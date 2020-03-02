EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  5759  30
Все про:кіно (462) кінопрокат (45) Лозниця (13) Сталін (94) цензура (141)

 Фільм українського режисера Лозниці "Прощання зі Сталіним" скасували на всіх допрем'єрних показах у Москві

Допрем'єрні покази картини "Прощання зі Сталіним" українського режисера Сергія Лозниці скасовано в низці кінотеатрів Росії через відсутність у фільму прокатного посвідчення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив "Интерфаксу" представник компанії-прокатника "Престиж кіно" Валерій Мелешков.

"Картина стоїть біля нас на 5 березня, перенесення немає. Питання тільки в отриманні прокатного посвідчення, поки ми його не можемо отримати в Мінкультури. Як тільки його буде отримано, фільм вийде у прокат, домовленості з кінотеатрами є", - сказав Мелешков, уточнивши, що допрем'єрні покази картини довелося скасувати.

"Покази всі скасували, сьогодні у "Жовтні", завтра в "Лендоку" теж скасували", - додав представник компанії.

Він зазначив, що офіційної причини, чому фільму не видають прокатне посвідчення немає. Прокатник очікує, що прокатне посвідчення буде видано найближчими днями.

Читайте також: Путін нібито "воскресив" дух Сталіна і хоче посварити українців, - експосол Польщі Пєкло

"Поки ми нічого не бачимо, нам ніхто офіційно не говорить, що ми порушуємо правила тощо. Нам вказують на якісь технічні невідповідності", - сказав Мелешков, уточнивши, що при здачі копії фільму в Держфільмофонд невідповідності було усунено.

Офіційного коментарю Мінкультури РФ "Інтерфакс" не має.

Фільм ґрунтується на архівних матеріалах, знятих у СРСР 5-9 березня 1953 року. 5 березня 1953 року Йосиф Джугашвілі (Сталін) помер на ближній дачі в Кунцево.

Український режисер змонтував двогодинний фільм з 35 годин архівних матеріалів. Світова прем'єра картини відбулася на Венеціанському кінофестивалі в 2019 році. Російську прем'єру заплановано на 5 березня 2020.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178973
 
 
 Топ коментарі
 
Ждём "Прощание с х.йлом"
В Украине касса будет обеспечена.
 показати весь коментар
 
"Донбас" Лозниці - феноменальний фільм і він недарма отримав нагороду Каннсбкого кінофестивалю... Ніхто не зміг попусти вату з Донбабве так, як Лозниця. Недивно, що тепер москалі ставитимуть йому палки в колеса!
 показати весь коментар
 
в кацарилих дєнь паб'єди скоро, сталін для них герой епохи..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Донбас" Лозниці - феноменальний фільм і він недарма отримав нагороду Каннсбкого кінофестивалю... Ніхто не зміг попусти вату з Донбабве так, як Лозниця. Недивно, що тепер москалі ставитимуть йому палки в колеса!
 показати весь коментар
 
 
Ждём "Прощание с х.йлом"
В Украине касса будет обеспечена.
 показати весь коментар
 
 
Так его зе-гниды не допустят в прокат...
 показати весь коментар
 
Если Эрдоган обратится к 25 миллионному мусульманскому населению РАБссии,это катастрофа для кремлевского фюрера
 показати весь коментар
 
 
на ватанов это подействует,как может не подействовать перерезаное горло.
 показати весь коментар
 
вважаю, що на росії всі ватани, православні, чи мусульмани, чи іудеї і т.д.
 показати весь коментар
 
 
Правильно мыслишь...посадка псевдославян=мокши на бутылку на всех уровнях (от уличного чурки гопника, до руководителя на производстве) только усугубит ситуацию, параша из евразии превратится в орду в чистом виде...зверь сбросит европейский балласт и его уже ничто не будет ограничивать...
 показати весь коментар
 
в кацарилих дєнь паб'єди скоро, сталін для них герой епохи..
 показати весь коментар
 
 
Але заборона для них, то найкраща реклама. Більше подивиться.
 показати весь коментар
 
Бандеры решили Йоську апарочить, к гадалке не ходи.
 показати весь коментар
 
Фільм про те як в натовпі пів тисячі москалів насмерть розчавили один одного на похованні товариша Сраліна?
 показати весь коментар
 
