 Фільм українського режисера Лозниці "Прощання зі Сталіним" скасували на всіх допрем'єрних показах у Москві

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив "Интерфаксу" представник компанії-прокатника "Престиж кіно" Валерій Мелешков.
"Картина стоїть біля нас на 5 березня, перенесення немає. Питання тільки в отриманні прокатного посвідчення, поки ми його не можемо отримати в Мінкультури. Як тільки його буде отримано, фільм вийде у прокат, домовленості з кінотеатрами є", - сказав Мелешков, уточнивши, що допрем'єрні покази картини довелося скасувати.
"Покази всі скасували, сьогодні у "Жовтні", завтра в "Лендоку" теж скасували", - додав представник компанії.
Він зазначив, що офіційної причини, чому фільму не видають прокатне посвідчення немає. Прокатник очікує, що прокатне посвідчення буде видано найближчими днями.
"Поки ми нічого не бачимо, нам ніхто офіційно не говорить, що ми порушуємо правила тощо. Нам вказують на якісь технічні невідповідності", - сказав Мелешков, уточнивши, що при здачі копії фільму в Держфільмофонд невідповідності було усунено.
Офіційного коментарю Мінкультури РФ "Інтерфакс" не має.
Фільм ґрунтується на архівних матеріалах, знятих у СРСР 5-9 березня 1953 року. 5 березня 1953 року Йосиф Джугашвілі (Сталін) помер на ближній дачі в Кунцево.
Український режисер змонтував двогодинний фільм з 35 годин архівних матеріалів. Світова прем'єра картини відбулася на Венеціанському кінофестивалі в 2019 році. Російську прем'єру заплановано на 5 березня 2020.
В Украине касса будет обеспечена.
1920 год - 137 млн
1941 год - 195 млн
1945 год - 172 млн
1953 год - 188 млн
2. Є брехня, є велика брехня і є статистика. А совкова статистика - поза межами усіх маразмів. У друкованих совкових енциклопедіях дати смерті людей, які прийшлися на 1937-1939 роки, чомусь були "розмазані" в діапазоні 1941-1945. Чому, цікаво?
Я знаю що лахтинці підуть на будь-яке приниження, або випросити пост у відповідь. Що ж, це кацапська натура - продуктів зоофілічних шлюбів мокшанців з козами. Або мокшанок з казламі (цапами).
СПАМ, придурку.
Тобто цензура вже була і всеодно не показують? БУБОЧКА! Тобі є до чого йти!
ю.
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Умом Россию не понять.
.Да и не стоит напрягаться.
У ней особенная стать,-
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везде насрать и не признаться..
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на територии рф замеченна активность разумного существа.... это небывалое событие за последни 5 лет.....
Подан иск с требованием признать незаконным указ о голосовании по поправкам в Конституцию
В Москве член участковой избирательной комиссии подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным указ Владимира Путина о голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на движение в защиту прав избирателей «Голос». Александр Артемьев говорит, что ни президент, ни какой-либо другой человек не может своим распоряжением заставить членов избирательных комиссий заниматься деятельностью, не входящей в их полномочия. Артемьев подчёркивает, что по закону комиссии участвуют исключительно в организации выборов и референдумов, а не таких мероприятий, как всенародное голосование, намеченное на 22 апреля.