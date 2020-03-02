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 Росія завершує формувати біля кордонів України дві нові армії, - ГУР Міноборони

Російська Федерація формує нові армії в Західному і Південному військових округах. Досягнення ними оперативних можливостей очікується до кінця 2021 року.

Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація продовжує нарощувати угруповання військ поблизу кордону з Україною. На сьогодні завершується формування двох нових армій в Західному і Південному військових округах (це 20-та армія, штаб у Воронежі, і 8-ма армія, Новочеркаськ), а також 22 армійського корпусу (Сімферополь) на тимчасово окупованому Кримському півострові", - сказав він.

Формування цих нових армій, за словами Скібіцького, трохи відстає від графіка. Але їхні основні частини вже сформовано, і зараз триває формування підрозділів забезпечення. Очікується, що воно буде завершено до кінця 2021 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України, - ГУР Міноборони

"З'єднання і частини Південного і Західного військових округів РФ в пріоритетному порядку отримують сучасні та модернізовані зразки озброєння і військової техніки. Особлива увага приділяється переозброєнню авіаційних частин ударними літаками і вертольотами, а також постачання у війська новітнього ракетного озброєння наземного і морського базування", - додав Скібіцький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178972
 
 
 Топ коментарі
 
дебил!!!! благодаря Пороху ты каждое утро слушаешь гимн Украины по радио!!!!! а при Членограе страна выпускает сепаров и «видят мир в глазах путина»))))))))
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Даже не знаю, кто пудет командовать, если что. Зеленский уже паляныцю пече. И тарелку шаурмы приготовил.
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Даже не знаю, кто пудет командовать, если что. Зеленский уже паляныцю пече. И тарелку шаурмы приготовил.
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Как парашенко, 5 лет пёк
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дебил!!!! благодаря Пороху ты каждое утро слушаешь гимн Украины по радио!!!!! а при Членограе страна выпускает сепаров и «видят мир в глазах путина»))))))))
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Друже, цей півник кожного ранку слухає "слався (обісрався) расєя".
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Дуже цікаво, оказується, що Садовника, Клінчаєва, Штепу, Губарєва, Лусваргі, Агеєва, Єрофеєва і Алєксандрова "випустив" Зеленський.
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знаете все те потуги как то не лякают мы видим по Сирии как доблестная армия ихтамнету просто караул орет матом от дронов одной Турции а представьте себе войска НАТО +
закусить могут а вот даже прожувать нет... не то что проглотить... Крым это была да удачная по совпадению факторов операция но при реальной поддержке зиц предателями Крыма.. и также такое удалось на части Донбасса ныне ОРЛДО там ЛЮДИ САМИ ХОТЯТ БЫТЬ ПОД ПУТИНЫМ.. в остальной Украине все пошло не так ПУТИН И РОССИЯ НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ ЧТО НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ В ИХ ПОНИМАНИИ УКРАИНА.... (интересно- а с кем тогда воюет Путин??!! не с миражем же в самом то деле)-- не ровня Раша да Раша может гордится Путиным своим велико- руссием антифашизмом ставшим похожим на нацизм и фашизм русского разлива на весь тот сюрреализм и бред когда все смешали в один горшок и Царя и Ленина и Сталина и СССР и Россию и Бога и так далее.......
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Shyshkin_Pavel@shyshkin_od_ua





