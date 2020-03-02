 На каналі для окупованих територій буде 15% контенту виробництва студії "Квартал 95", - гендиректор UATV Островська

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час презентації концепції нового телеканалу для окупованих територій у понеділок в Укрінформі повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Медіагрупи, з ким проведені перемовини і з ким співпрацює телеканал: це медіагрупа СтарЛайт Медіа, медіагрупа "1+1", медіагрупа "Україна" та медіагрупа телеканалу "Інтер". Ось з цими чотирма медіагрупами досягнуто домовленість, так званий меморандум щодо співпраці з цим телеканалом. Надалі співпрацюватимуть з різними міжнародними мовниками, для того щоб вони надавали теж контент для цього телеканалу", - сказав Тимошенко.

Водночас, як зазначив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, контент, який надаватимуть медіагрупи, - розважальний.

"Тобто медіагрупи не матимуть впливу на інформаційну політику цього каналу. Це виключно розважальний контент. Медіагрупи, які надають цей контент, не будуть мати ніякого впливу на інформаційну політику цього каналу", - наголосив він.

Як зазначила в.о. генерального директора телеканалу UATV Юлія Островська, на телеканалі буде приблизно 15% контенту виробництва студії "Квартал 95".

"Звичайно, є виробництво студії 95 квартал, є контент, бо він теж досить преміальний і його любили до цього, і сподіваюся, що люблять і зараз на тих територіях. Зараз сітка дуже жива і зараз частка десь 15%", - прокоментувала вона.

"Не було мети вираховувати частки. Була мета - взяти контент, який нам надали, і сформувати цікавий глядачеві телеканал. Зараз сітка формується, оскільки нам надають контент, ми програмуємо і балансуємо. Там не буде переважної кількості "кварталу", - зауважив перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук.

Як повідомлялося, новий телеканал для тимчасово окупованих територій із 1 березня розпочав мовлення у тестовому режимі.