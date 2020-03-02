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 Суспільство
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Все про:Квартал-95 (72) канал (37) телебачення (416)

 На каналі для окупованих територій буде 15% контенту виробництва студії "Квартал 95", - гендиректор UATV Островська

Контент для нового телеканалу для тимчасово окупованих територій України формуватимуть чотири медіагрупи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час презентації концепції нового телеканалу для окупованих територій у понеділок в Укрінформі повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Медіагрупи, з ким проведені перемовини і з ким співпрацює телеканал: це медіагрупа СтарЛайт Медіа, медіагрупа "1+1", медіагрупа "Україна" та медіагрупа телеканалу "Інтер". Ось з цими чотирма медіагрупами досягнуто домовленість, так званий меморандум щодо співпраці з цим телеканалом. Надалі співпрацюватимуть з різними міжнародними мовниками, для того щоб вони надавали теж контент для цього телеканалу", - сказав Тимошенко.

Водночас, як зазначив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, контент, який надаватимуть медіагрупи, - розважальний.

"Тобто медіагрупи не матимуть впливу на інформаційну політику цього каналу. Це виключно розважальний контент. Медіагрупи, які надають цей контент, не будуть мати ніякого впливу на інформаційну політику цього каналу", - наголосив він.

Як зазначила в.о. генерального директора телеканалу UATV Юлія Островська, на телеканалі буде приблизно 15% контенту виробництва студії "Квартал 95".

"Звичайно, є виробництво студії 95 квартал, є контент, бо він теж досить преміальний і його любили до цього, і сподіваюся, що люблять і зараз на тих територіях. Зараз сітка дуже жива і зараз частка десь 15%", - прокоментувала вона.

"Не було мети вираховувати частки. Була мета - взяти контент, який нам надали, і сформувати цікавий глядачеві телеканал. Зараз сітка формується, оскільки нам надають контент, ми програмуємо і балансуємо. Там не буде переважної кількості "кварталу", - зауважив перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук.

Як повідомлялося, новий телеканал для тимчасово окупованих територій із 1 березня розпочав мовлення у тестовому режимі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178979
 
 
 Топ коментарі
 
Везде Зе своих пропихает, кумовство просто зашкаливает.
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Везде Зе своих пропихает, кумовство просто зашкаливает.
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бизнес на крови украинского народа от квартал95
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Ці дії мають кваліфікацію у Карному кодексі, як корупція. Якої у зелених нібито нема.
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пусть надеются, лишь бы не бузили и деньги не требовали.
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Это фото доказывает ,что оно🤡🤢🐲 100% нарик со стажем
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А ведь, действительно, еще и года не прошло,а капитулянта уже конкретно ненавидят.
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Ага шутки о порноактрисе Украине и о украинских девушках в Москве. Да плюс ещё Осел Оманский на авторском праве прибарахлится!
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Оце так співпадіння. За бюджетні кошти. На канале для оккупированных территорий будет 15% контента производства студии "Квартал 95", - гендиректор UATV Островская - Цензор.НЕТ 6202
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vitaliymkua

Оце так співпадіння. За бюджетні кошти.

