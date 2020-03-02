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 Суспільство
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Все про:прибуток (16) Укрпошта (95)

 Укрпошта отримала в 2019 році 607 млн гривень прибутку проти збитку 627 млн в 2018 році

У компанії відзвітували, що за рік їхній фінансовий результат покращився на 1,2 млрд гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

Так, за 2019 рік компанія отримала 607 млн грн чистого прибутку до оподаткування, порівняно зі збитками 627 млн грн у 2018 році.

Чистий дохід Укрпошти перевищив 8 млрд гривень, він виріс майже на 1,3 мільярда.

"Минулого року доходи від письмової кореспонденції та дрібних пакетів зросли на 23,9%, посилок – на 22,8%, платежів – на 20,5%, періодичних видань – на 6,5%. Також компанія у 2019 році отримала 69 млн грн доходу від здачі в оренду нерухомості, що вдвічі більше, ніж у 2018 році", -  говориться в повідомленні.

Минулого року компанія сплатила  2,5 млрд грн ($101,6 млн) податків, зборів, внесків та обов'язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів. Це на 14,4% більше ніж у 2018 році.

Також в Укрпошті розповіли про збільшення витрат на оплату праці співробітників до 4,7 млрд грн, або $ 191,1 млн (збільшення на 411,3 млн, або $ 16,7 млн). Разом із нарахуваннями ці виплати становлять 5,8 млрд ($ 235,8 млн) або більш ніж 70% від доходів компанії.

"Понад 80% фонду заробітної плати Укрпошти становлять витрати на виробничий персонал і вони зросли минулого року на 400 млн грн ($16,2 млн). Ці кошти були спрямовані на зарплати працівникам виробничих спеціальностей, матеріальне заохочення операторів, листонош, начальників відділень зв’язку та їхніх заступників", - говориться в повідомленні.

У компанії уточнили, що середня зарплата співробітників в еквіваленті повної зайнятості у 2019 році зросла на 18% до 7443,1 грн ($302,6).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178991
 
   
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З них 1 024 000 Х 12 = 12 млн 288 тис гривень, зарплати директора "укрпошти"
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Стань ты директором и тоже будешь получать такую зарплату. Завидно, что кто то не такой холоп как ты, и может вывести с убытков в прибыль?
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Это стало причиной повышения тарифов с 1 января нынешнего года?
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Ну на аренде заработать дело не хитрое. А всё остальное ложь, незнаю ниодного человека который пользуется их услугами.
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я у цьому році вже тричі отримував посилки через Укрпошту
тепер знаєш
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Китай шлет укрпочтой так как дешевле ее тупо нет. так что - народ пользуется, весьма усердно. ну и народ хоть где-то работает, тоже плюс.
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то есть по сумме 2018-2019 гг убыток 20 лямов грн. (из них как выше замечено 24 ляма - зарплата директора за два года)
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Хороший финансовый результат. Сам, в прошлом году, оставил там не мало денег. В целом, качеством услуг Укрпочты доволен, проблем не было.
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