 Укрпошта отримала в 2019 році 607 млн гривень прибутку проти збитку 627 млн в 2018 році

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

Так, за 2019 рік компанія отримала 607 млн грн чистого прибутку до оподаткування, порівняно зі збитками 627 млн грн у 2018 році.

Чистий дохід Укрпошти перевищив 8 млрд гривень, він виріс майже на 1,3 мільярда.

"Минулого року доходи від письмової кореспонденції та дрібних пакетів зросли на 23,9%, посилок – на 22,8%, платежів – на 20,5%, періодичних видань – на 6,5%. Також компанія у 2019 році отримала 69 млн грн доходу від здачі в оренду нерухомості, що вдвічі більше, ніж у 2018 році", - говориться в повідомленні.

Минулого року компанія сплатила 2,5 млрд грн ($101,6 млн) податків, зборів, внесків та обов'язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів. Це на 14,4% більше ніж у 2018 році.

Також в Укрпошті розповіли про збільшення витрат на оплату праці співробітників до 4,7 млрд грн, або $ 191,1 млн (збільшення на 411,3 млн, або $ 16,7 млн). Разом із нарахуваннями ці виплати становлять 5,8 млрд ($ 235,8 млн) або більш ніж 70% від доходів компанії.

"Понад 80% фонду заробітної плати Укрпошти становлять витрати на виробничий персонал і вони зросли минулого року на 400 млн грн ($16,2 млн). Ці кошти були спрямовані на зарплати працівникам виробничих спеціальностей, матеріальне заохочення операторів, листонош, начальників відділень зв’язку та їхніх заступників", - говориться в повідомленні.

У компанії уточнили, що середня зарплата співробітників в еквіваленті повної зайнятості у 2019 році зросла на 18% до 7443,1 грн ($302,6).