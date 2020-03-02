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 Політика України
  1998  63
Все про:ВР (7142) депутат (1135) прогул (69) ОПОРА (126)

 Рабінович пропустив 74% засідань Ради, а Столар - 68,9%, головні прогульники - нардепи від ОПЗЖ, - ОПОРА. ІНФОГРАФІКА

Депутати від ОПЗЖ лідирують у топі прогульників засідань парламенту. Крім них, у списку є представники "Слуги народу" і "Батьківщини".

Рейтинг головних прогульників серед народних депутатів опублікувала громадянська мережа ОПОРА, інформує Цензор.НЕТ.

"За півроку роботи Верховної Ради 9 скликання найбільшу кількість голосувань пропустили депутати від фракцій "Опозиційна платформа - За життя", ВО "Батьківщина", "Слуга народу" і позафракційних. Так, найбільше голосувань пропустив Вадим Рабінович з "Опозиційної платформи - За життя"(74%). На другому і третьому місцях також його колеги по фракції Вадим Столар (68,9%) і Денис Ісаєнко (61,8%)", - сказано в повідомленні.

Рабінович пропустив 74% засідань Ради, а Столар - 68,9%, головні прогульники - нардепи від ОПЗЖ, - ОПОРА 01

У списку "прогульників" також опинилися Олександр Дубінський ("Слуга народу"), Анжеліка Лабунська ("Батьківщина"), Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Любов Шпак ("Слуга народу"), Віталій Данілов ("Батьківщина"), Ігор Кисельов ("Опозиційна платформа - За життя"), Олег Волошин ("Опозиційна платформа - За життя"), Дмитро Шенцев (позафракційний) і Юрій Солод ("Опозиційна платформа - За життя").

ОПОРА нагадує, що з жовтня в Раді скасували письмову реєстрацію депутатів. Тепер відвідуваність вимірюється участю нардепів у голосуваннях. Стосовно тих, хто пропустив більше 30% голосувань у парламенті, застосовуватимуться фінансові санкції.

"За перші півроку роботи парламенту відбулося 1 млн 163 тисяч 115 натискань на кнопку. В 40,7% випадків депутати голосували "за", в 27,9% -"утрималися", в 5,1% - "проти". В 15,5% випадків депутати не голосували, в 10,8% були відсутні", - сказано в повідомленні.

Рабінович пропустив 74% засідань Ради, а Столар - 68,9%, головні прогульники - нардепи від ОПЗЖ, - ОПОРА 02

Найбільше "за" голосують народні депутати "Слуги народу" (44%), на другому місці - "Батьківщина" (43%), на третьому - група "Довіра" (38,6%). Найменше кнопку "за" натискають у партіях "Голос" (31,4%) і "ОПЗЖ" (32,8%).

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Найбільше "проти" голосують "Голос" (7,3%) і "Слуга народу" (6,7%). Найменше "проти" голосують у депутатській групі "За майбутнє" (0,5%) і групі "Довіра" (0,6%).

Найбільше утримуються під час голосувань "Голос" (37,2%) і "Слуга народу" (33%). Найменше під час голосувань утримуються депутати від "ОПЗЖ" (12,9%).

Рабінович пропустив 74% засідань Ради, а Столар - 68,9%, головні прогульники - нардепи від ОПЗЖ, - ОПОРА 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178975
 
 
 Топ коментарі
 
подонок, который обливает грязью нашу страну на кацапских эфирах в то время, когда наша страна страдает от рашистской оккупации, когда гибнут наши воины и гражданские, почему его не схватят за шиворот и не посадят?
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Точно ПЕВУН?
К нему, вообще-то, другое слово подходит Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9035
Но я промолчу, а то забанят уж на месяц Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9035
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Точно ПЕВУН?
К нему, вообще-то, другое слово подходит Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9035
Но я промолчу, а то забанят уж на месяц Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9035
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Ну, гі...вно - це перший level Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7083
А ця чупакабра вже досягла дев'яностого Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7083
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как? как Йуля Тимошенко смогла попасть в этот список????
очевидное - невероятное - необъяснимое!!! это на нее не похоже!
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Прогульщица 😀
Наверно курит где-то в туалете, шоб Разумков не видел
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Вы бы поскромнее. Это наша жужана д-Арк. Скоро на белой коняке в местный *Орлеан* заскачет. Не подберу правда город у нас подходящий под Орлеан----может Магадан?
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Не подберу правда город у нас подходящий под Орлеан----может Магадан?

