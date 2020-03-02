 Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії

Про це повідомило агентство AMN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Відповідно до джерела в сирійській армії, війська Асада прочісують міські квартали, намагаючись повністю очистити Саракіб від загонів збройної опозиції і їхніх союзників, щоб не допустити нового контрнаступу.
Армія Башара Асада залишила місто Саракіб минулого тижня під тиском широкого наступу ворогів режиму, яких підтримує турецька армія.
Раніше міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить у сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогодні турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.
/////.....
Kavkaz Center@newkc14
#ШАМ. Все чаще поступают данные о том, что банда #Вагнера в #Саракибе выполняет роль заградотряда и стоит за шиитами #Хезболы. Если кто-то отступает их расстреливают
Путин приказал "сдохнуть но Саракиб удержать" до приезда #Эрдогана, чтобы устроить торг. Получится ли?! #сирия
кишка у них тонка
Kavkaz Center@newkc14
#Эрдоган сообщил, что ЕС предлагает #Турции $1 млрд, чтобы Анкара остановила беженцев
"Нам эти деньги теперь не нужны", заявил Эрдоган
Многолетние двойные игры #ЕС и невыполнение обещаний так достали #Анкару что теперь Турция не хочет иметь никаких дел с ЕС
вони ж, як діти!
Al-Masdar News - это интернет-газета, основанная Лейт Абу Фадель. Аль-Масдар по-арабски означает «источник». Аль-Масдар освещает в основном зоны конфликта на Ближнем Востоке: Сирию, Йемен и Ирак. Аль-Масдар был описан как благоприятный для президента Башара Асада.
Цензор, в том городе немного другая обстановка.
Сообщается что весь день идут ожесточённые бои, оппозиция Сирии контролирует большую часть населённого пункта.
Путин приказал "сдохнуть но Саракиб удержать" до приезда #Эрдогана, чтобы устроить торг. Получится ли?!
‼ 20 тысяч заразившихся #коронавирусом.
Приказано молчать, чтобы не сорвать "всенародное принятие" новой путинской конституции АУДИО https://voca.ro/lDO9blWvcat
Kavkaz Center@newkc14А тем временем
в #Москве 20 тысяч заразившихся #коронавирусом.
Приказано молчать, чтобы не сорвать "всенародное принятие" новой путинской конституции АУДИО https://voca.ro/lDO9blWvcat
Завтра их прикончат полностью
https://youtu.be/GDR5zO7yLyU
Vιtαuskαs @_Vitauskas_A_
В связи с вероломной агрессией Турции, Путин предложил записать в Конституции, что самый влиятельный политик мира, он же - президент непобедимой федерации, должен ходить в туалет не с шестью, а как минимум с десятью охранниками
Кого-то это удивляет? Меня - нет.
Тем временем Путин направил в Госдуму поправки к Конституции РФ, предложив зафиксировать в ней следующий бред: правопреемственность России от СССР, "защиту исторической правды" и запрет на "умаление значения подвига народа при защите Отечества".
Похоже, нужно ещё записать, что Россия - антифашистская страна. Как раз вовремя.
И потом, израиль тут причем? Израиль делится с Турцией своими лучшими разработками? Это серьезная информация, прямо сенсация.
То что султан дурк такой же как и хйло - я писал раньше не раз.
РЛС светит не все время ,обьічно лучем, на секретньіх частотах. РЄБ светит как елка , на 360 градусов, постоянно, на всех частотах, короче, идеальная мишень. Тем более , надо же такими лохами бьіть, аппаратньій комплекс и антенное поле и касаапов єто единое целое, иметь отдельньіе дистанционньіе излучатели с бустерами, чтоб противники атаковали антенньі, а люди и аппаратура спасалась, нет, до такого не догадались-дорого!
это ты на паРаша.сру накопал?
В моём детстве в райцентре тоже был дурачок дядя Саня...
Но его никуда не выбирали... и толпы народа его не слушали...
«Не влезай, убьёт, мудила!» -
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
Несгибаемый народ.» (с)
В России что может гореть - горит,
а что не может - тонет,
ну а что "не тонет" - руководит!
Вечерний Саракиб (Часть 1)
Вечерний Саракиб (Часть 2)
раз этот - важный так как ключевой на трассе. Общей панорамы избиения асадитов
и их хозяев рашистов , это не меняет.Роспропаганда много врала об этом пункте все эти дни,
поэтому смотрим по конечным результатам .Все равно турки технически переиграют рашистских убийц мирного
населения.
Смерть расее !!!
Как сообщает базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights, силы режима Башара Асада, действующие при поддержке российских ВВС, восстановили контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб. Населенный пункт является ключом к северной Сирии. Четыре дня назад при поддержке турецкой артиллерии и БПЛА протурецкие формирования и джихадисты выбили сирийские войска из этого города, у которого сходятся шоссе, соединяющее Алеппо с Дамаском, и дорога, ведущая в прибрежную Латакию.
Поддерживаемые Турцией формирования продолжают наступать на юге провинции Алеппо. Одновременно они перебрасывают подкрепление к Саракибу. SOHR отмечает, что в ходе штурма города погибли 23 оппозиционных режиму Асада бойцов, в том числе 11 джихадистов. По данным SOHR, одновременно сирийская армия нанесла ракетный удар по одному из турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб.