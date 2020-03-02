 Венеціанська комісія скасувала своє засідання через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні комісії в Twitter.

"Після поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводити засідання у Венеції", - сказано в повідомленні.

Водночас там зазначають, що "важливі думки, запитані державами, і незаперечні тексти" будуть прийняті в письмовій процедурі.

Пленарне засідання Венеціанської комісії мало відбутися 20-21 березня.

Венеціанська комісія - дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, який дає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.

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