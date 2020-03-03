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Все про:біженці (201) Сирія (1523) Євросоюз (2827) Боррель (21)

 Екстрена Рада ЄС із закордонних справ збереться в Загребі 6 березня - на порядку денному обстановка в Ідлібі і сирійські біженці

Рада ЄС із закордонних справ оголосила дату і місце свого позачергового засідання щодо обстановки в Ідлібі і на грецько-турецькому кордоні: воно відбудеться в Загребі 6 березня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті ради.

"Я закликав зібрати надзвичайну Раду із закордонних справ для обговорення питання про Сирію і Туреччину з міністрами закордонних справ ЄС. Ми зустрінемося 6 березня в Загребі після Гімніха (неформального засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС - ред)", - супроводив це оголошення високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомленням у своєму твіттері в понеділок.

1 березня Боррель оголосив про скликання позачергової Ради ЄС, не називаючи дати.

Він заявив, що воєнні дії в Ідлібі і навколо нього становлять серйозну загрозу міжнародному миру і безпеці.

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Це викликає численні людські страждання серед населення і серйозно впливає на регіон і за його межами. Європейський союз повинен подвоїти зусилля з подолання цієї жахливої людської кризи всіма наявними в його розпорядженні засобами", - говорилось в комюніке, поширеному в Брюсселі.

Боррель повідомив, що в останні дні вів консультації з ключовими партнерами та закликав до негайної деескалації та надійного припинення вогню, а також пропонував підтримку ЄС для пом'якшення наслідків кризи. "Є тільки політичне рішення цієї кризи", - підкреслив глава європейської дипломатії.

За його словами, "всім, особливо сирійському режиму, необхідно терміново відновити політичний процес під егідою Організації Об'єднаних Націй".

Боррель також заявив, що ЄС займається підтримкою Греції і Болгарії для вирішення ситуації, що складається із новим напливом мігрантів.

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У понеділок на брифінгу в Брюсселі офіційний представник глави дипломатії ЄС Петер Стано повідомив, що майбутня позачергова Рада ЄС із закордонних справ і Гімніх приділять увагу домовленостям із Туреччиною щодо контролю над міграцією та обстановкою в Ідлібі.

"Ситуація в Ідлібі є приводом для розвитку подій, які ми спостерігаємо на кордоні між союзом і Туреччиною", - сказав прессекретар у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

Він послався на нещодавні висловлювання Борреля про те, що треба уникати ескалації і що "всі сторони, які беруть участь і особливо сирійський режим, підтримуваний Росією, мають припинити воєнну діяльність, що відбувається в Ідлібі, враховуючи що там нелюдські умови, які завдають жахливих страждань, і це лежить в основі припливу біженців до Туреччини, що і підштовхнуло її на заходи, яких вона вжила".

Відповідаючи на запитання про мету екстреної Ради ЄС із закордонних справ, Стано сказав, що вона в тому, щоб "обговорити ситуацію в Ідлібі, населення якого опинилося між двома вогнями, зазнає бомбардувань і рятується від усіх сил, які ведуть бої на півночі Сирії".

"Така ситуація довкола Ідліба. Вона нестерпна, і ми хочемо подивитися, як можна сприяти політичному вирішенню, переважно за мандатом ООН", - підсумував представник Борреля.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178994
 
 
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Нах разогнать этот ЕС, поделить этих жирных паразитов-европейцев между Турцией, Украиной и Польшей. Они ж ничего не умеют кроме как объявлять "стурбованость".
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Как беженцы поперли , - так сразу и экстренный совет ... .
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ну и что они там "нарешают? - озаботятся или обеспокоятся... принмаю ставки.
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Вот цуки, Вы почитайте эти тексты- ПРО УБИЙЦУ РАШУ НИ ГУГУ .
Видимо раша и просит собраться совет ЕС , т к ее лупят конкретно и хочет обвинить Турцию
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Не сумев ничего противопоставить турецкой армии и турецким БПЛА, путинские преступники нaнecли авиаудapы пo жилым квapтaлaм гopoдa Биниш и населённому пункту Фуа к ceвepу oт Идлибa.

Кого-то это удивляет? Меня - нет.
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вмешивается рассея это нормально, вмешались турки началось аяяй?
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А почему сирийский многострадальный народ бежит в Турцию а не в Россию или асаду.? Кто знает почему.

Екстрена Рада ЄС із закордонних справ збереться в Загребі 6 березня - на порядку денному обстановка в Ідлібі і сирійські біженці - Цензор.НЕТ 6755
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мерзкие гейРопейские гнилые твари...
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Экстренный !!! Совет собирается через неделю после событий, лол
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Зечесались евроляди. Готовте бабло платить за свою страусиную политику.
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