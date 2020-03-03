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 Шлюб - союз чоловіка і жінки, Росія - продовження СРСР, - Путін запропонував поправки до Конституції

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін і депутат ДД Петро Толстой розповіли журналістам, що саме президент Росії Володимир Путін пропонує змінити в Конституції країни.

У понеділок, 2 березня, в останній день прийняття поправок до Конституції, президент Володимир Путін вніс до Держдуми свої пропозиції, вони викладені на 24 сторінках. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, Володін розповів, що Путін хоче внести в основний закон Росії згадку про Бога.

"Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, які передали нам ідеали і віру в Бога, а також спадкоємність розвитку російської держави, визнає державну єдність, яка історично склалася", - зачитав Володін.

Також президент РФ пропонує закріпити в Конституції, що Росія є правонаступницею СРСР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін

"Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території, а також правонаступником (правопродовжувачем) Союзу РСР щодо членства в міжнародних організаціях, їхніх органах, участі в міжнародних договорах, а також щодо передбачених міжнародними договорами зобов'язань і активів Союзу РСР за межами території Російської Федерації", - зачитав Володін журналістам текст поправки.

Віцеспікер Держдуми Петро Толстой повідомив, що серед внесених Путіним передбачено закріплення поняття про те, що шлюб є ​​союзом чоловіка і жінки.

У проєкті поправок до Конституції РФ до другого читання зазначено, що зміни в Основному законі будуть вважатися схваленими, якщо за них проголосують більш як половина учасників загальноросійського голосування.

Очікується, що друге читання поправок до Конституції відбудеться в Держдумі 10 березня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178995
 
 
 Топ коментарі
 
Труп совка давно уже сгнил, а эти дегенераты его все пытаются откопать...
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Агент КГБ атеист предлагает внести упоминание о боге. Брак - союз мужчины и женщины, Россия - продолжение СССР, - Путин предложил поправки в Конституцию - Цензор.НЕТ 6547 Брак - союз мужчины и женщины, Россия - продолжение СССР, - Путин предложил поправки в Конституцию - Цензор.НЕТ 2048
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Я извиняюсь, а мощи Ульянова канонизируют?
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Думаю , оставят . А рядом ещё одного вована пристроят - Ху..йла . И будут два брата-акробата . )
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Напишите в свою "конституцию" цитату из этого фильма, раз вы "наследники СССР":
Брак - союз мужчины и женщины, Россия - продолжение СССР, - Путин предложил поправки в Конституцию - Цензор.НЕТ 3176
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Верят люди или не верят, что Бог есть, на существование самого Бога никак не влияет. Особенно, если посмотреть на просторы Вселенной и еще большие просторы Разума. А лишь подчеркивает умственную ограниченность некоторой части человечества
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бог существует лишь в воспаленных мозгах, и чем более они воспалены, тем сильнее им видется боженька, а религии всегда существовали с одной целью - управлять тупоголовым стадом.
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Вера в Бога и религия, это как любовь и проституция. Первое - понятие духовное, второе - коммерческое.
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Кацапы у себя пусть делают все что им взбредет в голову. Главное чтобы убрать их за поребрик, изолировать и пусть варятся в собственном соку. Нет ни одного закона или договора который бы кацапы соблюдали. И не будет. Поэтому любое законотворчество в ********** это просто понты "на вынос". Еще Кант заметил: "В России есть законы но нет законности". На краденной истории, то есть на лжи, ничего крепкого построить невозможно. Особенно если регулярно перевирать заново "под текущий момент". В конечном итоге уже доигрались до того что на что не обопрись все оказывается подделкой и фальсификацией. Страна лжецов бредящих о величии вместо созидания нового занята переписыванием и приукрашиванием своего омерзительного прошлого.
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Россия больная на всю голову и без короновируса((((((
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Ні... там навіть надіі немає , у тому Козлостані
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Если уж повертать сссссрию, то надо повертать полёт- бюро. Посадить на трон толпу старых маразматиков.
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Брак-плод российской самки,россия-наследница сталинского гулага,путин-*уйло. Вот так правильно
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ВЕДУЩИЙ ВРАЧ США РАССКАЗАЛ, КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА.

Медик объяснил, что важным является избегать контактов рук с лицом, а носители масок чаще дотрагиваются до уязвимой зоны. Нужно часто мыть руки, по 15-20 секунд. При кашле и чихании нужно прикрываться рукой. Также нужно осуществлять социальные меры осторожности и оставаться дома в случае болезни, а также держаться подальше от больных людей. Все это - важные мероприятия для предотвращения заражения коронавирусом.

Ношение медицинских масок на лице не защищает от коронавирусной инфекции.
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Брак - союз мужчины и женщины, Россия - продолжение СССР, - Путин предложил поправки в Конституцию

Так лучше будет
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А Романова посадить на трон не хотят, случаем?
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Та нехай собі як знають, божеволіють, конають! Нам своє робить! Пішли вони нах...й!
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Черт примазался к богу.
А насчет брака. У них там полдумы ********** и лесбиянок,
во главе с сцарем плешивым, так что лучше бы уж молчали, моралисты хреновы.
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Брак --- это союз токаря и станка, Мордор правоприемник России, сам Путин и есть поправка в евонную Конституцию.
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Х-ло прав .Это самый серьёзный вопрос сегодня в рашке . Его нужно тешить именно так.
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Брак - продукция, не соответствующая установленным нормам. Шлюб - союз чоловіка і жінки, Росія - продовження СРСР, - Путін запропонував поправки до Конституції - Цензор.НЕТ 8574
Значит, если п***сы - это норма!
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Брак - союз мужчины и женщины
Россия - продолжение СССР

Путин - *****
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О Боге заговорил- это хорошо. Чувсвует время пришло
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Щодо "правонаступнецею" Українським правникам треба негайно діяти ,щод розподілу майна срср у 1991-92 році.Ніякої експерної оцінки не було, няких переговорів серьозних не булю.Кравчук від несподіванного щастя "визволення" з пересердя відмовився від усіх претензій. Приблизно у тій же ж плошині Ельцин відмовився від Криму.Тепер при порушенні домовлень однієї сторони -негайно вчиняти та фіксувати позови.
Егеж..Наш зеленогнийник своїми аферами зайнятий.Та очі замилює своєму лохократу х..нєю.Типу "вєсєннімі пасадкамі"...
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Щодо "правонаступнецею" .Українським правникам треба негайно діяти ,щодо розподілу майна срср у 1991-92 році.Ніякої експертної оцінки не було, няких переговорів серьозних не було.Кравчук від несподіванного щастя "визволення" з пересердя відмовився від усіх претензій. Приблизно у тій же площині Ельцин відмовився від Криму.Тепер при порушенні домовлень однієї сторони -негайно вчиняти та фіксувати позови.
Егеж..Наш зеленогнийник своїми аферами зайнятий.Та очі замилює своєму лохократу х..нєю.Типу "вєсєннімі пасадкамі"...
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Якщо Ряха тепер офіційно, на конституційному рівні, стане продовженням СРСР то можна сміливо подавати на них в міжнародні суди і добиватися щоб вони офіційно були визнані правонаступниками всіх наслідків аварії на ЧАЕС (вимагати виплати Україні репарацій за цю трагедію, всіх наших витрат на ліквідацію наслідків, виплати пенсій і коштів на лікування ліквідаторам тощо), крім того варто буде подумати щоб тепер вони утримували всіх наших афганців, забезпечували їх лікуванням, пенсіями, ну і звісно видшкодували Україні всі кошти, які було виплачено їм як допомога, пенсії і т.д. ... У подальшому також варто подумати над відшкодуванням Україні за всі знищені столітні памятки архітектури, які Україна частково відбудувала, але більша частина з яких нажаль втрачені назавжди, як то Микільський собор в м. Києві, на місці якого цинічні виродки-кацапи збудували будинок розпусти "Салют", вимагати шаленної компенсації за мільйони вбитих людей в результаті голоду... Ну і тепер офіційно вимагати репарацій від Ряхи за понад 70 річну окупацію України совком, після захоплення наших територій більшовиками, знищення приватної власності, грабунком українців і т.д. АЛЕ для цього необхідно щоб в Україні нарешті до влади прийшли патріоти-українці а не бариги, московські холуї і клоуни.... Вірю колись це станеться...
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Да бог с ними с Москвой и Путиным. Обратим внимание на себя, кто то нас настойчиво уводит от своих боле важных проблем.
У нас, например, Южный машиностроительный завод, гордость Украины и СССР, близок к закрытию. Как и другие важнейшие предприятия. Могут приХватизировать и порезать на металлолом!
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"Шлюб - союз чоловіка і жінки, Росія - продовження СРСР, Путін - ***** - Путін запропонував поправки до Конституції".
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Сподобалась фраза "активов СССР за пределами РФ"... Ну не хочуть західні банки віддавати "золото партії та КДБ" РФ. Невже заради цих грошей і затівають зміни в Конституцію ? Це ж скільки там приховано на чорний день?
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