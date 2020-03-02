 У Кабміні має бути посада віцепрем'єра з питань оборони, - Арахамія

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"У нас є міністр оборони. Але є ще оборонний комплекс Укроборонпром, приватний оборонний сектор тощо. У нас є Рада національної безпеки та оборони, яка цю інтеграційну функцію має брати на себе, але на рівні Кабміну було б добре взяти віцепрем'єра з оборони", - сказав він.

На його думку, це могло би посилити оборонний сектор, якби знайшли "хорошу людину".

Він також розповів, що після найближчої ротації у складі Кабміну з'явиться чотири-п'ять нових осіб. Однак, за словами Арахамії, поки малоймовірно, що в Кабміні з'явиться посада першого віцепрем'єр-міністра.

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