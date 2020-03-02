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 Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії

Сили Башара Асада спільно із загонами радикального угруповання за підтримки російської авіації "Хезболла" захопили місто Саракіб на північному заході Сирії.

Про це повідомило агентство AMN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Відповідно до джерела в сирійській армії, війська Асада прочісують міські квартали, намагаючись повністю очистити Саракіб від загонів збройної опозиції і їхніх союзників, щоб не допустити нового контрнаступу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія причетна до воєнних злочинів у Сирії, - експерти ООН

Армія Башара Асада залишила місто Саракіб минулого тижня під тиском широкого наступу ворогів режиму, яких підтримує турецька армія.

Раніше міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить у сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогодні турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178993
 
   
 Топ коментарі
 

Kavkaz Center@newkc14

#Эрдоган сообщил, что ЕС предлагает #Турции $1 млрд, чтобы Анкара остановила беженцев

"Нам эти деньги теперь не нужны", заявил Эрдоган

Многолетние двойные игры #ЕС и невыполнение обещаний так достали #Анкару что теперь Турция не хочет иметь никаких дел с ЕС
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Турция сейчас показывает - почему надо быть страной НАТО, имея под боком РФ и почему Порошенко сто раз был прав , развивая беспилотники и управляемые ракетные комплексы.
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Сообщается, что Асад контролирует только 6 кварталов Саракиб. Это мелочь для более чем 40 тыс. города на 2013 год. Идёт активная уличная война. За последние 36 часов режим Асада в Саракиб потерял минимум 438 карателей, включая московитов, 10 танков, 7 БМП. Бои продолжаются.
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/////.....
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Kavkaz Center@newkc14

#ШАМ. Все чаще поступают данные о том, что банда #Вагнера в #Саракибе выполняет роль заградотряда и стоит за шиитами #Хезболы. Если кто-то отступает их расстреливают

Путин приказал "сдохнуть но Саракиб удержать" до приезда #Эрдогана, чтобы устроить торг. Получится ли?! #сирия
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1 Саракиб стоит на трассе Алеппо-Дамаск, вот почему так корчит военньіх ихтамнет - советников и пропагандонов .2. Что Ердоган поедет к Путину 5 или 6 марта и упадет на колени- вся росиянская пресса падает в припадке, но он не приедет, запоните єтот пост.
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Приблизительная линия фронта в боях за #Serakip. Завтра будет ясно станет ли #Serakip для Московии Донецким аэропортом о взятии которого Москва заявляла изо дня в месяца в месяц, а он держался.Асадиты при поддержке авиации РФ взяли под контроль город Саракиб в Сирии - Цензор.НЕТ 9927
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сомневаюсь, сирийцы это не наши киборги. Асадиты при поддержке авиации РФ взяли под контроль город Саракиб в Сирии - Цензор.НЕТ 1741

кишка у них тонка
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Да, сирийцьі у турков не отобьют ничего
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что за нацизм? Сирия колыбель христианства, не знал?
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Kavkaz Center@newkc14

#Эрдоган сообщил, что ЕС предлагает #Турции $1 млрд, чтобы Анкара остановила беженцев

"Нам эти деньги теперь не нужны", заявил Эрдоган

Многолетние двойные игры #ЕС и невыполнение обещаний так достали #Анкару что теперь Турция не хочет иметь никаких дел с ЕС
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Об этом сообщило агентство AMN



Al-Masdar News - это интернет-газета, основанная Лейт Абу Фадель. Аль-Масдар по-арабски означает «источник». Аль-Масдар освещает в основном зоны конфликта на Ближнем Востоке: Сирию, Йемен и Ирак. Аль-Масдар был описан как благоприятный для президента Башара Асада.
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Турция сейчас показывает - почему надо быть страной НАТО, имея под боком РФ и почему Порошенко сто раз был прав , развивая беспилотники и управляемые ракетные комплексы.
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Сообщается, что Асад контролирует только 6 кварталов Саракиб. Это мелочь для более чем 40 тыс. города на 2013 год. Идёт активная уличная война. За последние 36 часов режим Асада в Саракиб потерял минимум 438 карателей, включая московитов, 10 танков, 7 БМП. Бои продолжаются.
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Известный блогер Ютьюба el-murid,он же Анатолий Несмиян, сказал что в Сирии ничего особенного не происходит... Асадиты при поддержке авиации РФ взяли под контроль город Саракиб в Сирии - Цензор.НЕТ 6082
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Новость 15 часовой давности. Статья за 09 : 20 утра.
Цензор, в том городе немного другая обстановка.
Сообщается что весь день идут ожесточённые бои, оппозиция Сирии контролирует большую часть населённого пункта.
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Все чаще поступают данные о том, что банда #Вагнера в #Саракибе выполняет роль заградотряда и стоит за шиитами #Хезболы. Если кто-то отступает их расстреливают

Путин приказал "сдохнуть но Саракиб удержать" до приезда #Эрдогана, чтобы устроить торг. Получится ли?!
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полторы суток боев в #Саракибе русско-шиитские формирования потеряли окоо 450 боевиков. Уничтожены около 10 танков, 6 или 7 БМП.#Шииты и #русские контролируют лишь часть восточных окраин города, это примерно 5 или 6 кварталов.
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А тем временем в #Москве 😱

‼ 20 тысяч заразившихся #коронавирусом.

