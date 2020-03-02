 Росія причетна до воєнних злочинів у Сирії, - експерти ООН

Згідно з цим документом, кількість воєнних злочинів у Сирії далі зростає, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

До деяких із них, стверджують експерти ООН, причетні збройні сили, що виступають на стороні президента Сирії Башара Асада, а також російська військова авіація. За даними незалежної комісії, внаслідок наземних наступів і авіанальотів, здійснених в означений вище період, в Сирії було вбито і поранено десятки мирних жителів, а також зруйновано цілу низку об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема ринки і лікарні.

Як приклад подібних злочинів у доповіді названо два нальоти на ринок у місті Маарет-ен-Нууман, що відбулися один за іншим уранці 22 липня 2019 року. В результаті цих атак загинуло як мінімум 60 мирних жителів, зокрема кілька дітей, вказано в документі.

Іншим прикладом є напад 16 серпня 2019 року на табір, що розташований за два кілометри від міста Хаас, де перебували переміщені мирні жителі. Як говориться в доповіді COI, на підставі доступних доказів, що включають, крім іншого, показання свідків, відеоматеріал, звіти за спостереженнями з повітря і матеріали систем раннього оповіщення, у комісії є привід вважати, що до кожного з названих вище випадків була причетна російська авіація.

"В обох названих випадках російські ВПС не направляли удари на конкретні військові об'єкти, що рівноцінно воєнному злочину, оскільки наносилися сліпі удари по зонах, населених цивільними особами", - зазначено в документі. Водночас Міноборони РФ заперечує, що російська авіація 22 липня 2019 року перебувала поблизу міста Маарет-ен-Нууман, зазначається в доповіді.

Говорячи про наступальну операцію сирійської армії в провінції Ідліб, члени COI повідомили, що, за їхніми даними, внаслідок цієї операції 948 000 мирних жителів стали біженцями. Переважно йдеться про жінок і дітей, сказано в доповіді. Тисячі мирних жителів, що покинули свої будинки, рятуючись від війни, змушені ночувати на зимовому холоді прямо під відкритим небом, підкреслили експерти ООН.

У фінальній частині доповіді члени комісії закликали сторони конфлікту провести самостійні розслідування, а міжнародне співтовариство - вжити заходів до того, щоб поліпшити захист мирного населення. Міжнародна незалежна слідча комісія щодо Сирії була створена при Верховному комісаріаті ООН з прав людини в 2011 році. Її мета - документування та розслідування всіх випадків порушення міжнародного права, що відбулися в ході війни в Сирії.