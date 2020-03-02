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 Суспільство
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 В Україну заборонили ввозити тварин із Китаю

Заборона - тимчасова, але скільки вона буде діяти, поки невідомо.

Рішення про заборону ухвалила Держпродспоживслужба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"З метою мінімізації ризиків занесення на територію України збудника COVID-19, відповідно до статей 33 і 96 Закону України "Про ветеринарну медицину", з урахуванням рекомендацій, викладених у Кодексі здоров'я наземних тварин Міжнародного епізоотичного бюро, Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з Китайської Народної Республіки домашніх (собак, кішок тощо) і диких м'ясоїдних тварин", - сказано в повідомленні.

У відомстві пояснили, що за офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) на території Гонконгу (Китай) було зареєстровано захворювання SARS-CoV-2 у собаки.

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"Зараз триває вивчення згаданого випадку, тварина утримувалась у тому ж будинку, де було встановлено випадок коронавірусу у власника", - додали в Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, раніше українка Анастасія Зінченко відмовилася евакуюватися з китайського міста Ухань, який є епіцентром поширення коронавірусу, оскільки місцева влада не дозволила їй взяти з собою собаку.

У посольстві України в Китаї повідомили, що зробили все, що було в їхніх силах, але не змогли отримати від китайської влади дозвіл вивезти з країни померанського шпіца Мішу. Посольство запевнило, що буде підтримувати контакт з Анастасією і з тими українцями, які залишаються в провінції Хубей, і продовжуватиме надавати їм всю необхідну допомогу.

Також Анастасії подзвонив президент Володимир Зеленський і пообіцяв знайти спосіб повернути її і собаку в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178980
 
 
 Топ коментарі
 
Ksenia VB

... Виходить, Зеля і тут обіцянку не виконав.

В Украину запретили ввозить животных из Китая - Цензор.НЕТ 9534
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агрохимия предложил выяснить, кто на кого напал... вирус и или на вируса... В Украину запретили ввозить животных из Китая - Цензор.НЕТ 6480
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Ты его неправильно понял и вырвал из контекста.
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Зеленский посмотрел коронавирусу в глаза и увидел в них нераспространение В Україну заборонили ввозити тварин із Китаю - Цензор.НЕТ 4937
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Под этим фото надо подпись: "Девочка и *****. ***** справа."
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кобель Мишка пойдет на китайские шашлычки В Україну заборонили ввозити тварин із Китаю - Цензор.НЕТ 4797

что будет с его хозяйкой ****** - не знаю В Україну заборонили ввозити тварин із Китаю - Цензор.НЕТ 2268
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Дивлюсь на фото дівахі з песиком.... Виходить, Зеля і тут обіцянку не виконав.
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сподіваюсь, його виборцям щось та дійде.
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Ksenia VB

... Виходить, Зеля і тут обіцянку не виконав.

В Украину запретили ввозить животных из Китая - Цензор.НЕТ 9534
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мені сподобалось опитування, в результаті якого виявилось, що надто розумний піпл відправляє уряд у відставку, бо вчителям не платять по 4 тис євро.
і де тим розумникам збагнути, що обіцянку - цяцянку давав не Гончарук, а їхній Зеля 72 проценти.
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Да когда он сдерживал своё слово, брехло самое настоящее, привык в 95 квартале лапшу вешать, так по привычке и продолжает.
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Так у нас своих зеленых животных хватает, зараженных .....
В среду ожидается перестановка кроватей в борделе. Будут менять часть правительства и некоторых силовиков на более луДших. Не, ну всё логично.

Вот смотрите. За время, прошедшее после озеленения ВР, Кабмина, РНБО, СБУ, ГБР и всех прочих мест, существующих дабы сделать жизнь в Украине безопаснее, богаче и веселее, получилось у них только последнее. Веселее стало, это без базару.

Я утром как новости открою - сразу начинаю то плакать, то смеяться, то «щетиниться как ёж», потому как спокойно смотреть на эти фрикции совершенно невозможно.

А вот насчёт всего остального - тут про*б за про*бом, и рейтинги падают даже у статистиков Разумкова. Поэтому что? Правильно. Надо министров поменять. И взять нового генпрокурора, без табу чтоб был и молча подписывал любую хрень, которую ему на стол положили.

