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Все про:Держприкордонслужба (2441) Закарпаття (890) Нацполіція (9120) самогубство (313)

 20-річний прикордонник застрелився на Закарпатті

Трагедія сталася 1 березня на ділянці Мукачівського прикордонного загону в селі Ділове.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"Військовослужбовець 2000 року народження перебував на ділянці Мукачівського прикордонного загону впродовж останнього місяця на посиленні. До місця події було викликано швидку допомогу та співробітників Нацполіції. Власне, медики вже після прибуття констатували смерть військовослужбовця. Попередньо розглядається версія - самогубство", - сказала прессекретарка Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

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При цьому поліція почала провадження за статтею вбивство, зазначила спікерка Національної поліції Закарпаття Анна Дан.

"В рамках цього кримінального провадження буде призначено судово-медичну експертизу, яка і повинна встановити безпосередню причину смерті", - пояснила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179001
 
 
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скоріше вбили хлопця((( співчуття близьким(((
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Почему не может быть суицид? Распространенная причина смерти среди молодежи.
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