 
При Джугашвили за 32 года у власти погибло выше 100 миллионов людей.Крысы кремля гордятся этим уродом
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Население СССР:
1920 год - 137 млн
1941 год - 195 млн
1945 год - 172 млн
1953 год - 188 млн
 показати весь коментар
 
1. як читається абревіатура "СССР"? Чі-чі-чі-пі? І що воно означає?
2. Є брехня, є велика брехня і є статистика. А совкова статистика - поза межами усіх маразмів. У друкованих совкових енциклопедіях дати смерті людей, які прийшлися на 1937-1939 роки, чомусь були "розмазані" в діапазоні 1941-1945. Чому, цікаво?
 показати весь коментар
 
Аддихай, лахтинцю. Тут тобі не там. Просто уникай мене, може проживеш ще один день на Цензорі.
 показати весь коментар
 
 
Просто спам. Тепер без попереджень, всюди де тебе побачу.
Я знаю що лахтинці підуть на будь-яке приниження, або випросити пост у відповідь. Що ж, це кацапська натура - продуктів зоофілічних шлюбів мокшанців з козами. Або мокшанок з казламі (цапами).
СПАМ, придурку.
 показати весь коментар
 
"уточнив, что при сдаче копии фильма в Госфильмофонд несоответствия были устранены." Источник: https://censor.net.ua/n3178973

Тобто цензура вже була і всеодно не показують? БУБОЧКА! Тобі є до чого йти! Фильм украинского режиссера Лозницы "Прощание со Сталиным" отменили на всех допремьерных показах в Москве - Цензор.НЕТ 5041
 показати весь коментар
 
Ну раз не хотят "Прощание со Сталиным",тогда пожелаем им быстрее с ним встретиться.Как же надоела всем здравым эта страна-тварюга.И коронавирус не берёт проспиртованных алкашей.(
 показати весь коментар
 
Долго скрывать коронавирус на РАБссии не удастся
 показати весь коментар
 
 
У кацапів від Сергія Лозниці пердаки палають. Бачила всі його фільми, а от про цей ще навіть не чула. Є класний голлівудський фільм «Смерть Сталіна», він теж був заборонений на расєі, як і «Номер 44» та багато інших. Козломорді нехай дивляться «Йолкі» та не відволікаються від путєвізора.
 показати весь коментар
 
 
сралін то наш хєрой члєнін всєгда с табой...а *****?
 показати весь коментар
 
https://uploads.disquscdn.com/images/146*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/5f69c56108fbad963db31aab6d36f76c96aa9663e845e6998fdc8bacc103649c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0f5c2da2ce57af75bbac24869b35c58f6defe0ad7b4633c37859f99c26f5c010.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1c2450eacb88edc77fef1e0560fd9adc184a3e9fb404ff55d8ecf5b9df793518.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg / https://uploads.disquscdn.com/images/dfacb956e37c96ab6e2b7051386d482493cfb086fbf85fa196778a6c29810e0b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9a9c09535e2ec191f177c73c5029a3768b915e308799757ecf46924205890d6f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/55cdabb620a083705cdeae403b912b3a123318a3b009f976d4c5b5aa4b5a0db3.jpg //. https://uploads.disquscdn.com/images/b68213e0ede4b44d3d0e37c0fc593b5ec8f89f4498a3041f290bb23e790e5952.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cafd32a998349cf6fbd63962d3ef89298d9acf360a34f24c43c349e4e52239df.jpg
ю.
.
.
Умом Россию не понять.
.Да и не стоит напрягаться.
У ней особенная стать,-
-

везде насрать и не признаться..
.
.
.
 показати весь коментар
 
 
офф топ
на територии рф замеченна активность разумного существа.... это небывалое событие за последни 5 лет.....

Подан иск с требованием признать незаконным указ о голосовании по поправкам в Конституцию
В Москве член участковой избирательной комиссии подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным указ Владимира Путина о голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на движение в защиту прав избирателей «Голос». Александр Артемьев говорит, что ни президент, ни какой-либо другой человек не может своим распоряжением заставить членов избирательных комиссий заниматься деятельностью, не входящей в их полномочия. Артемьев подчёркивает, что по закону комиссии участвуют исключительно в организации выборов и референдумов, а не таких мероприятий, как всенародное голосование, намеченное на 22 апреля.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору