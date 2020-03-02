 Росія завершує формувати біля кордонів України дві нові армії, - ГУР Міноборони

Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська Федерація продовжує нарощувати угруповання військ поблизу кордону з Україною. На сьогодні завершується формування двох нових армій в Західному і Південному військових округах (це 20-та армія, штаб у Воронежі, і 8-ма армія, Новочеркаськ), а також 22 армійського корпусу (Сімферополь) на тимчасово окупованому Кримському півострові", - сказав він.
Формування цих нових армій, за словами Скібіцького, трохи відстає від графіка. Але їхні основні частини вже сформовано, і зараз триває формування підрозділів забезпечення. Очікується, що воно буде завершено до кінця 2021 року.
"З'єднання і частини Південного і Західного військових округів РФ в пріоритетному порядку отримують сучасні та модернізовані зразки озброєння і військової техніки. Особлива увага приділяється переозброєнню авіаційних частин ударними літаками і вертольотами, а також постачання у війська новітнього ракетного озброєння наземного і морського базування", - додав Скібіцький.
закусить могут а вот даже прожувать нет... не то что проглотить... Крым это была да удачная по совпадению факторов операция но при реальной поддержке зиц предателями Крыма.. и также такое удалось на части Донбасса ныне ОРЛДО там ЛЮДИ САМИ ХОТЯТ БЫТЬ ПОД ПУТИНЫМ.. в остальной Украине все пошло не так ПУТИН И РОССИЯ НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ ЧТО НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ В ИХ ПОНИМАНИИ УКРАИНА.... (интересно- а с кем тогда воюет Путин??!! не с миражем же в самом то деле)-- не ровня Раша да Раша может гордится Путиным своим велико- руссием антифашизмом ставшим похожим на нацизм и фашизм русского разлива на весь тот сюрреализм и бред когда все смешали в один горшок и Царя и Ленина и Сталина и СССР и Россию и Бога и так далее.......
Shyshkin_Pavel@shyshkin_od_ua
#Сирия #Алеппо #Идлиб ультиматум #Турции истёк. В основном используются дроны.
И вот тут самое интересное...эти дроны это совместная разработка #Turkey и #Украина Совместных контрактов уже на 2 млрд.$
Только в прошлом месяце Украина продала двигателей для этих дронов на 650млн.$
Shyshkin_Pavel@shyshkin_od_ua 1 мар.
ПВО расии (застрявшее в совковых разработках) абсолютно безболезненно против таких технологий. В подтверждение этого, на днях таким дроном был уничтожен флагман ПВО расии система "панцырь". Сама же параша не умеет делать такие дроны и недавно свернула программу по их разработке.
От одного этого названия цапы целыми армиями обсираються.
Юрий Бутусов
2 ч. ·
Триумф "Байрактаров": как турки разгромили российско-асадовские войска в Идлибе - уроки операции "Весенний щит" для Донбасса
Турецкая операция "Весенний щит" является наиболее впечатляющим примером успешного разгрома противника в ходе локальной войны, а условия войны во многом схожи с положением на Донбассе. Более того, как известно, в Украине закуплен комплект беспилотников "Байрактар" за 69 миллионов долларов, но спустя год, это подразделение еще не достигло боеготовности и наши "Байрактары" не применяются в войне на Донбассе. Почему же турки успешно воюют, а украинцы боятся применять "Байрактары"?
...
Турецкие беспилотники устроили беспрецедентный террор в воздухе. За несколько дней турки выложили десятки роликов о поражении боевой техники союзников Путина.
Наиболее впечатляет, как "Байрактар" уничтожает управляемой бомбой новейший российский зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью в 75-80 миллионов долларов на мировом рынке. Хорошо заметно, что локатор радиолокационного обзора у "Панциря" работает, но тем не менее, беспилотник остается незамеченным, и оператор без помех поражает цель бомбой, судя по мерцанию лампы в хвостовой части бомбы, это, скорее всего, MAML-L, 200 таких бомб закупила Украина для своих "Байрактаров". Турция ведет по-настоящему бесконтактную войну, которой Россия и Асад ничего не могут противопоставить.
...
К сожалению, имея в руках "Байрактары", имея в руках весьма эффективную разведывательную систему, украинское командование не пытается отработать современную тактику на Донбассе. Зачем покупать оружие на войне, если вы боитесь его применить в бою? Почему гибнут бойцы на фронте, а дорогие машины, которые купили, чтобы не рисковать жизнями, продолжают стоять на земле, забытые командованием? Печальный факт - отсутствие боеготовности "Байрактаров" спустя год после закупки, показывает, что командование ВСУ плохо понимает значение этого нового вида оружия и новой тактики, которой он требует. А ведь никаких аналогов "Байрактара" на вооружении ВС РФ пока нет.
