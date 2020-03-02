 В Україну заборонили ввозити тварин із Китаю

Рішення про заборону ухвалила Держпродспоживслужба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
"З метою мінімізації ризиків занесення на територію України збудника COVID-19, відповідно до статей 33 і 96 Закону України "Про ветеринарну медицину", з урахуванням рекомендацій, викладених у Кодексі здоров'я наземних тварин Міжнародного епізоотичного бюро, Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з Китайської Народної Республіки домашніх (собак, кішок тощо) і диких м'ясоїдних тварин", - сказано в повідомленні.
У відомстві пояснили, що за офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) на території Гонконгу (Китай) було зареєстровано захворювання SARS-CoV-2 у собаки.
"Зараз триває вивчення згаданого випадку, тварина утримувалась у тому ж будинку, де було встановлено випадок коронавірусу у власника", - додали в Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, раніше українка Анастасія Зінченко відмовилася евакуюватися з китайського міста Ухань, який є епіцентром поширення коронавірусу, оскільки місцева влада не дозволила їй взяти з собою собаку.
У посольстві України в Китаї повідомили, що зробили все, що було в їхніх силах, але не змогли отримати від китайської влади дозвіл вивезти з країни померанського шпіца Мішу. Посольство запевнило, що буде підтримувати контакт з Анастасією і з тими українцями, які залишаються в провінції Хубей, і продовжуватиме надавати їм всю необхідну допомогу.
Також Анастасії подзвонив президент Володимир Зеленський і пообіцяв знайти спосіб повернути її і собаку в Україну.
что будет с его хозяйкой ****** - не знаю
... Виходить, Зеля і тут обіцянку не виконав.
і де тим розумникам збагнути, що обіцянку - цяцянку давав не Гончарук, а їхній Зеля 72 проценти.
В среду ожидается перестановка кроватей в борделе. Будут менять часть правительства и некоторых силовиков на более луДших. Не, ну всё логично.
Вот смотрите. За время, прошедшее после озеленения ВР, Кабмина, РНБО, СБУ, ГБР и всех прочих мест, существующих дабы сделать жизнь в Украине безопаснее, богаче и веселее, получилось у них только последнее. Веселее стало, это без базару.
Я утром как новости открою - сразу начинаю то плакать, то смеяться, то «щетиниться как ёж», потому как спокойно смотреть на эти фрикции совершенно невозможно.
А вот насчёт всего остального - тут про*б за про*бом, и рейтинги падают даже у статистиков Разумкова. Поэтому что? Правильно. Надо министров поменять. И взять нового генпрокурора, без табу чтоб был и молча подписывал любую хрень, которую ему на стол положили.
А главное, время так удачно подобрали! В марте Украина должна выплатить почти 28 млрд гривен - кредиты и ОВГЗ. Денег, естественно, нет. Откуда им взяться, когда инвесторы шарахаются как от чумы, крупнейших налогоплательщиков мы щемим в пользу бизнес-интересов «новых» рыл, НДС экспортёрам возвращать передумали, а под дверью стоит кудрявая бабушка Беня и тоже хочет многа денежкав. То есть в преддверии невесёлых разговоров с кредиторами зелёные надумали портфели делить.
Ну и не стоит забывать про грядущую эпидемию, к которой Украина готовее всех, если судить по количеству койкомест и огню в глазах Скалецкой.
Только я вот шото подозреваю, что даже если вымрет треть населения, по статистике у нас не будет ни одного случая заболевания коронавирусом. Потому что тестов нет, бюджета на это дело тоже нет, а койкоместа есть. Вот лежите там и умирайте от пневмонии «неясной этимологии» или от «сезонного вируса гриппа».
А я, наблюдая эти перестановки кроватей в борделе, хочу спросить.
Если у нас в стране всё так зае*ись, как говорят по телевизору Мосейчучки и говорящие гениталии типа Мендель, зачем менять Кабмин, генпрокуроров и прочее НАБУ?
Они так классно всё делают! Покосы растут, удои колосятся, долгожданный мир уже скребётся на пороге, пенсионеры намазывают икру прямо на пятисотенные купюры, а учителя скупили все летние туры в Ниццу.
Вы нас где-то наё*уете? Там или тут?
Или просто в отсутствие хлеба вы кидаете в людей зрелища? Причем зрелищами для критически тупых. Потому что те, кто хотя бы 4 класса закончил без двоек, по идее, знают, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
И если ноль умножить на ноль миллион раз, в итоге у нас будет таки ноль. Зелёный, круглый ноль. Вопиющий и окончательный.
Татьяна Худякова
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Вообще, надо сказать, что некая логика в действиях зеленых @балаев присутствует.
Сами смотрите: год назад они много говорили про все хорошее, снимали видосики, нихрена не делали, а их рейтинг рос. Сейчас они снимают видосики, нихрена не делают, говорят обо всем хорошем, но их рейтинг падает.
Поскольку их алгоритм поведения не менялся, а результат стал прямо противоположным, то они пришли к выводу, что поменялось что-то еще. А именно: они стали предметом критики оппозиции. Следовательно, если заткнуть рот оппозиции, то все станет опять за@бок.
Предположить, что, вероятно, надо менять СВОЙ алгоритм действий, они явно не в состоянии.
Штош, я в который раз должен признать: эта власть таки невероятно народная и прям плоть от плоти нашего нарида-богоносца. Воистину, заслужили.
Oleksii Osypenk
Особенно учитывая то, что до сих пор неясны пути передачи вируса .
Кстати, зарегистрирован первый случай заболевания домашнего животного- собаки.
Она вам 100% ответит))
(Ленка небойсь позвонила этому....Си Цзиньпину... шоб кое-кого обратно не выпускали))