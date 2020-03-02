 Зеленський прийде на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня, - Стефанчук

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Президент України Володимир Зеленський буде присутній на позачерговому засіданні парламенту 4 березня.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Я буквально щойно з ним (Зеленським. - Ред.) зв'язався, він сказав: "Так, я буду", - сказав Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

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29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.