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 "Слуга народу" Арахамія про вибухи в Балаклії: версія про диверсію - фейк, за кілька днів до вибухів на складі виявили недостачу.

Версія з диверсією, здійсненою за допомогою безпілотника, як причиною вибухів на складах у Балаклії була "нав'язаною", "політично ангажованою" і виявилася "фейком". За кілька днів до вибухів на складах виявили недостачу.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми провели засідання (тимчасової слідчої комісії Ради - ред) стосовно першого епізоду в Балаклії. Можу попередньо висловити особисту думку: основна версія слідства, яку розглядали, була політично ангажованою і взагалі була фейковою. Висновки, звичайно, повинні зробити правоохоронні органи, але виглядає так, що версія, пов'язана з безпілотником, не має під собою підстав", - сказав Арахамія.

Народний депутат припустив, що версію з ударним безпілотником було нав'язано. "Виглядало так, що там був просто тиск на учасників, щоб нав'язати якусь версію. Це може бути великий скандал", - зазначив Арахамія.

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Він розповів, що за кілька днів до пожежі ревізійна комісія зробила висновок про величезну недостачу на цих складах. "І це було серійно на всіх складах", - додав глава парламентської фракції.

Арахамія також повідомив, що нині хід досудового розслідування в кримінальному провадженні у цій справі перебуває на контролі в головному слідчому управлінні СБУ.

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Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Нагадаємо, що за попередніми даними оперативної групи Генштабу встановлено, що "15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178981
 
 
 Топ коментарі
 
О як у тебе бомбить від Українців.
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Арахамия и прокурор и судья и телепат ,- всесторонне , а развитый ли.
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Это было понятно уже тогда, а кто громче всех вопил про диверсию - тот и воровал боеприпасы.
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Я чету не улавливаю твоего кацапского искрометного юмора. Похоже ты Петросяна и 95 квартал пересмотрел!
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Кстати заметьте набежало зебобиков такое ощющение что их специально под новость подтянули!
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А объясни зачем ему взрывать склады если можно просто документацию втихую переписать?
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ты тупой как гонначарук или как мыло в ваннов?
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Ну ты острый я посмотрю как Сибирский Валенок. Какие же вы кацапы примитивные. Когда ввам возразить нечего вы начинаете по дебильному стрелки переводить!
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ясно. ты даже тупее чем гончарук ты рузьки чилавэк. И не е а а в слове валянок. он слова валять.
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Всё правления Порошенко напоминало какой-то театр абсурда: там диверсия ,тут рука Москвы, от Шкиряка до Геращенко при любом пуке- рос. диверсанты кругом))) Оказывается просто воровали. "Если много говорят о патриотизме- значит проворовались!"- Салтыков-Щедрин был прав! Печально другое, президенту Порошенко было известно о недостаче на складах после ревизии, но получается то ли сам "руку мыл", то ли прикрывал "своих"- в любом случае это преступление против своей страны и народа- а это срок, причём с двухзначным числом.
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за преступления против народа и измены родины для вальцманата сроков не предусмотрено, только гилляки.
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А Вальцман это кто? Я знаю только одну Риму Вальцман маму Зеленского!
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Да то сумасшедший-он одно и то же постит.
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проверзался? 2ое место по идиотизму за высер! 2ое- за то что озвучил старую добрую лахтинскую методичку.
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На войне всегда есть диверсанты тем более от границы РФ до балаклеи не так далеко.Что-то после к власти Зеленского перестали взывать. Походу Зепленский это ставленик ***** или шантажирует Зеленского взрывами!
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"Слуга народу" Арахамія про вибухи в Балаклії: версія про диверсію - фейк, за кілька днів до вибухів на складі виявили недостачу. - Цензор.НЕТ 296 .Та шо тут думать ,, Петро покрав снаряды и баста . Да , зельонка ?? "Слуга народу" Арахамія про вибухи в Балаклії: версія про диверсію - фейк, за кілька днів до вибухів на складі виявили недостачу. - Цензор.НЕТ 3582 .
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Ок, арахамии статус свидетеля по делу. Нет проблем
А там за дачу Заведомо ложных показаний, а они у него заведомо ложные, на тюрьму его
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Арахамия забыл еще сказать, что у нас гражданская война и РФия тут не при чем.
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А почему у зебобиков всегда виноват Порох и ни когда росия с путеным? А? Совпадение? Не думаю. И сейчас будут отмалчиваться или нахомят, как обычно у них принято.
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А хто небудь був покараний за вибухи на складах?Там взагалі хто небудь за ці склади відповідав.Змінився шоколадний на зеленого і вибухати склади перестали.
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Если зелёный агент ***** то всё верно. Зачем взывать склады портя рейтинг Зеленскому?
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А насчет наказания может и не был никто виноват. Боеприпасы хранились по уставу. Кстати во время второй мировой войны тоже склады взрывали Даже дети типа Молодой гвардии!
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ничего нового. озвучил основную версию. помню долго смеялись про сказки о кацапских НЛО.
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Это же он говорил про финансирование протестов? "Сам видел"! "Слуга народу" Арахамія про вибухи в Балаклії: версія про диверсію - фейк, за кілька днів до вибухів на складі виявили недостачу. - Цензор.НЕТ 4627 Или свидетели железобетонные у него были - а потом сплыли.
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Ага что-то версия о огромной недостаче вызывает мягко говоря недоверие!
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Вот вам факт: арахамия тырил деньги под видом волонтерки. Комиссия вр будет это исследовать, нет?
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Арахамія відкриття зробив. Всі шість складів вибухали невипадково!!! Це не знає тільки ледачий. Але ЖОДНОГО покареного.
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Якщо була недостача,то повинен бути акт інвентаризації, де все це зафіксовано
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