EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  444  3
Матеріали за темою:
Все про:Венеціанська комісія (93) COVID-19 (441)

 Венеціанська комісія скасувала своє засідання через коронавірус

Венеціанська комісія скасувала пленарне засідання через поширення коронавірусу в Італії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні комісії в Twitter.

"Після поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводити засідання у Венеції", - сказано в повідомленні.

Водночас там зазначають, що "важливі думки, запитані державами, і незаперечні тексти" будуть прийняті в письмовій процедурі.

Пленарне засідання Венеціанської комісії мало відбутися 20-21 березня.

Венеціанська комісія - дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, який дає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.

Читайте також: Делегація Венеціанської комісії обговорила з членами ЦВК зміни до Виборчого кодексу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178982
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
хрен с ней. всё равно она прокацапскую хрень производила.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору