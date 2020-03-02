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Все про:прибуток (16) Укрзалізниця (936) вагони (55) пасажиропотік (26)

 Все неприбуткове буде на замовлення держави, - директор із розвитку "Укрзалізниці" Саболевський про пасажирські перевезення

"Укрзалізниця" отримує прибуток від пасажирських перевезень на поїздах "Інтерсіті+" й у вагонах першого класу (СВ). Купе майже не окуповуються, а плацкарт збитковий.

Про це повідомив директор зі стратегічного розвитку та інвестицій "Укрзалізниці" Антон Саболевський в інтерв'ю виданню Mintrans, передає Цензор.НЕТ.

"Пасажирські перевезення потрібно розділяти, є перевезення дальнього сполучення і приміські. На маршрутах далекого прямування є чотири сегменти бізнесу - це Інтерсіті, СВ, купе і плацкарт. Перші два сегменти - прибуткові, ми їх будемо продовжувати. Купе перебуває на межі, найбільший мінус, який генерується - це плацкарт. Потяги Інтерсіті зараз покривають операційні витрати, але не покривають вкладені в них інвестиції. Потяги Hyundai ми купили в кредит, але виплачуємо цей кредит не з грошей, які заробляє Інтерсіті, а з коштів, які йдуть із вантажних перевезень", - зазначив він.

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Водночас, за словами директора зі стратегічного розвитку та інвестицій "Укрзалізниці", 50% всіх пасажирських перевезень - це плацкарт. "На цю частину потрібне державне замовлення. Наприклад, держава має вирішити, що їй важливо: перевозити студентів із Києва до Маріуполя чи військовослужбовців з Києва до лінії розмежування, і для цих маршрутів необхідна така-то кількість поїздів тієї чи іншої комплектації, під це можуть бути надані пільги", - заявив Саболевський.

Якщо держзамовлення на плацкартні вагони не надійде, їх поріжуть на металобрухт і продадуть.

"УЗ сконцентрується на тих напрямках, які приносять прибуток: Київ-Львів, Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Дніпро і т.д. Все, що буде неприбутковим, буде на замовлення держави", - зазначив Саболевський.

Загалом плацкартних вагонів у "Укрзалізниці" близько 2000, з яких тільки 1250 експлуатуються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178971
 
 
 Топ коментарі
 
Перестаньте обворовывать Людей платите Достойную заработную Плату и достойную Пенсию , - А все остальное что вы там себе мямлите засуньте в Одно Место.
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Опять по шпалам ? Домой, по привычке ?
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так они и пустые именно потому, что существует убыточный плацкарт.

вот себестоимость булки хлеба, к примеру - 5 грн

чтобы она принесла прибыль, надо продавать по 7.

а теперь представь, что на соседнем прилавке тебя заставляют продавать почти такой же хлеб по 2 грн.
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Перестаньте обворовывать Людей платите Достойную заработную Плату и достойную Пенсию , - А все остальное что вы там себе мямлите засуньте в Одно Место.
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за какой хрен тебе платить большую зарплату или пенсию ?
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дятел, это не я, а ты тут приказываешь кому-то что-то платить.
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Если человек Работает , то ему нужно и Платить , а если повальное занижение заработной платы , - Человек выезжает туда где дольше платят, тем самым развивая страну Прибывания. Плата за одну и ту же Работу.Пьяный может Проснутся Трезвым , - А Дурак Никогда.
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Плата за одну и ту же Работу

кто тебе эту бредятину рассказал ?
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Куб кладки в Украине одна цена в Польше другая цена в Германии третья цена, - и вот по этому едут в Польшу , Германия включилась в Борьбу за Украинских мигрантов сделав все условия для проживания , и зарплаты, тем самым переманивания трудовые ресурсы.Это касается всех родов деятельности.Инженеры тряпками протирают Бокалы получая как инженер за полгода работы.Человек который находится в Бреду всегда ходит в Ватнике и кроме бояры его ничего не интересует. К стати 13 число не по феншую и Он тебе не поможет , а только Навредит, а навредит Чувствительно . Пока.
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У меня ник Твой стоит не как у людей а как у Люцифера под номером13.Даун , - Солнечный человек.А ты смотришь в Глаза Бездны , а когда придет час ,Она может поглотить Тебя.
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да ты эзотерик )))

а вот если бы ты был работодателем, то знал бы, что одни и те же люди на заработках в Европе работают, как проклятые, а у себя дома хрен перетрудятся.

Я знаю по опыту. У меня таких много.

