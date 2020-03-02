 Росія завершує формувати біля кордонів України дві нові армії, - ГУР Міноборони

Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація продовжує нарощувати угруповання військ поблизу кордону з Україною. На сьогодні завершується формування двох нових армій в Західному і Південному військових округах (це 20-та армія, штаб у Воронежі, і 8-ма армія, Новочеркаськ), а також 22 армійського корпусу (Сімферополь) на тимчасово окупованому Кримському півострові", - сказав він.

Формування цих нових армій, за словами Скібіцького, трохи відстає від графіка. Але їхні основні частини вже сформовано, і зараз триває формування підрозділів забезпечення. Очікується, що воно буде завершено до кінця 2021 року.

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"З'єднання і частини Південного і Західного військових округів РФ в пріоритетному порядку отримують сучасні та модернізовані зразки озброєння і військової техніки. Особлива увага приділяється переозброєнню авіаційних частин ударними літаками і вертольотами, а також постачання у війська новітнього ракетного озброєння наземного і морського базування", - додав Скібіцький.