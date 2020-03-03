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Все про:Європарламент (448) COVID-19 (461)

 У Європарламенті через коронавірус перенесли Український тиждень

Заходи, який мали відбутися в Європарламенті 3-5 березня в рамках Українського тижня, переносяться на невизначений термін.

Як повідомили в представництві України при Європейському Союзі, вони переносяться на невизначений термін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Це пов'язано з обмеженнями у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

"Ми вдячні за інтерес до заходів, які ми планували для вас в межах Українського тижня. Щойно обмеження будуть скасовані, наша команда опрацьовуватиме нові можливості для проведення Українського тижня в Європейському Парламенті, про що ми обов'язково будемо інформувати вас додатково", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венеціанська комісія скасувала своє засідання через коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178998
 
 
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01.03.2020 в издании gazeta.ru Владислав Иноземцев
http://gazeta.ru/column/vladislav_inozemcev/12974755 "Экономика паники"
заламывая руки сокрушается о падении экономики Китая в связи с эпидемией COVID-19 .

В нескольких предложениях в конце своей писанины в.иноземцев

напрямую предлагает (можно даже сказать навязывает)
отказаться от любых попыток борьбы с эпидемией COVID-19 :
"В случае чрезвычайной ситуации часто приходится жертвовать кем-то для спасения всех.
... сегодня об этом принципе предлагается забыть, приоритезируя абстрактные соображения
гуманизма и предпринимая порой излишние меры предосторожности .
... у каждой трагедии и у каждой проблемы есть множество сторон и аспектов.
... на вопрос о том, стоило ли бороться с новым коронавирусом методами,
способными подорвать всю мировую экономику, еще придется ответить"

таким образом через сми мацква в информпространство мирового сообщества

вбрасывает рашистскую идеологию
жертвовать миллионами-миллиардами жизней на планете
просто потому что "бабы ещё нарожают"
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следует обратить внимание , что эту рашистскую идеологию

реализует на практике в границах Украины гончарук и зеленский .
на форумах , в частности в комментариях на censor.net к темам об эпидемии COVID-19 ,
штатные ************ боты

ведут информационную войну именно этой рашистской идеологией .

боты "засирают" десятки страниц якобы "своими *************** комментами" ,

фактически атакуют читателей рашистской идеологией "POHUY бабы ещё нарожают".
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_Это ожидано. Сам прикинь: богатейшие люди планеты теряют миллиарды в один день из-за обвалов бирж, нефть и газ дешевеют с падением спроса и на понимании что дальше будет гораздо херовей... И какую в такой ситуёвине задачу поставят перед животными на путинских ботофермах? Бодро петь "всё хорошо, прекрасная маркиза!"
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само-изолироваться от эпидемии COVID-19
не получится ни у кого , включая президентов и самого путина .

http://Fox News (Published 14 hours ago) :
"Согласно многочисленным сообщениям в понедельник, советник верховного лидера Ирана

аятоллы Али Хаменеи скончался от нового коронавируса, 71-летний Мохаммад Мирмохаммади
был членом Совета Экспедиции, который консультировал Хаменеи.
COVID-19 уже заразил вице-президента Ирана и заместителя министра здравоохранения"

единственным исключением может стать случай

когда преступник , вбросивший вирус на рынок г.Ухань в Китае ,
уже имел "противоядие" , то есть соответствующие медикаменты для своей защиты .

в таком случае этот преступник смело

может навязывать всем остальным свою идеологию "POHUY бабы ещё нарожают".
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за пределами Китая рост количества заболевших и погибших продолжается

( по данным на утро )
20.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1149
22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
03.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 10785
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за пределами Китая рост количества заболевших и погибших продолжается
( по данным на утро )

летальный исход (deaths) 02.03 deaths =132 ; 03.03 deaths =173 ( +41 )

выздоровели (recovered) : 02.03 ( 601 / 9046 ) ; 03.03 ( 792 / 10785 ) +191 вызд / +1739‬ инфц

смертность 20.02 : ~4 -:-5%% (10 / 175) от числа выздоровевших
смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 28.02 : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
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Что,ничего нового придумать не могли?Насрал европарламент на Украину,у них Сирия на голове,хуйла спасать надо.
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