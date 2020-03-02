 Дітей у притулку "Світанок" в Одесі побив співробітник охоронного агентства, вихователі - не захистили, - прокуратура

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облпрокуратури, вихователям повідомили про підозру в невиконанні професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого ставлення до них.

Як встановило слідство, дітей побив один зі співробітників охоронного агентства, які прибули на виклик вихователя. Згадані два вихователі залишили дітей самих, "чим фактично не вжили передбачених дій щодо їхньої охорони від фізичного та психологічного насильства".

Як повідомляє "Слідство.інфо", поліція Одеської області не знайшла доказів причетності співробітників ювенальної превенції Володимира Жарчука і Вахтанга Трапаідзе до побиття і знущань над вихованцями "Світанку".

Як стверджують правоохоронці, за результатами внутрішнього розслідування, інформація про насильство над дітьми підтвердилася лише стосовно працівника ювенальної превенції Андрія Крецула, а щодо Жарчука і Трапаідзе - ні.

Водночас, за даними видання, правоохоронці не спілкувалися з вихованцями центру і не опитували щодо дій Крецула, Жарчука і Трапаідзе.

Нагадаємо, активістка Зоя Мельник написала 26 жовтня у фейсбуці про факти насильства над вихованцями притулку "Світанок" в Одесі з серпня до жовтня 2019 року. Вона заявила, що дітей били вихователі центру та поліцейський Хмельницького відділу поліції в Одесі. За словами активістки, через насильство діти неодноразово тікали з притулку.

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У пресслужбі Одеської ОДА повідомили, що психологи вивчили психоемоційний стан дітей та персоналу установи. За їхньою оцінкою стан дітей критичний і такий, який "потребує кризового втручання".

У 2018 році також почався скандал довкола притулку "Світанок" після публікації тоді ще співробітниці патрульної поліції Одеси Зої Мельник. Вона познайомилася з дівчинкою з притулку, яка розповіла, що вихователі застосовують до неї методи фізичного впливу.

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження за фактами катувань та інших порушень прав вихованців комунального закладу "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації" (колишній притулок "Світанок").

Справи відкриті за ч. 1 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади) Кримінального кодексу України. Ситуацію в притулку взяла під контроль Генпрокуратура.

У вересні Служба у справах дітей Одеської ОДА розпочала перевірку фактів жорстокого поводження з дітьми в притулку. 15 листопада співробітник охоронного агентства "Центр", підозрюваний в катуванні вихованців центру, взятий під домашній арешт. За версією слідства, в кінці липня 2019 року в приміщенні притулку вихованці закладу - дівчинка, 2006 р. н., і хлопчик, 2004 р.н., зайнялися сексом з використанням презерватива. Співробітник агентства примусив підлітків, погрожуючи електрошокером, жувати використаний презерватив, бив їх ременем тощо.

15 листопада Малиновський райсуд Одеси взяв під цілодобовий домашній арешт співробітника приватного агентства безпеки "Центр".

Службове розслідування встановило, що один із правоохоронців застосовував стосовно підлітків, які тікали з установи, заходи фізичного та психологічного впливу. Його звільнили.