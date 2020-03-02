 Зарплати жінок в Україні нижчі ніж чоловіків на 25%, - заступник міністра соцполітики Ніжинський

Про це заявив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський під час круглого столу на тему: "Забезпечення гендерної рівності: моніторинг виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Пекінської декларації та Платформи дій", пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Зберігається високий рівень гендерної сегрегації на ринку праці. Поширене дискримінаційне ставлення роботодавців до робітниць-жінок як на рівні працевлаштування, так і кар'єрного зростання. Це призводить як до розриву у розмірі заробітної плати в розмірі 25%, так і до нерівних можливостей доступу до економічних ресурсів, а також відмінності в якісних характеристиках зайнятості та соціального статусу жінок і чоловіків", - заявив Сергій Ніжинський.

За словами заступника міністра, до 2030 року в Україні планують: викорінити насильство стосовно жінок і дівчат, забезпечити їхню участь у політичній діяльності, право на працю і право на робоче місце, знизити ризик лих і відновлення стійкості з урахуванням гендерних аспектів, впровадити поняття неоплачуваного догляду та домашньої роботи/угоди про роботу та особисте життя.