А главное, время так удачно подобрали! В марте Украина должна выплатить почти 28 млрд гривен - кредиты и ОВГЗ. Денег, естественно, нет. Откуда им взяться, когда инвесторы шарахаются как от чумы, крупнейших налогоплательщиков мы щемим в пользу бизнес-интересов «новых» рыл, НДС экспортёрам возвращать передумали, а под дверью стоит кудрявая бабушка Беня и тоже хочет многа денежкав. То есть в преддверии невесёлых разговоров с кредиторами зелёные надумали портфели делить.

Ну и не стоит забывать про грядущую эпидемию, к которой Украина готовее всех, если судить по количеству койкомест и огню в глазах Скалецкой.

Только я вот шото подозреваю, что даже если вымрет треть населения, по статистике у нас не будет ни одного случая заболевания коронавирусом. Потому что тестов нет, бюджета на это дело тоже нет, а койкоместа есть. Вот лежите там и умирайте от пневмонии «неясной этимологии» или от «сезонного вируса гриппа».

А я, наблюдая эти перестановки кроватей в борделе, хочу спросить.

Если у нас в стране всё так зае*ись, как говорят по телевизору Мосейчучки и говорящие гениталии типа Мендель, зачем менять Кабмин, генпрокуроров и прочее НАБУ?

Они так классно всё делают! Покосы растут, удои колосятся, долгожданный мир уже скребётся на пороге, пенсионеры намазывают икру прямо на пятисотенные купюры, а учителя скупили все летние туры в Ниццу.
Вы нас где-то наё*уете? Там или тут?

Или просто в отсутствие хлеба вы кидаете в людей зрелища? Причем зрелищами для критически тупых. Потому что те, кто хотя бы 4 класса закончил без двоек, по идее, знают, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

И если ноль умножить на ноль миллион раз, в итоге у нас будет таки ноль. Зелёный, круглый ноль. Вопиющий и окончательный.

Татьяна Худякова

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Вообще, надо сказать, что некая логика в действиях зеленых @балаев присутствует.

Сами смотрите: год назад они много говорили про все хорошее, снимали видосики, нихрена не делали, а их рейтинг рос. Сейчас они снимают видосики, нихрена не делают, говорят обо всем хорошем, но их рейтинг падает.

Поскольку их алгоритм поведения не менялся, а результат стал прямо противоположным, то они пришли к выводу, что поменялось что-то еще. А именно: они стали предметом критики оппозиции. Следовательно, если заткнуть рот оппозиции, то все станет опять за@бок.

Предположить, что, вероятно, надо менять СВОЙ алгоритм действий, они явно не в состоянии.

Штош, я в который раз должен признать: эта власть таки невероятно народная и прям плоть от плоти нашего нарида-богоносца. Воистину, заслужили.

Oleksii Osypenk
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под любым предлогом - расеянам въезд воспрещён!
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отдельный вид - полу насикомые и недоживотные с лишней хромосомой!
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Кидалово от клоуна как всегда обещания не выполнил даже для собаки а чего она ожидала от него
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Лучше б животных с параши запретили ввозить
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Зеля снова обманул девочку... Одной меньше, одной больше, - какая разница!
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А Криворізькі пацани, навіть слово дане собакам не дотримують!
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1 марта 2014 года совет федерации РАБссии принял решение о начале войны против Украины,печальная дата для кремлевских фашистов.
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Абсолютно правильное решение.
Особенно учитывая то, что до сих пор неясны пути передачи вируса .
Кстати, зарегистрирован первый случай заболевания домашнего животного- собаки.
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А завозить собак с Монголии, Индии, Вьетнама, Казахстана...получается, можно?
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А вот это вы спросите у своей власти.
Она вам 100% ответит))
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На місці китайців я б оюразивзя щонайменше. А щонайбільше - звернувся б у ООН зі скаргою про прояви расизму.
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Миллион китайцев живущих от Урала до Сахалина, на РАБссию не везут даже спички... В Украину запретили ввозить животных из Китая - Цензор.НЕТ 7052
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опять вы все не так поняли...
(Ленка небойсь позвонила этому....Си Цзиньпину... шоб кое-кого обратно не выпускали))
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Нужно же было как то оправдать зеленое брехло.🙂
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Подумаешь какая мелочь, под раздачу попали все из-за одной брехливой собаки.🙂
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Добре, що Омен Оманський встиг попіаритися, а результат його не цікавить. Головне вчасно зателефонувати, а він це вміє. Дзвінки до Трампа та ху#ла - тому підтвердження.
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знову зелененький цвіркунець трохи попісяв в очі своїй секті
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А девочку то Зе обманул) говорил вывезет вместе с ее псом, а тут опа и не срослись слова с делом..
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