И какую бы ты ему зарплату не предложил, жилы рвать он тут не будет.
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Отвечу . Кто я , на самом Деле только Мне известно. Как Платят так и Работают.Опыт у каждого Разный , так и Отношение к этому Опыту.Хорошему работнику дают Хорошую Заработную Плату. А Ставка не стимулирует работу, - Когда один работает , а другой нет , а платят одинаково , то какой смысл Работать.Информацию необходимо усвоить , а для этого нужно Время . Пока.
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Государство - вообще убыточная структура. Это если оно нормальное. Бизнесу там вообще делать нечего.
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Для когось прибуткое, для когось витратне. Все в світі відносне. А я вважаю, що головне, щоб пасажиру було комфортно. Та, на превеликий жаль...
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бородатой девочке сироже не хватает денег...
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Мне кажется он немного дурачок. Себестоимость доставки одного вагона 2014 года ремонта, с амортизацией, на 600 км - 27-30 штук гривен. В СВ у нас 20 мест. Чтобы выйти в ноль тариф должен быть 1500 грн, при стопроцентой загрузке круглый год. Загрузка на СВ примерно 40-60%. Т.е. чтобы выйти в ноль нужно ставить тариф 2500-3750 грн.
Открываем сайт УЗ. Фирменный поезд 064 Киев-Харьков (меньше 500 км). Люкс, цена 1600-1800 грн. В лучшем случае убытки будут 40%.
Может кто-то скажет. Какие 40-60% заполняемости. Караул. Неправда. Правда. Через 2 часа отправление и на поезде 2,5 вагона СВ тупо пустые и почти 10 пустых вагонов купе.
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так они и пустые именно потому, что существует убыточный плацкарт.

вот себестоимость булки хлеба, к примеру - 5 грн

чтобы она принесла прибыль, надо продавать по 7.

а теперь представь, что на соседнем прилавке тебя заставляют продавать почти такой же хлеб по 2 грн.
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причем тут хлеб? СВ провозит 18 пасажиров купе 36 а плацкарт 54! с каких херов плацкарт убыточен?
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с отменой плацкарта потребность в поездках не исчезнет.

св будут заполнены под завязку
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Да я лучше на автобусе поеду или бла бла каром чем переплачивать в 2 раза Кстати СВ стоит как полет МАУ Коломойского. Для чего и озвучивается этот бред с купейными и плацкартными вагонами!
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Какой велик? Ему самокат с одним колесом дать и пусть катается.
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Чтобы плацкарт был прибыльным билет его должен быть на 80-150% дороже, ну т.е. до 1,8-2,5 раза дороже. Я вообще плацкарта не помню в 800 грн на территории Украины, на 1000 км, а между тем это точка безубыточности примерно.
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Виявляється, Укрзалізниця - унікальне явище, своірідний атракціон. Марічка Криштопа вчора розповіла про свою захоплюючу подорож в потязі 357/358 "Рахів-Київ" вагон люкс (номер 8). Пасажирка Укрзалізниці навіть показала у FB свою "комфортну" поїздку, Можете собі уявити, всього за 2 000 гривень всю ніч криваве сафарі! Скільки адрееаліну! Та ось, ниже, фото. Бій з КЛОПАМИ, всю ніч. Та ще, зовсім безкоштовно, вони набиваються вам у валізи!
Все неприбуткове буде на замовлення держави, - директор із розвитку "Укрзалізниці" Саболевський про пасажирські перевезення - Цензор.НЕТ 1409

https://www.facebook.com/marichka.kryshtopa
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С каких херов плацкарт убыточен? Там едет 54 человека! Наголосовали Зебилы!!!
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54 х 300 грн = 16200

чувак выше написал, что себестоимость = 27-30 тыщ
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30000/16=1875 грн да на такие деньги во Францию самолетом слетать можно. Они там рыбного субчика не объелись?!
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Ну как есть. Все неприбуткове буде на замовлення держави, - директор із розвитку "Укрзалізниці" Саболевський про пасажирські перевезення - Цензор.НЕТ 3311 Например в США билет через всю страну на железке будет 1500 баксов, а на авиа - 100 баксов спокойно Все неприбуткове буде на замовлення держави, - директор із розвитку "Укрзалізниці" Саболевський про пасажирські перевезення - Цензор.НЕТ 616
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Незнаю в США не был! Но а смысл ездить тогда поездом? Может поэтому и поезда убыточные что цены не адекватные?
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Кстати билет бла бла кар около 400грн а билет автобусом около 300 грн это я насчет Маршута Киев-Харьков
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Я маршруткой Днепр-Харьков за 180, вроде, ездил Все неприбуткове буде на замовлення держави, - директор із розвитку "Укрзалізниці" Саболевський про пасажирські перевезення - Цензор.НЕТ 1304 На переднем сиденье. Рядом беременная, между мной и водилой. Было круто. Дороги в Днепре и области зе бест, мы так виляли. Круче чем Формула 1 (я катался в двухместке) честно. Все неприбуткове буде на замовлення держави, - директор із розвитку "Укрзалізниці" Саболевський про пасажирські перевезення - Цензор.НЕТ 1304
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Ну я в самолете Коломойского летал в МАУ таже ситуация!
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