#Сирия #Алеппо #Идлиб ультиматум #Турции истёк. В основном используются дроны.
И вот тут самое интересное...эти дроны это совместная разработка #Turkey и #Украина Совместных контрактов уже на 2 млрд.$
Только в прошлом месяце Украина продала двигателей для этих дронов на 650млн.$
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Shyshkin_Pavel@shyshkin_od_ua 1 мар.
ПВО расии (застрявшее в совковых разработках) абсолютно безболезненно против таких технологий. В подтверждение этого, на днях таким дроном был уничтожен флагман ПВО расии система "панцырь". Сама же параша не умеет делать такие дроны и недавно свернула программу по их разработке.
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Они с Эрдоганом в Москве встречаются на днях. Это только видимость.
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Только ли у меня такое чувство, что Зеленский - враг Украины и всего украинского? Ну хватит уже притворяться и делать вид, что он неопытный, дурной, наивный. Зелёное недоразумение очень методично готовит Украину к сдаче Медведчуку, а тот уже реально сможет всех украинцев свернуть в бараний рог при помощи ФСБ. В своих предчувствиях я ещё не ошибался.
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А кум Путин ему в этом гарантированно поможет. Или у кого-то есть сомнения на этот счёт?
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Зеленський ворог, а зе-команда чинить зраду.
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Ничего он не сможет. Не один ты такой умный. Уже поквартирные списки на устранение по крупным городам созданы. В случае начала "большого шухера" первыми уничтожают "пятую колонну" внутренних врагов. А то что они оборзели от безнаказанности и выступают открыто ... так кто им врач.
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Не совсем так. Зеленский - это зиц-председатель Фунт. Сдачу Украины "старшим братьям" запланировали его спонсоры. Они методично разрушают оборону, деморализуют армию, создают в обществе ощущение безнадёги и т.д.
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До конца 2921 года , - Насчет конца , ну подождем немного , больше ждали.
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Закупайте "Байрактар".
От одного этого названия цапы целыми армиями обсираються.
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Уже давно - ещё при «злачиннам порахе». Но тут Коломойский назначил клоуна, который взгляд от мирных глаз путена отвести не в состоянии и просто приказал прекратить стрелять и обороняться
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Об УЖЕ закупленных ....
Юрий Бутусов
2 ч. ·
Триумф "Байрактаров": как турки разгромили российско-асадовские войска в Идлибе - уроки операции "Весенний щит" для Донбасса
Турецкая операция "Весенний щит" является наиболее впечатляющим примером успешного разгрома противника в ходе локальной войны, а условия войны во многом схожи с положением на Донбассе. Более того, как известно, в Украине закуплен комплект беспилотников "Байрактар" за 69 миллионов долларов, но спустя год, это подразделение еще не достигло боеготовности и наши "Байрактары" не применяются в войне на Донбассе. Почему же турки успешно воюют, а украинцы боятся применять "Байрактары"?
...
Турецкие беспилотники устроили беспрецедентный террор в воздухе. За несколько дней турки выложили десятки роликов о поражении боевой техники союзников Путина.

Наиболее впечатляет, как "Байрактар" уничтожает управляемой бомбой новейший российский зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью в 75-80 миллионов долларов на мировом рынке. Хорошо заметно, что локатор радиолокационного обзора у "Панциря" работает, но тем не менее, беспилотник остается незамеченным, и оператор без помех поражает цель бомбой, судя по мерцанию лампы в хвостовой части бомбы, это, скорее всего, MAML-L, 200 таких бомб закупила Украина для своих "Байрактаров". Турция ведет по-настоящему бесконтактную войну, которой Россия и Асад ничего не могут противопоставить.
...
К сожалению, имея в руках "Байрактары", имея в руках весьма эффективную разведывательную систему, украинское командование не пытается отработать современную тактику на Донбассе. Зачем покупать оружие на войне, если вы боитесь его применить в бою? Почему гибнут бойцы на фронте, а дорогие машины, которые купили, чтобы не рисковать жизнями, продолжают стоять на земле, забытые командованием? Печальный факт - отсутствие боеготовности "Байрактаров" спустя год после закупки, показывает, что командование ВСУ плохо понимает значение этого нового вида оружия и новой тактики, которой он требует. А ведь никаких аналогов "Байрактара" на вооружении ВС РФ пока нет.
Следует отметить, что при инвестициях в строительство украинских ударных дронов и управляемого оружия для них, при вооружении войск ракетами "Вільха" и доработке проекта "Нептун", который имеет функции противорадиолокационной ракеты, ВСУ получит инструменты современной бесконтактной войны, которые весьма востребованы на Донбассе. Оккупанты не пойдут на мир, пока Украина не продемонстрирует силу, способную нанести врагу большие потери на Донбассе.
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Фіговенько......хоч головнокомандувач не в Омані?
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Этого и следовало ожидать если вместо ужесточения с рашки продолжают снимать санкции.
Соединенные Штаты исключили из санкционных списков две российские компании.Из-под санкций вывели компании "Независимая нефтегазовая компания" и "Приморскнефтепродукт"
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Якуты туркоязычные Росія закінчує формувати біля кордонів України дві нові армії, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 5377 По поводу двух Армии на границе с Украиной неужели вРоссиидумают что Уркаина может напаст на Россию,? Россия если не вернет крым и донбасс то украина будет вступать в нато
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На 6-м году войны, и только лишь заканчивает?
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На 6-й год войны "Зоркий Глаз" заметил У границ, что-то.
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Людей відволікти ,раніше це робив кривавий пластирь
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если не фейк.

