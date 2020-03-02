 Все неприбуткове буде на замовлення держави, - директор із розвитку "Укрзалізниці" Саболевський про пасажирські перевезення

Про це повідомив директор зі стратегічного розвитку та інвестицій "Укрзалізниці" Антон Саболевський в інтерв'ю виданню Mintrans, передає Цензор.НЕТ.

"Пасажирські перевезення потрібно розділяти, є перевезення дальнього сполучення і приміські. На маршрутах далекого прямування є чотири сегменти бізнесу - це Інтерсіті, СВ, купе і плацкарт. Перші два сегменти - прибуткові, ми їх будемо продовжувати. Купе перебуває на межі, найбільший мінус, який генерується - це плацкарт. Потяги Інтерсіті зараз покривають операційні витрати, але не покривають вкладені в них інвестиції. Потяги Hyundai ми купили в кредит, але виплачуємо цей кредит не з грошей, які заробляє Інтерсіті, а з коштів, які йдуть із вантажних перевезень", - зазначив він.

Читайте також: "Укрзалізниця" почала з 1 березня щомісяця підвищувати вартість квитків на 2%: зростання триватиме до 31 грудня

Водночас, за словами директора зі стратегічного розвитку та інвестицій "Укрзалізниці", 50% всіх пасажирських перевезень - це плацкарт. "На цю частину потрібне державне замовлення. Наприклад, держава має вирішити, що їй важливо: перевозити студентів із Києва до Маріуполя чи військовослужбовців з Києва до лінії розмежування, і для цих маршрутів необхідна така-то кількість поїздів тієї чи іншої комплектації, під це можуть бути надані пільги", - заявив Саболевський.

Якщо держзамовлення на плацкартні вагони не надійде, їх поріжуть на металобрухт і продадуть.

"УЗ сконцентрується на тих напрямках, які приносять прибуток: Київ-Львів, Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Дніпро і т.д. Все, що буде неприбутковим, буде на замовлення держави", - зазначив Саболевський.

Загалом плацкартних вагонів у "Укрзалізниці" близько 2000, з яких тільки 1250 експлуатуються.