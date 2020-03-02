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 Знищено 2 бойові літаки, 135 танків і знешкоджено понад 2500 асадитів, - Туреччина про поточні підсумки операції в Сирії

Туреччина підбила поточний підсумок військової операції "Весняний щит" у сирійській провінції Ідліб.

Підсумки озвучив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на сьогодні в рамках операції "Весняний щит" знешкоджено два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат та гаубиць, 16 ПТРК та мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада", - повідомив міністр.

Він наголосив, що Туреччина має на меті припинити дії режиму Асада в Ідлібі, а не протидіяти Росії.

Читайте також: Втрати режиму Асада в Ідлібі - це лише початок. Не відійдете - позбудетеся голови, - Ердоган

"Ми очікуємо від Росії, що вона виконуватиме свої зобов'язання як країна-гарант, припинить атаки режиму (Асада - ред.) і використає свій вплив, щоб довести ситуацію до меж Сочинського примирення. Наші переговори з РФ тривають. Як ми неодноразово заявляли, ми не маємо на меті протистояти Росії. Наша єдина мета - припинити дії режиму і таким чином запобігти радикалізації та міграції", - заявив очільник міноборони Туреччини.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Туреччина 1 березня оголосила про початок операції "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада, підтримуваного Росією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178985
 
   
 Топ коментарі
 
Чому Українські військові мають більше поваги до Ердогана чим до зєлєнського?
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Потому, что особенно жалко и унизительно бубочка стал выглядеть сейчас на фоне турецкого руководства. Особенно зачетно было, когда президент Турции во время визита сказал то, что Зеля никак не мог из себя выдавить перед военными "Слава Украине - Героям слава". Это было что-то.
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Россия столько раз хвалила свои системами РЭП и свою супер связь русо-советского производства, мол нет аналогов в мире.
Турция же опустила Москву и московский военпром ниже плинтуса. Турецкий РЭП KORAL вырубил все советско-российские электронные погремушки в регионе Идлиб.
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Только что.
Министерство обороны Турции сообщило что турецкий ********* обезвредил вооружённую группу из 32 боевиков, пытающихся проникнуть в район операции «Щит весны».
Все 32 ихтамнета ликвидированы. За пацанов!-Не прокатило.
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Был бы Порох он бы послал украинскую армию вместе с Турками мочить кацапов, а Зеля ссыт
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Потому, что особенно жалко и унизительно бубочка стал выглядеть сейчас на фоне турецкого руководства. Особенно зачетно было, когда президент Турции во время визита сказал то, что Зеля никак не мог из себя выдавить перед военными "Слава Украине - Героям слава". Это было что-то.
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не тому "вісьлюку" козаки листа писали! Знищено 2 бойові літаки, 135 танків і знешкоджено понад 2500 асадитів, - Туреччина про поточні підсумки операції в Сирії - Цензор.НЕТ 12
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У меня возникло подозрение, шо козаки как раз просили султана помочь выгнать кацапов 😀😀😀
А кацапы как всегда все переврали
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Так запорожці не султану листа писали, а ампІратору всєя засрашки - https://www.youtube.com/watch?v=qM1-7i6WttY
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Патаму ша ЯЙЦЯ.....у одного Є, а інший, навіть, насцяти в баночку не спроможний, бо "СЦИКУН", такий от парадокс.
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Успехов туркам конечно, но как-то...не слишком ли много?Прямо небольшая армия судя по количеству техники.
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это просто кацапы столкнулись с настоящей армией НАТО.
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не вздумайте ссыклобородьку новыну прочытаты...
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Кацапські "іхтамнєти" перетворились на "іхуженєтов".
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Стамбульские сайты утверждают, что БДК ЧФ России «Новочеркасск» идет в сирийский порт Тартус. Утверждается, корабль шел сильно нагруженным..
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наверное, свежее мясо везут - разгрузить его прямо в море.
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Скоро вивезуть її звідтіля, в цинкових макінтошах
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это как переговоры с московитами пойдут. союзники Турции, как всегда, озабоченно думу думают. а тут еще и Иран за асада руку тянет - ракетными обстрелами угрожают. эти могут.
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A Эрдоган прилетит к Путину в Москву в четверг, 5 марта,