В ночь на 2 марта 2020 года в районе сирийского города Сармин сирийская или российская авиация нанесла удар по турецкой военной колонне. Сообщается о большом количестве убитых и раненых, эвакуацию которых начали вертолеты: https://twitter.com/i/status/1234297932108779520
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Ничего не понял, что за авиаудар после которого везде свет горит, провода и трансформаторы не повреждены?
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Де там авіаудар? Чутно один гуркіт "переляканої" вертушки.
Ось свіжий удар.
https://twitter.com/RestitutorOrien/status/1234405153450713089
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Россия «мечтает о мире», просто с танками

https://petrimazepa.com/mentalno_zakonchit_voynu?fbclid=IwAR2lWSIVCYk2JfLBFVo-ZTXoPlAsIlbFv8x1jOHpEj2B5TaHRDfnzKleWSo
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НЕ забувайте фразу Соплі: "Не зважаючи на донесення розвідки" . Він вірить тільки Пуйлу та тараканам в своїй голові...
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когда же на конец китайци .....банут хотя бы до урала?
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А слабо Далю премьером назначить---А? У тебя зелёненький спрашиваю? В смысле тополь криворожский!
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"На сегодняшний день завершается формирование двух новых армий в Западном и Южном военных округах (это 20-я армия, штаб в Воронеже..."

На месте жителей Воронежа я бы опять напрягся. Россия заканчивает формировать у границ Украины две новых армии, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 1092
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це ж не лише проти України, а і проти Європи підготовка триває.
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Европа в Нато находится. им эти армии до одного места.
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они дебилы от рождения и нихера не соображают...
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Россия заканчивает формировать у границ Украины две новых армии, - ГУР Минобороны

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россия не собирается ни с кем воевать, - путин

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)(уйло-брехло!
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Ты не до конца прочитал...

...и сейчас продолжается формирование подразделений обеспечения. Ожидается, что оно будет завершено к концу 2021 года. Источник: https://censor.net.ua/n3178972
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В нас навіть немає такої структури як армія,корпус.Хто співвідносно здатен протидіяти?Бригада,група бригад?
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ну была такая программа для Ирака: "нефть в обмен на продовольствие". думаю это пока и сдерживает мордор от прямой агрессии.
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Загальновійськова т.з. польова армія в совку було близько 35-45 тис. особового складу.
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Сперва были группировки, теперь уже армии,скоро будут фронта у наших границ Наш генштаб если не заткнуть то будут как девочки визжать всё больше Наверное дневальные в генштабе задолбались лужи тряпками вымакивать от обосцавшихся наших хенералов С десяток опущенцев захватили наш наблюдательный пункт "БАНЯ" а наше командование утёрлось жуёт сопельки и цену себе набивает..........
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И в тоже время, ЗеДятлы, сбившисьв стаю, поменяли Порох на ваЗЕлин.
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Вова Янелох-Оманський тренує посилено зір, щоб розгледіти в тих арміях прагнення до миру.
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автор ссылаясь на генштаб , похоже пугает людей , 2 сухопутные армии , это огромная военская единица ( выше только фронт ) , включает в себя почти все рода войск ,
откуда у рашки появилось столько штыков ?
у нас тоже было 2 армии ( воздушные ) , да продали все как надлышкове , продали все до последнего борта ,
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не страшно. их победит армия какао-ботов с клавиатурами.
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Эту методичку разведка еще при Порохе 5 лет читала!
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"Президент Росії Володимир Путін пропонує прописати в Конституції правонаступність країни від СРСР."-Тепер зрозуміло?
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Не падай с дерева, все долги, включая царские, Раша отдала, за весь СССР
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Республикам часть золото-валютного резерва отдала? Украина делала треть ВВП сссссрии
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Тут намяківає на територію,шо мав сесесер.
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мир на этой земле никогда не наступит пока мы будем оборонятся на нашей територии, гэбню нужно бить их методами..... оборона должна начинаться с Белгорода Ростова и Краснодара.....
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краще з москви. метро, торгові центри, скупчення людей. щоб кожен кацап обсирався зі страху вийти на вулицю
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если хоть один из вышеперечисленых райцентров будет лоялен к бандеровской хунте - мцквичей кондратий хватит.....
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********* нужно полностью изолировать. Все остальное включая внутренний терроризм они организуют себе сами. Главное это заставить их вариться в собственном соку. Росія закінчує формувати біля кордонів України дві нові армії, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 2974
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В Москве
красноплощадные инсультные диды
Кричат
захватчикам- ура! Кричат рашизму - слава!
И с
власовскими тряпками снуют туды-сюды
Покойнички
на палочках- «победная забава»,
Детей
готовят сызмалу идти убить, захватывать,
А Украину
превратить в ГУЛАГ, в большую зону…
А мы к
чему готовимся? Ах, в Польше, зарабатывать,

Вернуться
и потратиться, к купальному сезону.
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мы все знаем, какие какцапы рукожопы, у них обязательно что-то пойдет не так.
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Украинский продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал идею советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о Национальной платформе примирения и единства, направленной на достижение мира на Донбассе.

Он назвал нацплатформу "плохо подготовленной домашней заготовкой", передает "5 канал". Продюсер не понимает, как украинцы могут примириться с террористами.

