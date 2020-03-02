 "Слуга народу" Арахамія про вибухи в Балаклії: версія про диверсію - фейк, за кілька днів до вибухів на складі виявили недостачу.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми провели засідання (тимчасової слідчої комісії Ради - ред) стосовно першого епізоду в Балаклії. Можу попередньо висловити особисту думку: основна версія слідства, яку розглядали, була політично ангажованою і взагалі була фейковою. Висновки, звичайно, повинні зробити правоохоронні органи, але виглядає так, що версія, пов'язана з безпілотником, не має під собою підстав", - сказав Арахамія.

Народний депутат припустив, що версію з ударним безпілотником було нав'язано. "Виглядало так, що там був просто тиск на учасників, щоб нав'язати якусь версію. Це може бути великий скандал", - зазначив Арахамія.

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Він розповів, що за кілька днів до пожежі ревізійна комісія зробила висновок про величезну недостачу на цих складах. "І це було серійно на всіх складах", - додав глава парламентської фракції.

Арахамія також повідомив, що нині хід досудового розслідування в кримінальному провадженні у цій справі перебуває на контролі в головному слідчому управлінні СБУ.

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Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Нагадаємо, що за попередніми даними оперативної групи Генштабу встановлено, що "15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів".