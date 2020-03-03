 Шлюб - союз чоловіка і жінки, Росія - продовження СРСР, - Путін запропонував поправки до Конституції

У понеділок, 2 березня, в останній день прийняття поправок до Конституції, президент Володимир Путін вніс до Держдуми свої пропозиції, вони викладені на 24 сторінках. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Так, Володін розповів, що Путін хоче внести в основний закон Росії згадку про Бога.
"Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, які передали нам ідеали і віру в Бога, а також спадкоємність розвитку російської держави, визнає державну єдність, яка історично склалася", - зачитав Володін.
Також президент РФ пропонує закріпити в Конституції, що Росія є правонаступницею СРСР.
"Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території, а також правонаступником (правопродовжувачем) Союзу РСР щодо членства в міжнародних організаціях, їхніх органах, участі в міжнародних договорах, а також щодо передбачених міжнародними договорами зобов'язань і активів Союзу РСР за межами території Російської Федерації", - зачитав Володін журналістам текст поправки.
Віцеспікер Держдуми Петро Толстой повідомив, що серед внесених Путіним передбачено закріплення поняття про те, що шлюб є союзом чоловіка і жінки.
У проєкті поправок до Конституції РФ до другого читання зазначено, що зміни в Основному законі будуть вважатися схваленими, якщо за них проголосують більш як половина учасників загальноросійського голосування.
Очікується, що друге читання поправок до Конституції відбудеться в Держдумі 10 березня.
Медик объяснил, что важным является избегать контактов рук с лицом, а носители масок чаще дотрагиваются до уязвимой зоны. Нужно часто мыть руки, по 15-20 секунд. При кашле и чихании нужно прикрываться рукой. Также нужно осуществлять социальные меры осторожности и оставаться дома в случае болезни, а также держаться подальше от больных людей. Все это - важные мероприятия для предотвращения заражения коронавирусом.
Ношение медицинских масок на лице не защищает от коронавирусной инфекции.
Россия - продолжение СССР, -Путин предложил поправки в Конституцию
Так лучше будет
А насчет брака. У них там полдумы ********** и лесбиянок,
во главе с сцарем плешивым, так что лучше бы уж молчали, моралисты хреновы.
Значит, если п***сы - это норма!
Россия - продолжение СССР
Путин - *****
Егеж..Наш зеленогнийник своїми аферами зайнятий.Та очі замилює своєму лохократу х..нєю.Типу "вєсєннімі пасадкамі"...
Егеж..Наш зеленогнийник своїми аферами зайнятий.Та очі замилює своєму лохократу х..нєю.Типу "вєсєннімі пасадкамі"...
У нас, например, Южный машиностроительный завод, гордость Украины и СССР, близок к закрытию. Как и другие важнейшие предприятия. Могут приХватизировать и порезать на металлолом!