На каналі для окупованих територій буде 15% контенту виробництва студії "Квартал 95", - гендиректор UATV Островська - Цензор.НЕТ 101
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сваты пойдут на ура для малоросов и недоукраинцев......
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Течет рекой,говно моё....пестню такую поет кажись Тимур Рахманов
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Правильно. И ещё отдельный закон принять, чтобы Квартал туда мог на корпоративы мотаться.
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В Донецку писдато жилось до "Русского мира".
Повезло Харькову, Одессе.. что эту xрень не пустили к себе.
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патріотизм то таке головне вчасно купити і перепродати,а гої нехай мріють далі...
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Ні, це в жодному випадку не лоббіщм і не корупція. Держава буде фінансувати Кварталів кі потуги. Думаю, сепаратистам-любителчюям беркутні с подобається про ********* палички і порноактрис. Тільки не розумію, чому за це має платити ця сама "порноактриса"?
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А я бы сделал , как делали США , Англия и Германия в 70 -е и 80 -е годы с совком . Побольше украинских радиостанций и передавать так , чтоб на той стороне не могли глушить . В совке это хорошо работало - медленно , но уверенно .
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Вместо контента, который потихоньку будет учить людей думать, развивать у них критическое мышление - будут показывать всякую муть для умственно отсталых, тем самым плодя электорат для жоппоблока.
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Сергей Трофимов 7c913dc7 100% ...и запихивая сами к себе в карманы бабки из полупустого бюджета...
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Это конечно же чисто случайно и шайка кловунов из Шапито 95 не имеет к этому никакого отношения, просто сепарня очень любит Скотов смотреть, вот и впихнули...Но нет вы только не подумайте что это торговля на крови...конечно же нет.
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Зебилы квартальные- зря стараетесь. Тупее, чем они уже есть жители лугандона не станут. На канале для оккупированных территорий будет 15% контента производства студии "Квартал 95", - гендиректор UATV Островская - Цензор.НЕТ 2961
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Чи не буде "бідненьких" сепарів ковбасити від такого надмірного "українства"? "Г+Г", та "інтер". Вони промили мізки 73% українців, зробивши їх малоросами, і тепер ці фейкомети, укранофоби повинні навернути ордловців на путь праведний? Хто, чорнорота мосійчучка? Піпець
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Они всё верно делают..со своей точки зрения ЗЕсепаров прокремлёвских..Если вы не заметили то эта шобла сепаров шапитошных отрабатывает сценарий интеграции Украины в Лугандон...
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Ніхто нічого не промивав, час показав, шо всі вони здебільшого малоросами й були.
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Більшість з них повірила переконливій брехні пропагандонів про "соєвого марадьора і баригу", "торгівлю на крові". Та вони не прагнуть "росіянського міра" і братання з ордловцями не планують. Ви проценти бачили. Більшість хоче вступу до НАТО та ЄС. Це бажання не малоросів, а українців
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А канал,щоб петросяна показував, слабо туди включити? Ачётакова,пля,мишебратья,і адіннарот На канале для оккупированных территорий будет 15% контента производства студии "Квартал 95", - гендиректор UATV Островская - Цензор.НЕТ 1292 І кроліков...
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Хто би сумнівався...
Кварталівщина поборить ватність ? ХА !!!
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Ну и какая польза от этого развлекательного контента? Как он поможет в борьбе с пропагандой? Контент 95-го квартала нацелен на отупление людей. После чего пропаганда ещё лучше будет усваиваться.
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это медиагруппа СтарЛайт Медиа, медиагруппа "1+1", медиагруппа "Украина" и медиагруппа телеканала "Интер"...
ЗЕшлемазлы, еще 112-й анал добавить бы...
Ни дня без днища.
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просирають далі



Рудий Кенгуру@hu_YUZHNOYE



Зняли головного конструктора космічних апаратів і систем
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Круто. За державні кошти закупити у Зеленського права на показ ;Сватів;- це вже навіть не торгівля на крові. Це насцяти межи очі всім українцям.
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кацахол

Круто. За державні кошти закупити у Зеленського права на показ ;Сватів;- це вже навіть не торгівля на крові. Це насцяти межи очі всім українцям.На каналі для окупованих територій буде 15% контенту виробництва студії "Квартал 95", - гендиректор UATV Островська - Цензор.НЕТ 360
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который купят за государственные денежки у президента. гениальная схема!
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Я уже сбилась со счета которое это дно по счету? 2769ое или 2768ое?На каналі для окупованих територій буде 15% контенту виробництва студії "Квартал 95", - гендиректор UATV Островська - Цензор.НЕТ 5863
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кто б сомневался.... на Киндерсюрпризе клейма негде ставить.... прощелыга и брехло
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15% ... всего 15 сраных %??? Я не понял - а чего это вы их так жалеете?
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