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мочите кацапофашистов не останавливайтесь!
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но дощятый сортир всё ещё сокрален в Воронеже........
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прикол в том, что кацапняя не признает своих зажмуреных удмуртов. и даже пытается своим монголоидным свинособакам рассказывать, что они турков сельджуков уже победили.
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К переговорам 5 марта с Путиным у так называемой сирийской армии Асада может не быть бойцов такими темпами.
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Ой, летіли дикі дрони
Із Туреччини в Ідліб.
Московити у кальсони
Дружньо серуть кілька діб.Ой, летіли дикі дрони
Крізь пустелю у Ідліб,
Він не знає перепони,
Ердоган Реджеп Тайїп.Ось такий султан турецький!
Нищить орків знов і знов!
Він не бачить, як Зеленський,
У очах Пуйла любов. (с)
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Опозорилась путинская неимеющаяаналогоф в мире касмическая армия на весь мир.Теперь рабам только мультики остаеться показывать да парад на победобесие в москве.
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так монголоиды поверят что их ******** в Сурии турков сельджуков победил.
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Пусть министр обороны отчитается завтра в Раде- сколько беспилотников в Украине , какие к ним есть ракеты ( или шо там) , ну и т д
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хм.. и это турки еще по серьезному и не начинали "гулять-веселится" с кацапо-вояками.... Уничтожены 2 боевых самолета, 135 танков и обезврежены более 2500 асадитов, - Турция о текущих итогах операции в Сирии - Цензор.НЕТ 2798
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обычная пропаганда -

реально поделить на 10...
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сурийская хатынь - низабудим нипрастим.
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Яка пропганда. Шо ти несеш дурне. Війна майбутнього. На одному Ютубі 68 підбитих коробок легко нарахував.
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Та хоть на тысячу. Ваших трупов там меньше от этого не станет.
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Заздрість, виключає голову: падєлі , краще , поровну, як шаріков.
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М-дя...не вытягивают на земле зеленые иранцев. Без старой доброй профессиональной пехоты пердоган непонятно чего добивается. На трупы и технику хезболитам плевать совершенно...советская школа. А давать волю генералам боится до одури. Тем более, что большинство высшего и среднего офицерского состава по тюрьмам сидит. Советская школа. Знищено 2 бойові літаки, 135 танків і знешкоджено понад 2500 асадитів, - Туреччина про поточні підсумки операції в Сирії - Цензор.НЕТ 1441Территорию дронами не удержишь.
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нужно передать Эрдогану такую закономерность - если кацапов бить в Ростовете то в Идлибе Ассад потерпит поражение......
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тут по расее фонфарят що знову відвоювали саракіб. тільки знаючи туреків, можн сказати що все тільки починаєтся. дурнів, як щурів на дудочку ,заманюють в одне місце . питання :на скільки часу тих щурів вистачить?
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А этого Эрдогана нельзя в аренду взять как-то?
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Лучше чем капитулянт, еще и урод какой-то с капитулянтской партии внес российский проект о российском языке. Конченые пророссийские твари.
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Все чаще поступают данные о том, что банда Вагнера в Саракибе выполняет роль заградотряда и стоит за шиитами Хезболы. Если кто-то
отступает их расстреливают

Путин приказал "сдохнуть но Саракиб удержать" до
приезда Эрдогана, чтобы устроить торг. Получится ли?!
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утки из шайки вагинера как их диды вытираны в спину сурийским дидам стрыляли.
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Вагнеровцев там нет...там кадыровцы из т.н. военной полиции. ЧВК возле нефти сидят...местных замиряют.
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а теперь можно и поговорить...., а не как в нашем случае - отступили, а потом - а может вы нас простите и помиримся...
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Говоря: "ихтамнет", это о мозгах в головах отдельных челов. Турция и Раша, на данный момент, в Сирии - СОЮЗНИКИ, и никаких боестолкновений между ними, нет. К врагам, на переговоры не ездят, и свои действия, не координируют. Конфликтуют Сирия и Турция, и обе стороны несут большие потери, при этом харахорятся.
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вау. чуваш ну ты загнул о вяличии твоей изгойной коми. давай еще расскажи что твое микроскопическое ***** гигант, но просто карликовый.
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Турки викликають повагу,коли за кожного свого вояка знищили сто асадівських терористів.І Ердоган не заглядав в очі нікому,не шукав в них порятунку,а просто дав наказ і тепер що мокшанів що асадівців шукати треба десь в Ефіопії.
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Вот прекрасное турецкое видео как работают беспилотники
Снято год назад
Уровень технологичности -фантастика !!! А в Украине некоторые генералы наверно компьютеров боятся? ИХ ВООБЩЕ КТО-ТО АТТЕСТУЕТ ?

https://youtu.be/Xx3MEco1Qlw
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шкода, ща мало кацапів нафарширували!!!!
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