 Росія причетна до воєнних злочинів у Сирії, - експерти ООН

Згідно з цим документом, кількість воєнних злочинів у Сирії далі зростає, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
До деяких із них, стверджують експерти ООН, причетні збройні сили, що виступають на стороні президента Сирії Башара Асада, а також російська військова авіація. За даними незалежної комісії, внаслідок наземних наступів і авіанальотів, здійснених в означений вище період, в Сирії було вбито і поранено десятки мирних жителів, а також зруйновано цілу низку об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема ринки і лікарні.
Як приклад подібних злочинів у доповіді названо два нальоти на ринок у місті Маарет-ен-Нууман, що відбулися один за іншим уранці 22 липня 2019 року. В результаті цих атак загинуло як мінімум 60 мирних жителів, зокрема кілька дітей, вказано в документі.
Іншим прикладом є напад 16 серпня 2019 року на табір, що розташований за два кілометри від міста Хаас, де перебували переміщені мирні жителі. Як говориться в доповіді COI, на підставі доступних доказів, що включають, крім іншого, показання свідків, відеоматеріал, звіти за спостереженнями з повітря і матеріали систем раннього оповіщення, у комісії є привід вважати, що до кожного з названих вище випадків була причетна російська авіація.
"В обох названих випадках російські ВПС не направляли удари на конкретні військові об'єкти, що рівноцінно воєнному злочину, оскільки наносилися сліпі удари по зонах, населених цивільними особами", - зазначено в документі. Водночас Міноборони РФ заперечує, що російська авіація 22 липня 2019 року перебувала поблизу міста Маарет-ен-Нууман, зазначається в доповіді.
Говорячи про наступальну операцію сирійської армії в провінції Ідліб, члени COI повідомили, що, за їхніми даними, внаслідок цієї операції 948 000 мирних жителів стали біженцями. Переважно йдеться про жінок і дітей, сказано в доповіді. Тисячі мирних жителів, що покинули свої будинки, рятуючись від війни, змушені ночувати на зимовому холоді прямо під відкритим небом, підкреслили експерти ООН.
У фінальній частині доповіді члени комісії закликали сторони конфлікту провести самостійні розслідування, а міжнародне співтовариство - вжити заходів до того, щоб поліпшити захист мирного населення. Міжнародна незалежна слідча комісія щодо Сирії була створена при Верховному комісаріаті ООН з прав людини в 2011 році. Її мета - документування та розслідування всіх випадків порушення міжнародного права, що відбулися в ході війни в Сирії.
поклонразговор ...
Русско-Турецкая война - Как Петр I ели ноги унес. 1711 год. Петр I сдался Туркам в плен, а потом униженный отдал свою жену в гарем к Султану. Россия позорно капитулировала.
Петр I в ходе Прутского похода в европейские владения Турции 1711 г. оказался в окружении..19 июля турецкая кавалерия окружила русскую армию. 21 июля турки обложили русскую армию. В лагере плакало и выло множество офицерских жён, сам Пётр I временами приходил в отчаяние, «бегал взад и вперед по лагерю, бил себя в грудь и не мог выговорить ни слова»
История Прутского похода Петра I. Неудобная правда.
После разгрома шведской армии в Полтавской битве в 1709 году шведский король Карл XII укрылся в городе Бендеры, владении Османской империи.В это же самое время Пётр усиленно стал настаивать на удалении Карла из османских пределов, грозя в противном случае начать военные действия в союзе с королём польским. В ответ султан Ахмед III объявил 20 ноября 1710 года войну России. Русский посол Толстой был посажен в Семибашенный замок.
В апреле 1711 года Россия заключила союз с молдавским господарём Дмитрием Кантемиром, 27-30 мая Борис Шереметев переправил свою конницу через Днестр на территорию Молдавии и двинул на Исакчу для захвата переправ через Дунай, но, получив сведения о подходе к Дунаю крупных османских сил, повернул на Яссы, куда 25 июня подошли главные силы русской армии под командованием Петра I.
Османская армия великого везира Баталджи паши 18 июня переправилась через Дунай у Исакчи и соединилась на левом берегу Прута с конницей крымского хана Девлета II. Османцы переправились через Прут у Фальчи и 8 июля атаковали русский авангард южнее Станилешти.
Русские войска отошли в укреплённый лагерь у Новой Станилешти, который 9 июля был окружен противником.
Пётр I выехал к войскам из Москвы с верной подругой Екатериной Алексеевной, которую повелел считать своей женой и царицей ещё до официального венчания, произошедшего в 1712 году. Ещё ранее князь Голицын с 10 драгунскими полками двинулся к границам Молдавии, с севера из Ливонии на соединение с ним вышел фельдмаршал Шереметев с 22 пехотными полками. План русских заключался в следующем: выйти к Дунаю в Валахии, не дать турецкому войску переправиться, а затем поднять восстание народов, подвластных Оттоманской империи, за Дунаем.