...
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.
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Это тот провал что скоро провалится? Ну в смысле когда Остап Бендер деньги собирал при входе в провал на ремонт не с членов профсоюза? В рифму искал---а ты кацапское всё нышпоришь---ГА?
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***
Когда я буду старой тёткой,
Усядусь жопой на скамью.
И буду впаривать внучатам
Про жизнь достойную мою.
Я буду врать, что не курила,
И вот, ей-богу, не пила,
И книги с музыкой любила,
И маме с папой не врала.
И будут внуки с восхищением
Выслушивать мои ля-ля,
Несоответствия в рассказах
На память слабую валя! Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9119
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та хрено как-то працює...не на основной работе как бы ))))
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Післяклімаксичний синдром... Нічого не вдієш... Рабінович пропустив 74% засідань Ради, а Столар - 68,9%, головні прогульники - нардепи від ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 753
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Можно по приколу Ахметова премьером поставить. Он же, по мнению некоторых, самы умный в Украине. Чтобы бдил закон чтобы никто не воровал, не откатывал, не жульничал, ну и просто не байдыковал.
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Він називає всіх тих хто не любить росію фашистами,альо,есбеу, при парашенко нічого не робили з сепарами то хоч зараз займіться ним,є праця,альо есбеу
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Ну даа, тогда Баканова больше в куршавель не пустят . А как же лыжи ???😀😀😀
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Рабинович в это время по Красной площади выстригал
и в мавзолее дохлого Ленина щупал.
Для Разумкова это, видать, причина уважительная Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1927
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как вообще агент кгб жолудь мог попасть в верхнее шапито?
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подонок, который обливает грязью нашу страну на кацапских эфирах в то время, когда наша страна страдает от рашистской оккупации, когда гибнут наши воины и гражданские, почему его не схватят за шиворот и не посадят?
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У него такая миссия и жизненное кредо. Пользуясь этим, все заинтересованные стороны пытаются извлечь максимальную выгоду в своём противостоянии. А он по итогу - у двух кураторов сосет
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в голове не укладывается, как такая мразь может заседать в раде и вещать своим поганым ртом всякую гадость про нашу страну..
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Жоппоблоку уже можно не ходить-Кремль,на них крест поставил.😄
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а вы шо ,ожидали,шо рабыновыч работать будет? Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5970наивные...
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ага. ипа где вы видели винницкого мыролюбца с киркой или лопатой
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тут не надо лопатой...тут надо руку хотя бы подымать,для голосований.но фигушки...не тот случай.
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Ну, да)
Звиздеть по телеэфирам, это вам не мешки ворочать Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6271
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Ну , в конце то концов - право дело, не могут же они одновременно быть в двух местах сразу: на приеме в кремле и в зале парламента. Шо вы как дети малые...
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Пусть теперь напишут - сколько зарпоаты им всем не заплатили за прогулы
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рабинович, наверное, пением теперь зарабатывает... в переходе...
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Не в переходе, он завывает на Красной площади, в переходе стрёмно, фашистов боится.
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Везде прогульщиков увольняют вобще-то..
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ой... я надеюсь премию им хоть за перенапряженный интенсивный труд не выписали...
а зарплату за прогулы вовремя выплатили? а помощь на лечение? а отпускные?
ну...Йуле там и пенсии хватает...небойсь не минималка жеж? ))))))
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Штукатура или сантехника с зарплатой в 4 500 гривен за один прогул выгнали-бы с работы, а этим маланцам по 7 месяцев прогулов из 9 месяцев с "зарплатами" по 200 000 гривней пофуй и фуй они ложат на всех нас взятых.
До чего мы *** дожили.,
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- Рабинович, как вы понимаете антисемитизм?
- Когда о нас говорят без восторга!
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С такой фамилией я бы тоже не работал.
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Ну и когда этих "нардепов" будут лишать мандата за такое? Да ещё работающих на вражеское государство.
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Что Рабинович, что Бойко, что Кива, Королевска, Шуфрич... все они одного поля ягоды.
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..этого поехавшего нацика, спрятавшего пейсы и звезду давидки в шаровары, некому образумить?.. Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 8562
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А пэпа сколько прогулял? Месяц на Сэйшелах, месяц в Лондоне и месяц в Испании? На допросах, по миру агитировать... Ой ляля, не верится , что рабинович опередил пэпу.
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люля еженедельные истерики закатывает. Небось, новости на цензор читает. Или откуда вона, прогульщица половины заседаний, может обо всём знать?
Да, конечно, нифига и не знает, кроме её волнующего земельного вопроса.
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От себя поздравлю избирателей этого дерьма.
Поздравляю ,вы-мудаки.
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не мешайте рабиновичу с кивой уединяться...
оба успешно имитируют сумашествие...
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