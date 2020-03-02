 Рабінович пропустив 74% засідань Ради, а Столар - 68,9%, головні прогульники - нардепи від ОПЗЖ, - ОПОРА. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг головних прогульників серед народних депутатів опублікувала громадянська мережа ОПОРА, інформує Цензор.НЕТ.

"За півроку роботи Верховної Ради 9 скликання найбільшу кількість голосувань пропустили депутати від фракцій "Опозиційна платформа - За життя", ВО "Батьківщина", "Слуга народу" і позафракційних. Так, найбільше голосувань пропустив Вадим Рабінович з "Опозиційної платформи - За життя"(74%). На другому і третьому місцях також його колеги по фракції Вадим Столар (68,9%) і Денис Ісаєнко (61,8%)", - сказано в повідомленні.

У списку "прогульників" також опинилися Олександр Дубінський ("Слуга народу"), Анжеліка Лабунська ("Батьківщина"), Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Любов Шпак ("Слуга народу"), Віталій Данілов ("Батьківщина"), Ігор Кисельов ("Опозиційна платформа - За життя"), Олег Волошин ("Опозиційна платформа - За життя"), Дмитро Шенцев (позафракційний) і Юрій Солод ("Опозиційна платформа - За життя").

ОПОРА нагадує, що з жовтня в Раді скасували письмову реєстрацію депутатів. Тепер відвідуваність вимірюється участю нардепів у голосуваннях. Стосовно тих, хто пропустив більше 30% голосувань у парламенті, застосовуватимуться фінансові санкції.

"За перші півроку роботи парламенту відбулося 1 млн 163 тисяч 115 натискань на кнопку. В 40,7% випадків депутати голосували "за", в 27,9% -"утрималися", в 5,1% - "проти". В 15,5% випадків депутати не голосували, в 10,8% були відсутні", - сказано в повідомленні.

Найбільше "за" голосують народні депутати "Слуги народу" (44%), на другому місці - "Батьківщина" (43%), на третьому - група "Довіра" (38,6%). Найменше кнопку "за" натискають у партіях "Голос" (31,4%) і "ОПЗЖ" (32,8%).

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Найбільше "проти" голосують "Голос" (7,3%) і "Слуга народу" (6,7%). Найменше "проти" голосують у депутатській групі "За майбутнє" (0,5%) і групі "Довіра" (0,6%).

Найбільше утримуються під час голосувань "Голос" (37,2%) і "Слуга народу" (33%). Найменше під час голосувань утримуються депутати від "ОПЗЖ" (12,9%).