Приказано молчать, чтобы не сорвать "всенародное принятие" новой путинской конституции АУДИО https://voca.ro/lDO9blWvcat
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Какой то неизвестный и примитивный сайт. До принятия конституции более полутора месяцев, ничего до этого не скроешь, кацапы в Маскве не дураки и им тоже жить хочется
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Kavkaz Center@newkc14А тем временем
в #Москве Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії - Цензор.НЕТ 2471Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії - Цензор.НЕТ 2471 20 тысяч заразившихся #коронавирусом.
Приказано молчать, чтобы не сорвать "всенародное принятие" новой путинской конституции АУДИО https://voca.ro/lDO9blWvcat
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"при поддержке российской авиации "Хезболла" захватили город Саракиб на северо-западе Сирии." (с) - А интересная фраза получилась ... по Фрейду Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії - Цензор.НЕТ 6658 и главное всё правильно !
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Вот инфа по боям . Кацапов сейчас мочат уже партнеры по войне 😀😀😀
Завтра их прикончат полностью
https://youtu.be/GDR5zO7yLyU
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Да-да, бесконечный сериал "Завтра Раше точно конец".
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Vιtαuskαs Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії - Цензор.НЕТ 8497Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії - Цензор.НЕТ 8497@_Vitauskas_A_

В связи с вероломной агрессией Турции, Путин предложил записать в Конституции, что самый влиятельный политик мира, он же - президент непобедимой федерации, должен ходить в туалет не с шестью, а как минимум с десятью охранниками Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії - Цензор.НЕТ 934
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У Турции 250 самолетов F-16,кто контролирует небо в Сирии не трудно догадаться...
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Но помощь Америки под вопросом. Американцы просили Эрдогана не покупать российськое вооружение, но он не слушал. А теперь что?
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Ocтepвeнeниe, c кoтopым pуccкиe pвутcя в #Capaкиб, cтянув нa этo нaпpaвлeниe пoчти вcex нaёмникoв Иpaнa, ливaнcкoй xeзбoллы и ЧмoВК и пpикpывaя вcё этo oтpeбьe мaccиpoвaнными бoмбapдиpoвкaми ВКC PФ, oбъяcняeтcя жeлaниeм путинa зaxвaтить #Capaкиб кo вcтpeчe c Эpдoгaнoм 5 мapтa, чтoбы былa вoзмoжнocть пoтopгoвaтьcя и пpeдлoжить coвмecтнoe никчeмнoe пaтpулиpoвaниe тpaccы M5.
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Не сумев ничего противопоставить турецкой армии и турецким БПЛА, путинские преступники нaнecли авиаудapы пo жилым квapтaлaм гopoдa Биниш и населённому пункту Фуа к ceвepу oт Идлибa.

Кого-то это удивляет? Меня - нет.

Тем временем Путин направил в Госдуму поправки к Конституции РФ, предложив зафиксировать в ней следующий бред: правопреемственность России от СССР, "защиту исторической правды" и запрет на "умаление значения подвига народа при защите Отечества".

Похоже, нужно ещё записать, что Россия - антифашистская страна. Как раз вовремя.﻿
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Эрефяне бомбят- зеленые бегут...прилетают дроны- бегут хезбаллоны. И так уже неделю как.
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Дроны все, Раша подтянула РЭБ и дроны закончились.
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Посмотрим...РЭБы ваши почему-то израильтянам не мешают от слова совсем. Султан боится своих военных больше, чем маркиза. Лучшие из них по тюрьмам сидят. Советская школа. И пехотой не рискует. Дроны же территорию не удержат...а зеленых пехотинцев в разы меньше хезбалонов.
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Я написал факт, какие претензии ко мне? Почему РЭБы "мои"?
И потом, израиль тут причем? Израиль делится с Турцией своими лучшими разработками? Это серьезная информация, прямо сенсация.
То что султан дурк такой же как и хйло - я писал раньше не раз.
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Русский украинец Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії - Цензор.НЕТ 2832 Это как Французский армянин Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії - Цензор.НЕТ 2832 Ваши, значит. Никаких таких сверх разработок у евреев нет...они их просто лопают превентивно.
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Раша трупьі и раненьіх тягает, а станции РЄБ наоборот, повьіключала, пьітаясь их спасти, посколько такая станция "светится" на любой радиочастоте и идеальная мишень для ракет, такую цель подсвечивать совсем не надо, а денег стои немеряно
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ты путаешь РЛС и РЭБ. В любом случае, по факту Турция потеряла ключевой пункт ради которого и затевала всю операцию.
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Турция затеяла все, они не скрьівают, єто чтоб росиянцьі убрались к себе домой, а они сами там без плешивьіх разберутся.
РЛС светит не все время ,обьічно лучем, на секретньіх частотах. РЄБ светит как елка , на 360 градусов, постоянно, на всех частотах, короче, идеальная мишень. Тем более , надо же такими лохами бьіть, аппаратньій комплекс и антенное поле и касаапов єто единое целое, иметь отдельньіе дистанционньіе излучатели с бустерами, чтоб противники атаковали антенньі, а люди и аппаратура спасалась, нет, до такого не догадались-дорого!
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Только за день в Латакию прибыло 7 самолетов ИЛ-76 и ТУ-154, интересно, что они доставили?
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Аэропорт в Латакии сегодня ночью разбомбили. Не пиши херню. Взлетно посадочная полоса больше не пригодна для взлетов и посадок
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Военная полиция России введена в сирийский Саракиб,,,
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Сирийская армия захватила сирийский город, ужос, что твориться.
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Ужос, что твориться, вай, вай.
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Миллион мух не могут ошибаться!

