 Фільм українського режисера Лозниці "Прощання зі Сталіним" скасували на всіх допрем'єрних показах у Москві

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив "Интерфаксу" представник компанії-прокатника "Престиж кіно" Валерій Мелешков.

"Картина стоїть біля нас на 5 березня, перенесення немає. Питання тільки в отриманні прокатного посвідчення, поки ми його не можемо отримати в Мінкультури. Як тільки його буде отримано, фільм вийде у прокат, домовленості з кінотеатрами є", - сказав Мелешков, уточнивши, що допрем'єрні покази картини довелося скасувати.

"Покази всі скасували, сьогодні у "Жовтні", завтра в "Лендоку" теж скасували", - додав представник компанії.

Він зазначив, що офіційної причини, чому фільму не видають прокатне посвідчення немає. Прокатник очікує, що прокатне посвідчення буде видано найближчими днями.

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"Поки ми нічого не бачимо, нам ніхто офіційно не говорить, що ми порушуємо правила тощо. Нам вказують на якісь технічні невідповідності", - сказав Мелешков, уточнивши, що при здачі копії фільму в Держфільмофонд невідповідності було усунено.

Офіційного коментарю Мінкультури РФ "Інтерфакс" не має.

Фільм ґрунтується на архівних матеріалах, знятих у СРСР 5-9 березня 1953 року. 5 березня 1953 року Йосиф Джугашвілі (Сталін) помер на ближній дачі в Кунцево.

Український режисер змонтував двогодинний фільм з 35 годин архівних матеріалів. Світова прем'єра картини відбулася на Венеціанському кінофестивалі в 2019 році. Російську прем'єру заплановано на 5 березня 2020.