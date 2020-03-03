 Виявилося, що просто новим бути недостатньо. Треба ще бути в чомусь досвідченим, - глава партії "Слуга народу" Корнієнко

Про це перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив в ефірі програми "Свобода слова", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодо нових облич, то ми не відмовляємось від цієї філософії. Ми тільки говоримо про те, що просто бути новим виявилося недостатньо. Потрібно бути новим і досвідченим у чомусь", - сказав він.
При цьому Корнієнко зазначив, що потрібно бути досвідченим не в корупції, не в політичних інтригах, не в тому, щоб по-новому обдурити виборців.
"Це не ті, кого ми очікуємо в новому уряді ... або оновленому уряді. Ми очікуємо людей, які є новими за духом, можливо, з управлінським досвідом або в сфері державної влади, або в сфері бізнесу або управління великими компаніями, великими об'єктами", - підкреслив він.
Корнієнко вважає, що у владній команді вже працює певна система внутрішніх соціальних ліфтів, і навів як приклад віцепрем'єра - міністра розвитку громад і територій України Дениса Шмигаля, який був до цього головою Івано-Франківської обладміністрації, і, за словами депутата, показав за короткий термін якісно новий підхід до роботи.
Корнієнко також зазначив, що за час роботи нового парламенту народні депутати від "Слуги народу", насамперед, керівники парламентських комітетів та їх заступники, вже професіоналізувались, триває конструктивна робота в комітетах, і фракція не хоче відпускати цих депутатів на роботу у виконавчу владу.
"Стосовно того, що в Україні є велика кадрова криза, то все-таки знайти 10-15 людей, які могли б очолювати міністерства, - це нормальне завдання, ми зараз над ним працюємо, проводимо консультації. І завтра під час засідання фракції ми будемо з колегами з монобільшості обговорювати фінальну конфігурацію. Переговори тривають, і депутати в них теж беруть участь", - сказав він.
Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.
28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.
У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.
29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.
та щаз! за полгода НЕ нашли! нынешний кабмин - это вообще умнейшие из зебилов!
страшно подумать - что представляет остальная биомасса фотографов и ко))
І де ж вона тепер, питається ?
Дебілам казалося: дивіться, думайте, це - шайка пройдисвітів, у них нікого нема, вони йдуть ні з чим і ні з ким. Оце-о корнієнко і те прибите дурачков цим лохам перед виборами до ВР відкрито сказали, що вони накидали список служок уродів на коліні ... Чи до біомаси (с) дійшло?
Барани задерли голови і побігли проголосували.
Зате я тішуся від коментів цих "обдурених", як вони блазню плачуть на фб: =ми вам так вірили, як нікому= ...
Олигофреновый инфантилизм.
зе-експеримент триває.
На замовлення піпла.
Їжте.
Alex N Alex Noyt
Кстати у меня вопрос.
Порох и его бизнес ежегодно жертвует на благотворительность и волонтерские проекты сотни миллионов гривен (это помимо налогов). А сколько за последний год пожертвовал Зеленский из своих десятков миллионов долларов состояния и его офшорный (безналоговый) бизнес? Просто в процентном соотношении?🤔
Просто вот по версии Зеленского Порох "вор" и "барыга", а он честный и благородный человек. Так хотелось бы конкретные цифры и примеры "благородства" долларового мультимиллионера увидеть за последний год...
_Знакомьтесь, Лев Гурыч Синичкин, опытнейший сапожник. И в медицине лицо архиновейшее! Будет вас оперировать.
_Выбрали долбоёбы капитана Титаника на свою пустую голову...
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Поведінка "зеленого шобла" у владі, нагадала мені старий анекдот: "Приходить син до батька, та й каже:
- Тату, я не розумію однієї речі - ми з Петькою однолітки, перші діти у сім"ї, а Петькин батько молодший тебе трохи не вдвічі... Як так може буть?
- Розумієш, синку, я, спочатку, вчився, отримував освіту, потім працював, набираючись професійного та життєвого досвіду, "ставав на ноги". Потім зустрів твою маму. Ми зустрічалися, пізнавали один одного. Через деякий час ми вирішили побраться... Поживши разом, ми впевнилися у своїх почуттях, і вирішили завести тебе... А Петьків тато робив те ж саме, але навпаки, набиваючи потім, собі та сім"ї, синці" і гулі...
Але ж зебіли тут мені розказували, що прийдуть молоді і незаплямовані і все круто буде... НУ прийшли вони - і ВВП впав, промвиробництво впало.
Неважливо, старий чи молодий, важливо, що в голові та в серці! Один старенький Степан Хмара крутіший за сотню молодих слуг народа!
Особливо Корнієнко людині дуже схожій на бомжа.
Де Арахамія - де це чмо?Все ,що говорить Арахамія і є справжня політика зелених *********
Зюзя ж вас тримає за ідіотів.Коли збирається проіндексувати вам пенсіі перед місцевими виборами.
Кабінет міністрів України запланував індексацію пенсій на вересень 2020 року. Про це у Facebook повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.
Ух ты!! Понабрали тупое быдло с помойки, а этого недостаточно оказалось? И на это нужен был целый год????