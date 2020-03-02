 Знищено 2 бойові літаки, 135 танків і знешкоджено понад 2500 асадитів, - Туреччина про поточні підсумки операції в Сирії

Підсумки озвучив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на сьогодні в рамках операції "Весняний щит" знешкоджено два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат та гаубиць, 16 ПТРК та мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада", - повідомив міністр.

Він наголосив, що Туреччина має на меті припинити дії режиму Асада в Ідлібі, а не протидіяти Росії.

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"Ми очікуємо від Росії, що вона виконуватиме свої зобов'язання як країна-гарант, припинить атаки режиму (Асада - ред.) і використає свій вплив, щоб довести ситуацію до меж Сочинського примирення. Наші переговори з РФ тривають. Як ми неодноразово заявляли, ми не маємо на меті протистояти Росії. Наша єдина мета - припинити дії режиму і таким чином запобігти радикалізації та міграції", - заявив очільник міноборони Туреччини.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Туреччина 1 березня оголосила про початок операції "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада, підтримуваного Росією.