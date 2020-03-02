 Все неприбуткове буде на замовлення держави, - директор із розвитку "Укрзалізниці" Саболевський про пасажирські перевезення

Про це повідомив директор зі стратегічного розвитку та інвестицій "Укрзалізниці" Антон Саболевський в інтерв'ю виданню Mintrans, передає Цензор.НЕТ.
"Пасажирські перевезення потрібно розділяти, є перевезення дальнього сполучення і приміські. На маршрутах далекого прямування є чотири сегменти бізнесу - це Інтерсіті, СВ, купе і плацкарт. Перші два сегменти - прибуткові, ми їх будемо продовжувати. Купе перебуває на межі, найбільший мінус, який генерується - це плацкарт. Потяги Інтерсіті зараз покривають операційні витрати, але не покривають вкладені в них інвестиції. Потяги Hyundai ми купили в кредит, але виплачуємо цей кредит не з грошей, які заробляє Інтерсіті, а з коштів, які йдуть із вантажних перевезень", - зазначив він.
Водночас, за словами директора зі стратегічного розвитку та інвестицій "Укрзалізниці", 50% всіх пасажирських перевезень - це плацкарт. "На цю частину потрібне державне замовлення. Наприклад, держава має вирішити, що їй важливо: перевозити студентів із Києва до Маріуполя чи військовослужбовців з Києва до лінії розмежування, і для цих маршрутів необхідна така-то кількість поїздів тієї чи іншої комплектації, під це можуть бути надані пільги", - заявив Саболевський.
Якщо держзамовлення на плацкартні вагони не надійде, їх поріжуть на металобрухт і продадуть.
"УЗ сконцентрується на тих напрямках, які приносять прибуток: Київ-Львів, Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Дніпро і т.д. Все, що буде неприбутковим, буде на замовлення держави", - зазначив Саболевський.
Загалом плацкартних вагонів у "Укрзалізниці" близько 2000, з яких тільки 1250 експлуатуються.
кто тебе эту бредятину рассказал ?
у меня нет числа 13.
а вот если бы ты был работодателем, то знал бы, что одни и те же люди на заработках в Европе работают, как проклятые, а у себя дома хрен перетрудятся.
Я знаю по опыту. У меня таких много.
И какую бы ты ему зарплату не предложил, жилы рвать он тут не будет.
Открываем сайт УЗ. Фирменный поезд 064 Киев-Харьков (меньше 500 км). Люкс, цена 1600-1800 грн. В лучшем случае убытки будут 40%.
Может кто-то скажет. Какие 40-60% заполняемости. Караул. Неправда. Правда. Через 2 часа отправление и на поезде 2,5 вагона СВ тупо пустые и почти 10 пустых вагонов купе.
вот себестоимость булки хлеба, к примеру - 5 грн
чтобы она принесла прибыль, надо продавать по 7.
а теперь представь, что на соседнем прилавке тебя заставляют продавать почти такой же хлеб по 2 грн.
св будут заполнены под завязку
или на велике
https://www.facebook.com/marichka.kryshtopa
чувак выше написал, что себестоимость = 27-30 тыщ