"Я не знаю, что это такое. Думаю, что и Сивохо этого не знает, и то, что он расскажет, вам будет очень странно", - сказал Кондратюк.

"Примирение может быть между людьми, которые не брали в руки оружия, мне кажется. Если взять в руки оружие, пока это оружие не убрано - я не понимаю, о каком примирении может идти речь.

Он хочет, чтобы ВСУ на границе с ОРДЛО положили оружие и шли брататься - с кем? С русскими инструкторами? С кем примиряться? С Пушилиным? Ну позовите его в Киев, примиритесь! Выпейте с ним водки на нейтральной зоне. Я просто хочу на это посмотреть: Сережа Сивохо бухает с Пушилиным.

Пригласите его, спросите. Думаю, если он не придет, значит, он не знает, как примириться. Я не понимаю эту "платформу примирения". Какая-то не очень хорошо подготовленная домашняя заготовка у Сергея Сивохо", - убежден продюсер.

Он также озвучил мнение, что тем, кто живет в оккупации и искренне ждет прихода ВСУ, "платформы примирения" не нужны. Оккупанты же не собираются поддерживать инициативы украинской власти. Поэтому в ответ на планы о "примирении" Украина получает только вражеские провокации и агрессию.

"Они [власть] посылают месседжи, что готовы разобраться мирно. В ответ получают продолжения убийств украинских солдат. После слов о примирении мы слышали жесткие комментарии от всяких пушилиных и так далее, мол, "кто вы такие и что вы это говорите".

Такой плевок означает, конечно, что можно вытереться и лезть дальше. Но слишком много людей погибло, чтобы осознать, что наша история состоит в сопротивлении России, потому что она аннексировала Крым и воюет с нами на Донбассе", - сказал продюсер.

.................................
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Вот тогда они и ударят.
И никто нигде им ничего не сможет противопоставить.
К сожалению.
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Каждый украинец это уже готовый партизан. Оружие есть уже у всех похожих на мужчин особей. Ударная часть армии кацапов - 340 тысяч. Если они и войдут сюда то здесь все и останутся. А усилять им нечем. В этом случае оголяются границы ********** и этим воспользуются все соседи и внутренний криминал. Более того. Логистика. Армию нужно снабжать за многие тысячи километров. Вы верите в эффективность кацапской логистики? Я нет. То есть получим массовое мародерство и грабеж населения кацапскими оккупантами. В результате гнев народа. Так что чем глубже они "введут" тем быстрее здохнут. Мы уже давно готовы принять кандидатов на корм червям в любом количестве.
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та ти кацап не хвилюйся, бо у нас в Україні, як у Ізраїлю, бомби ядреної нема, але у випадку агресії з боку кацапів, ми її застосуємо!!!!
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Шановний, тi часи, коли бiгали по полях та лiсах з ружжом, давно пройшли.
Подивiться, що роблять турки в Сipii .
Дрони, артилерiя, ракети.
Нiчого подiбного в Украiнi нема.
Гнiв гнiвом, але будемо реалiстами.
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Україна надзвичайно сильно відрізняється від відкритих напівпустельних просторів Сирії. Подивіться відео бойових дій! Ландшафт і міська інфраструктура диктують способи ведення бойових дій. В Україні 10 000 міст, сіл і населених пунктів. Настільні книги "117 способів вбивства голими руками" і " Поваренная книга террориста". Систематично вивчаємо з привязкою до місця проживання. Ось тут зручно відстрілювати, тут підривати, а ось труїти. Тут можна затишно катувати і публічно страчувати окупантів... Чекаємо і вже давно готові. Це робота, яку потрібно методично виконувати. Саме так ми ставимось до винищення окупантів. Ну як до труїння колорадських жуків - треба значить треба.
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Сколько армий сформирует Украина? А в Донецке?
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пусть не забудут гробов заказать и побольше....мрази кацапские...жить мешаете людям на планете...выродки недоделанные..
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«Путін готується до нової агресії проти України, чогось серйозного з боку Москви слід очікувати після 9 травня 2020 року - Каспаров

Приблизно таку ж думку висловив пропутінський ізраїльсько-російський військовий експерт Я.Кедмі: Питання з Україною Путін вирішить після 9-го травня

https://glavcom.ua/ru/news/putin-gotovitsya-k-novoy-agressii-protiv-ukrainy-kasparov-650857.html

https://www.youtube.com/watch?v=ziLRq0t4vSc
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Та треба ядрені бомбочки діставати "Сатана" зветься, отаких пару на масква-бад і усе... та у тил цім рогатим вошам, спалити їх до біса!!!!
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Чим більше сформують, тим легше буде НАТє їх розхєрачити. Поки ху#ло остаточно не поховало весь світ, шизофренік довбаний.
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