18 июля русский авангард узнал о начавшейся переправе на западный берег Прута возле городка Фальчи (совр. Фэлчиу) большой турецкой армии. Турецкая конница в 2 часа дня напала на авангард генерала Януса фон Эберштедта который, построившись в каре и отстреливаясь из орудий, пешим строем в полном окружении противника отступал к основной армии. Русских спасало отсутствие артиллерии у турок и их слабое вооружение, многие из турецких всадников были вооружены лишь луками. 19 июля турецкая кавалерия окружила русскую армию. 21 июля турки обложили русскую армию, прижатую к реке, полукругом полевых укреплений и артбатарей. Около 160 орудий непрерывно обстреливали русские позиции. Положение русской армии стало отчаянным. В лагере плакало и выло множество офицерских жён, сам Пётр I временами приходил в отчаяние, «бегал взад и вперед по лагерю, бил себя в грудь и не мог выговорить ни слова»
По данным бригадира Моро-де-Бразе во время боёв 18-21 июля русская армия потеряла убитыми генерал-майора Видмана, 4800 человек, 200 человек убитыми потерял Ренне при взятии Браилова, Таким образом, дезертировали, попали в плен и погибли, более 37 тысяч русских солдат.
В своих записках бригадир Моро-де-Бразе насчитал 79 800 солдат в русском войске перед началом Прутского похода. Ещё одним важным последствием войны стала гибель Азовского флота (почти пятисот кораблей).
На утреннем военном совете Пётр I с генералами принял решение предложить турецкому султану мир; Pусские капитулировали.
К туркам послали трубача с предложением о мире. Визирь Балтаджи Мехмед-паша, не ответив на русское предложение, приказал янычарам возобновить атаки. Шереметев послал визирю 2-е письмо, кроме повторного предложения о мире, было преподнесено cамые дорогие ювелирные изделия в мире. Жена Петра Екатерина Алексеевна пожертвовала все свои драгоценности на подкуп. Визирь согласился заключить перемирие на 48 часов и вступить в переговоры.
К туркам из осаждённой армии назначили наделённого широкими полномочиями вице-канцлера Шафирова с переводчиками и помощниками. Переговоры начались.
О безнадёжном положении русской армии можно судить по условиям, на которые был согласен Пётр I, и которые он изложил Шафирову в инструкции:
Отдать туркам Азов и все ранее завоёванные города на их землях.
Возврат Азова туркам в прежнем состоянии.
Разорение Таганрога и других городов на завоёванных русскими землях вокруг Азовского моря.
Отказ от вмешательства в польские и казацкие (запорожские) дела.
Отдать шведам Лифляндию и прочие земли, кроме Ингрии (где строился Петербург). Отдать в возмещение за Ингрию Псков.
Свободный пропуск шведского короля в Швецию и ряд несущественных условий по купцам. До исполнения условий договора Шафиров и сын фельдмаршала Шереметева должны были оставаться в Турции как заложники.
23 июля мирный договор был скреплён печатями, и уже в 6 часов вечера русская армия в боевом порядке с распущенными знамёнами и барабанным боем выступила к Яссам.
Турки даже выделили свою кавалерию для защиты русской армии, так как русские боялись крымских татар.
Карл XII, узнав о начале переговоров, немедля отправился из Бендер на Прут и 24 июля после полудня прибыл в турецкий лагерь, где потребовал расторгнуть договор и дать ему войско, с которым он разобьёт русских. Великий визирь отказал, сказав:
Коли хочешь, нападай на них со своими людьми, а мы заключённого мира не нарушим.
Недовольный Прутским миром султан Ахмед III низложил великого визиря Мехмеда Балтаджи и отправил его в ссылку на остров Родос, где он был удавлен.
Турция в конце 1712 года вновь объявила войну России и Султан приказал посадить Толстого и Шафирова в Семибашенный замок. Но после больших тереториальных уступок России , Cултан заключил мир с Россией в Стамбуле. Русские также обязались вывести войска с территории Речи Посполитой и не вмешиваться в её дела. Азов сдан османцам в полной сохранности и даже с 60-ю пушками. Всякое вмешательство России в дела правобережных казаков запрещалось; между Черкасском и Азовом нельзя было строить новых крепостей. Подтверждал договоры 1711 и 1712 годов, ставил Запорожскую Сечь под юрисдикцию Султана. Мирный договор был подписан, причём Султан потребовал, чтобы русские войска были выведены из Польши в срок и чтобы царь не въезжал туда даже без войска.
Данные условия совпадали с теми, которые выдвигал Султан при объявлении новой войны России.
Многие турецкие и западные историки пишут: Петр первый сдался туркам в плен, а потом униженный отдал свою жену в гарем к султану. А для освобождения Петра из плена за него был выплачен выкуп золотом, равный его весу. Когда бояре начали торговаться, было принято решение освободить его без одежды, так его и голого и вывозили из плена. Таким образом он откупился от плена. Этот исторический факт Россия стыдливо прячет и скрывает .
Османская империя и Россия заключили окончательный мирный договор.
С этих пор до самой смерти Петра отношения России с Турцией были мирные. F.A.D. Studio Оригинал видео- автор Фуад Аскеров Дадашев
Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..(с)
Бои в Сирии принимают все более ожесточенный характер - и Турция рапортует о колоссальных потерях, которые она наносит сирийским правительственным войскам. и каким образом в таких условиях сирийской армии удалось вернуть важнейший населенный пункт - Саракиб, потерянный несколько дней назад?
Озабоченые!
Дальше в жопу целуйте *****! И приезжайте к этому упырю на 9 мая и на недоимперию! Снимайте санкции и помогайте строить мосты на оккупированном Крыму и разные потоки! Озабоченые!
через лет 20 ? Охрененно полезная организация, эта оон. Трамп все-таки прав, ее
надо разгонять.
Турции необходимо взять на себя ответственность за преступления боевиков протурецкой оппозиции в САР, заявил член независимой комиссии ООН по расследованию в Сирии Ханни Мегалли.
хтось ще сумнівається, що треба йти у НАТО?
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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