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Все про:колонія (166) Правоохоронні органи (877) розтрата (126) СІЗО (484) в'язниця (229) крадіжка (352) Офіс генерального прокурора (124)

 У в'язницях і СІЗО виявили збитки на 170 млн, розпочато понад 60 проваджень, - Офіс генпрокурора

Регіональні прокуратури за результатами перевірки в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань виявили масові порушення, розтрати і розкрадання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Перевірками встановлені масові системні порушення порядку державної реєстрації речових прав на майно та його використання, факти розтрати та викрадення державної власності, нераціонального використання державних коштів тощо. Ця проблема стосується абсолютно всіх установ Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС)", -  сказано в повідомленні.

Так, наприклад, в установах у Дніпрі і Кривому Розі не провели реєстрацію 47 об'єктів загальною вартістю понад 20 млн гривень. У Вінницькій області адміністрація колоній незаконно передала в оренду 257 га земель вартістю понад 30 млн гривень.

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"Загалом порушення законодавства виявлено щодо 850 об’єктів нерухомості та кожної шостої земельної ділянки, що використовується установами ДКВС, а це майже 8 тис га із загальних підпорядкованих службі 44 тис га", - додали в пресслужбі.

За результатами перевірок прокурори розпочали понад 60 кримінальних проваджень, з них 11 щодо вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Більшість правопорушень пов’язані із розкраданням і знищенням майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178983
 
 
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"убыток" это термин означающий превышение расходов над доходами..
какие "доходы" у СИЗО?
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А це вони готують ґрунт для приватизації - обіцяли ж приватні тюрми... В тюрьмах и СИЗО обнаружили убытков на 170 млн, начато более 60 производств, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4750
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так давиче кто-то из министров коземанды инспектировал и сказал всё норм и порядок.......
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ну, вот после инспекции и появились убытки.
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