Следует отметить, что при инвестициях в строительство украинских ударных дронов и управляемого оружия для них, при вооружении войск ракетами "Вільха" и доработке проекта "Нептун", который имеет функции противорадиолокационной ракеты, ВСУ получит инструменты современной бесконтактной войны, которые весьма востребованы на Донбассе. Оккупанты не пойдут на мир, пока Украина не продемонстрирует силу, способную нанести врагу большие потери на Донбассе.
Соединенные Штаты исключили из санкционных списков две российские компании.Из-под санкций вывели компании "Независимая нефтегазовая компания" и "Приморскнефтепродукт"
В ночь на 2 марта 2020 года в районе сирийского города Сармин сирийская или российская авиация нанесла удар по турецкой военной колонне. Сообщается о большом количестве убитых и раненых, эвакуацию которых начали вертолеты: https://twitter.com/i/status/1234297932108779520
Ось свіжий удар.
https://twitter.com/RestitutorOrien/status/1234405153450713089
https://petrimazepa.com/mentalno_zakonchit_voynu?fbclid=IwAR2lWSIVCYk2JfLBFVo-ZTXoPlAsIlbFv8x1jOHpEj2B5TaHRDfnzKleWSo
На месте жителей Воронежа я бы опять напрягся.
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россия не собирается ни с кем воевать, - путин
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)(уйло-брехло!
...и сейчас продолжается формирование подразделений обеспечения. Ожидается, что оно будет завершено к концу 2021 года. Источник: https://censor.net.ua/n3178972
ю.
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откуда у рашки появилось столько штыков ?
у нас тоже было 2 армии ( воздушные ) , да продали все как надлышкове , продали все до последнего борта ,
красноплощадные инсультные диды
Кричат
захватчикам- ура! Кричат рашизму - слава!
И с
власовскими тряпками снуют туды-сюды
Покойнички
на палочках- «победная забава»,
Детей
готовят сызмалу идти убить, захватывать,
А Украину
превратить в ГУЛАГ, в большую зону…
А мы к
чему готовимся? Ах, в Польше, зарабатывать,
Вернуться
и потратиться, к купальному сезону.
Он назвал нацплатформу "плохо подготовленной домашней заготовкой", передает "5 канал". Продюсер не понимает, как украинцы могут примириться с террористами.
"Я не знаю, что это такое. Думаю, что и Сивохо этого не знает, и то, что он расскажет, вам будет очень странно", - сказал Кондратюк.
"Примирение может быть между людьми, которые не брали в руки оружия, мне кажется. Если взять в руки оружие, пока это оружие не убрано - я не понимаю, о каком примирении может идти речь.
Он хочет, чтобы ВСУ на границе с ОРДЛО положили оружие и шли брататься - с кем? С русскими инструкторами? С кем примиряться? С Пушилиным? Ну позовите его в Киев, примиритесь! Выпейте с ним водки на нейтральной зоне. Я просто хочу на это посмотреть: Сережа Сивохо бухает с Пушилиным.
Пригласите его, спросите. Думаю, если он не придет, значит, он не знает, как примириться. Я не понимаю эту "платформу примирения". Какая-то не очень хорошо подготовленная домашняя заготовка у Сергея Сивохо", - убежден продюсер.
Он также озвучил мнение, что тем, кто живет в оккупации и искренне ждет прихода ВСУ, "платформы примирения" не нужны. Оккупанты же не собираются поддерживать инициативы украинской власти. Поэтому в ответ на планы о "примирении" Украина получает только вражеские провокации и агрессию.
"Они [власть] посылают месседжи, что готовы разобраться мирно. В ответ получают продолжения убийств украинских солдат. После слов о примирении мы слышали жесткие комментарии от всяких пушилиных и так далее, мол, "кто вы такие и что вы это говорите".
Такой плевок означает, конечно, что можно вытереться и лезть дальше. Но слишком много людей погибло, чтобы осознать, что наша история состоит в сопротивлении России, потому что она аннексировала Крым и воюет с нами на Донбассе", - сказал продюсер.
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Мирної землі над головою кожному росціянину-"ихтамнэту",
хто ступив на українську землю з епідемією гусского "мира" .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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И никто нигде им ничего не сможет противопоставить.
К сожалению.
Подивiться, що роблять турки в Сipii .
Дрони, артилерiя, ракети.
Нiчого подiбного в Украiнi нема.
Гнiв гнiвом, але будемо реалiстами.
Приблизно таку ж думку висловив пропутінський ізраїльсько-російський військовий експерт Я.Кедмі: Питання з Україною Путін вирішить після 9-го травня
https://glavcom.ua/ru/news/putin-gotovitsya-k-novoy-agressii-protiv-ukrainy-kasparov-650857.html
https://www.youtube.com/watch?v=ziLRq0t4vSc