на той территории возникает что-то новое но точно так же ненавидящее Украину. Не стоит питать иллюзий.
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Россия проиграла Крымскую войну,потом Японскую,затем 1-ю мировую с развалом Империи.Затем рухнула как СССР.Вывод, единой строкой,- РОССИЯ СТРАНА ПОБЕДИТЕЛЬ.В начале 2-й мировой в плен сдались 5-ть миллионов русских,Вывод,единой строкой,-РУССКИЕ В ПЛЕН НЕ СДАЮТСЯ.Может пора понять,- а что собственно происходит,хотя-бы для себя самого.
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нам какая разница? Развалится Раша, будет на ее месте что-то другое, такое же враждебное.
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что то давно уже путин "не нападал" Росія стягнула до кордону з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 5538
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Если посчитать это на одно село в одну тыс.га по два кацапа учитывая резерв и один танк на район. К тому же дороги сами знаете какие, на танке не проехать.
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дядя Ердоган показав, що треба робити з руською армією.
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+100500!!! Есть только одно но: Когда президент не чмо
А в украинских реалиях -- вишенка на торте: ударные беспелотники Bayraktar TB2, купленные у Турции стоят в ангарах, и нифига не на фронте. Те самые, которые сейчас раздают по щам ихтамнетам в Сирии.
Росія стягнула до кордону з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 5442
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Ну з цим ми якось впораємось. У нас 2000+ танків, 10000 бтр, ~3000 артилерії, 250тис. на службі і мільйон в резерві, і так далі. Питання грамотного керування, надійних поставок палива, та загальний стан економіки, от тут є проблеми.
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главное- у нас генералисимус Муженко- создатель многих котлов и ям. И самое главное - у нас презик- клоун из квартала и Зеленой Сволочи
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По твоему котел и яма синонимы? Видать в детстве книги не читало, про то, как не проиграть войну, проиграв сражение. Судьба такая у генералиссимусов (пишется с двумя С ), жертвовать ради победы.
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Нас защитит "стена" Кролика и заклинания Клоуна. Росія стягнула до кордону з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 3431 А если серьезно, то от империи зла можно ожидать всего, кроме хорошего. С ней договариваться можно, но суть в том, что договориться нельзя!.Сдерживающий фактор, - только реальная угроза ее уничтожения, как государства, при агрессии .
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Треба терміново, щоб нєлох малороський ще раз зв'язався з ****** через Скайп, а раптом він в його очах побачить бажання воювати?!
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Я думаю, что когда Эрдоган посмотрит в глаза Куйлу, то он увидит, что Куйло с перепугу хочет срать.
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Вот так кацапы и создают спрос на турецкие беспилотники...
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Скільки тут зібралося обсирачів аж темно.
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Срочно и громко ( чтоб путя услышал) попросить у друга-Эрдогана 230 беспилотников , залетающих в РЛС, доты, танки, окна и ширинки.
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Росія вумушена тримати на своєму кордоні таке угрупування військової сили. Адже, перед цим заслоном стоять збройні угрупування т.з. ЛуганДону, а ще трішки далі угрупування ЗСУ. Одні й другі для Кремля складають неаби яку небезпеку, яка склалася з причин відповідної зовнішньої політики саме Росії. Там досить добре знають і розуміють, що скільки вовка не корми, а від все рівно в ліс дивиться. Переконаний, що для Кремля, створені ним на Донбасі збройні формування, є не меншою загрозою ніж ЗСУ. Саме тому Росія вимушена була створити на своєму кордоні ось таку "стіну". Для широкого наступу у глибину фронту, який має Україна, ЗС РФ не мають відповідних ресурсів і можливостей. Отже, головна ціль цього нарощування не наступ, а стримування і оборона.
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Ага, после таких статей и заявлений все должны дружно обосраться и пойти отдавать территории оккупанту
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В этой статье сказано токо про первый эшелон сил, причем про первый эшелон который не осуществил развертывания. А по канонам Жукова должны быть еще второй эшелон сил который начнет развертывание после ввода в действие первого, а также третий, комплектовниние которого начнется тогдаже на базе "бумажных" частей за счет обьявления мобилизации.
Посколку про второй и третий эшелоны в статье не слова, то она больше направлена на успокоение.
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