В моём детстве в райцентре тоже был дурачок дядя Саня...
Но его никуда не выбирали... и толпы народа его не слушали...

«Не влезай, убьёт, мудила!» -
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
Несгибаемый народ.» (с)

В России что может гореть - горит,
а что не может - тонет,
ну а что "не тонет" - руководит!
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Извините, даже не читал, слишком сумбурно. но смысл, вероятно, есть.
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"сирийская армия" состоящая из террористов Хезболла, иранцев и путинских террористов-ихтамнетов...)
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Немецкая армия захватила свой город...деды негодовали.
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Кацапье всегда готово к свершению "великих побед" путем уничтожения безоружного населения используя артиллерию и авиацию и очень упорно "стоят насмерть" в загрядотрядах. Это их сущьность начиная с деградированых казаков Кубани которые используют не саблю с гардой для поединка, а шашку без гарды - оружие для рубки безоружных. Кацапы это прирожденный мясники-каратели. Их нужно уничтожать как вид.
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Мабуть якцапи видають бажане за дійсне... Виявиться, що це турки зачищають зараз місто, від мокшів...
Вечерний Саракиб (Часть 1)

Вечерний Саракиб (Часть 2)
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Населенные пункты там переходят из рук в руки постоянно. Как
раз этот - важный так как ключевой на трассе. Общей панорамы избиения асадитов
и их хозяев рашистов , это не меняет.Роспропаганда много врала об этом пункте все эти дни,
поэтому смотрим по конечным результатам .Все равно турки технически переиграют рашистских убийц мирного
населения.

Смерть расее !!!
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Я в другой ветке писал - Турция с помощью дронов обеспечила тактический успех. Но это было кратковременнол, Раша подтянула РЭБ к линии соприкосновения и турецкие дроны нейтрализованы, в самых ответственных точках. Турецкая армия "ослепла" и поэтому потеряла Саракиб.
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Перестаньте. Чего она там подтянула? Эти дроны с пропеллерами не имели никаких шансов выжить, если в воздухе истребители противника. Просто ***** разрешил Эрдогану пару дней мести в выходные. Теперь вновь начались суровые будни.
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эээ... Щас вышивата тебя заспамит, ведь всем известно что завтра Турция водрузит флаг над Кремлем
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А применение РЭБ что ли не рассматривается как нападение?
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не знаю, пусть Эрдоган разбирается как это понимать.
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Турки может и расстроились, но не очень, на то она и война чтоб что то брать, а что то терять. Основная задача у них перемолоть как можно больше асадовцев и техники к встрече 5 марта Эрдогана и Путина
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Сомневаюсь,що туркам,важен тот город.Они его могли взять,щоб оставить.Так для галочки.Мол, зачистили и ушли оставив наблюдателей и ждать пока мордва припрётся на захват.Тем самым,турки вытягивают на себя в город новых боеспособных ихтамнетов,в одно место,щоб не гоняться за ними по пустыне.Как вытянут то и положат их сразу всех рядками.Тактика короче Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії - Цензор.НЕТ 8758
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12:35.
Как сообщает базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights, силы режима Башара Асада, действующие при поддержке российских ВВС, восстановили контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб. Населенный пункт является ключом к северной Сирии. Четыре дня назад при поддержке турецкой артиллерии и БПЛА протурецкие формирования и джихадисты выбили сирийские войска из этого города, у которого сходятся шоссе, соединяющее Алеппо с Дамаском, и дорога, ведущая в прибрежную Латакию.
Поддерживаемые Турцией формирования продолжают наступать на юге провинции Алеппо. Одновременно они перебрасывают подкрепление к Саракибу. SOHR отмечает, что в ходе штурма города погибли 23 оппозиционных режиму Асада бойцов, в том числе 11 джихадистов. По данным SOHR, одновременно сирийская армия нанесла ракетный удар по одному из турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб.
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