EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  313  21
Все про:жінки (214) заробітна плата (694) Міністерство соціальної політики (386) чоловіки (9)

 Зарплати жінок в Україні нижчі ніж чоловіків на 25%, - заступник міністра соцполітики Ніжинський

В Україні економічна спроможність жінок і чоловіків дуже відрізняється. Як наслідок, зарплати перших менші за виплати другим на 25%.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський під час круглого столу на тему: "Забезпечення гендерної рівності: моніторинг виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Пекінської декларації та Платформи дій", пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Зберігається високий рівень гендерної сегрегації на ринку праці. Поширене дискримінаційне ставлення роботодавців до робітниць-жінок як на рівні працевлаштування, так і кар'єрного зростання. Це призводить як до розриву у розмірі заробітної плати в розмірі 25%, так і до нерівних можливостей доступу до економічних ресурсів, а також відмінності в якісних характеристиках зайнятості та соціального статусу жінок і чоловіків", - заявив Сергій Ніжинський.

За словами заступника міністра, до 2030 року в Україні планують: викорінити насильство стосовно жінок і дівчат, забезпечити їхню участь у політичній діяльності, право на працю і право на робоче місце, знизити ризик лих і відновлення стійкості з урахуванням гендерних аспектів, впровадити поняття неоплачуваного догляду та домашньої роботи/угоди про роботу та особисте життя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178986
 
 
 Топ коментарі
 
суровая. забыла в розетку включить
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а тратят бабы в три раза больше.
маникюр 500...
стрижка 1000...
 показати весь коментар
 
 
Коня на скаку остановит, гарячий паяльник руками возьмьот...
 показати весь коментар
 
 
Оце супержінка! І паяльник рукуне пече! І хто таку ***** народу впихує? Зарплати жінок в Україні нижчі ніж чоловіків на 25%, - заступник міністра соцполітики Ніжинський - Цензор.НЕТ 7965
 показати весь коментар
 
 
Гендерное не равенство начинается с церкви, где женщине при венчании священник говорит что она должна подчиняться мужу. Да и по христианству женщина должна подчиняться мужчине. Как быть с этим? Если не исправить это то всё остальное болтовня.
 показати весь коментар
 
а еще у мужчин половой член длиннее и усы растут
 показати весь коментар
 
 
А разве женщины не имеют права участвовать в политической деятельности и работать? Это в каком законе такое написано? Хотелось бы посмотреть. И что значит ' снизить риск бедствий и восстановление устойчивости' ? Это о чем?
 показати весь коментар
 
 
интересно..этак может появится предложение доплачивать людям 25 процентов при условии наличия ваджайны конечно..
 показати весь коментар
 
 
Может зарплаты просто низкие без разницы кому?
 показати весь коментар
 
Да брехня это.
Секретутка, которая строгает салаты для шефа и больше ничего не умеет, числится ещё на двух должностях.
Главбухша, всю работу которой раз в квартал делает ее муж - на втором месте по зарплате в фирме.
А все эти прессекретутки с погонами полковников...
Потому и работать в стране никто не хочет, тк подобная ситуация везде.
 показати весь коментар
 
 
Так вперёд, кто мешает? У меня нехватка грузчиков...
 показати весь коментар
 
 
Все це феміністична *****! На однакових посадах, за однаковий об'єм роботи всі отримують однаково. Здебільщшого - мало. А іноді навпаки деяким моїм состатевницям платять більше за особливі послуги чи просто за особливе ставлення до них керівництва. То ж питання риторичне - кого дискримінують? Перестаньте гратися у цю руйнівну для нормального суспільства західну херню!
 показати весь коментар
 
 
так для того тварі і граються - засирати мізки і мутити воду, щоб гої не могли збагнути що діється.
 показати весь коментар
 
Что это за гниды херню пихают. Какие-то падлы создают имитацию деятельности.
Почему не преследовать уголовно паскуд занимающихся подачей лживой информации...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору