 У Європарламенті через коронавірус перенесли Український тиждень

Як повідомили в представництві України при Європейському Союзі, вони переносяться на невизначений термін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Це пов'язано з обмеженнями у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

"Ми вдячні за інтерес до заходів, які ми планували для вас в межах Українського тижня. Щойно обмеження будуть скасовані, наша команда опрацьовуватиме нові можливості для проведення Українського тижня в Європейському Парламенті, про що ми обов'язково будемо інформувати вас додатково", - сказано в повідомленні.

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