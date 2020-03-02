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 Політика України
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Все про:ВР (7142) Зеленський (4654) позачергове засідання (16) Стефанчук Руслан (129)

 Зеленський прийде на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня, - Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на внеочередном заседании парламента 4 марта.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Президент України Володимир Зеленський буде присутній на позачерговому засіданні парламенту 4 березня.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Я буквально щойно з ним (Зеленським. - Ред.) зв'язався, він сказав: "Так, я буду", - сказав Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

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29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178987
 
 
 Топ коментарі
 
Офис, в отделе продаж все суетятся, переставляют мебель с места на место, посреди всего этого хаоса стоит бабушка уборщица и бормочет про то что "она только что все вытерла, а они опять натоптали". Менеджеры начинают расставлять мебель, вымерять ее положение каждого стула и стола по линейке, компасу, теодолиту... Бабушка не выдерживает и спрашивает: "Ребята, а что вы делаете то?" Один из менеджеров объясняет: "Да вот, бабуль, у нас что то в последнее время обороты упали, но мы сейчас мебель по фэншую расставим - и все у нас будет замечательно". Знаешь, милок, говорит бабка, до Революции, вот в этом самом доме был бордель, так когда у них доходы падали, они кровати не двигали. Они блядей меняли."
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Офис, в отделе продаж все суетятся, переставляют мебель с места на место, посреди всего этого хаоса стоит бабушка уборщица и бормочет про то что "она только что все вытерла, а они опять натоптали". Менеджеры начинают расставлять мебель, вымерять ее положение каждого стула и стола по линейке, компасу, теодолиту... Бабушка не выдерживает и спрашивает: "Ребята, а что вы делаете то?" Один из менеджеров объясняет: "Да вот, бабуль, у нас что то в последнее время обороты упали, но мы сейчас мебель по фэншую расставим - и все у нас будет замечательно". Знаешь, милок, говорит бабка, до Революции, вот в этом самом доме был бордель, так когда у них доходы падали, они кровати не двигали. Они ****** меняли."
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А хтось в курсі,нафіга держава міністра Пристайка утримує ?Чи не дохріна він харчів жере ?
Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2936
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А вы за каждого зелебобика будете спрашивать? У меня вопрос а зачем государство удерживает 254 зелебобика + их помощников + главЗЕбила + его помочников + их помощников + ++++++++++
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Ну да, «не_ясно_кто_командувач» видать в анабиозе
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Цей стьоб ну просто бомбезний від Влади! А погроз їй скільки було за це....
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Опубликуйте сценарий его выступления. Сверяться будем. Заодно проверим как выучил свою роль
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Он не утруждает себя учебой. Он читает. Там вся семейка такая, включая старого Сруля...
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Ну якби була політичним трупом, то була би там. Тому Зелька її і не розглядає, тому що вона жива і може пістюлей всій цій олігархічний кодлі виписати
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Не гарно фейкі ставити. ))) Я цю світлину не робив і ніколи не постив... Але добре, що ви поставили, буду знати, що ви 100%-й бот на зарплаті...)))
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тебе часто говорят, что ты больной на голову ?
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Ооооо, таки боти. як ви, просто шаленіють, коли бачать мої пости....)))) І бальной на голову вопят, і дурак, і дебіл....ну що з вас візьмеш... ватники...)))
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Так, цілодобово....вас, ватників, просто в падучах б'є...)))
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Ще й як! Більше того, ось ви, ватник і бот, кажете - "ну ти держисьця", а я вам чергову порцію збуджувального в зад, ви трішки заспокоюєтеся, а потім знов вас починає тіпати...)))
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Боюся...вони постійно в мене пасуться...ужасть..
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и новые тоже ?

у тебя же теперь с ними общий враг )))
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Які ще нові? Ті, що були у мародера Пеці. ті самі і у болвана Зелькі..що Пеця. що Зелька. одна контора...))
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Все чаще поступают данные о том, что банда #Вагнера в #Саракибе выполняет роль заградотряда и стоит за шиитами #Хезболы. Если кто-то отступает их расстреливают

Путин приказал "сдохнуть но Саракиб удержать" до приезда #Эрдогана, чтобы устроить торг. Получится ли?!
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"Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта"(с) - Вот только не надо нас пугать... ( уЗЕ и не такое видали) Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9255
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От ЗЕ власти вреда больше чем от войны и всех коррупционеров вместе взятых.
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