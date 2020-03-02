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 Суспільство
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Все про:переслідування (66) Бронежилет (47) Довгий Олександр (1) "Балістика" (1)

 Директор "Балістики" Довгий стверджує, що на нього хочуть відкрити кримінальну справу через обмін коментарями з Венедіктовою у Фейсбуці

За словами директора компанії "Балістика" Олександра Довгого, на нього хочуть відкрити кримінальну справу, щоб він менше писав про справу неякісних бронежилетів.

Про це Довгий написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Проти мене хочуть відкрити кримінальну справу, мабуть, щоб я менше писав про справу бронежилетів. Тому що, на думку окремих осіб, я є "Основним свідком" у справі. Мабуть, тому варто основного свідка залякати кримінальним переслідуванням, щоб мовчав про відомі йому факти поставки неякісної продукції в ЗСУ", - написав він.

За словами Довгого, справу на нього хочуть відкрити через листування в Фейсбуці з в.о. директора ДБР Іриною Венедіктовою. 28 лютого вона опублікувала під його постом свій лист, адресований генеральному прокурору Руслану Рябошапці. У листі було зазначено, що справу про неякісні бронежилети для ЗСУ має розслідувати ДБР.

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"Я не здивуюся, якщо справу, за нібито розголошення даних попереднього розслідування, відкриють. Хоча в моєму пості, на який вони посилаються, немає жодної інформації, яку ви не зможете знайти у відкритих джерелах", - додав Довгий.

Директор Балістики Довгий стверджує, що на нього хочуть відкрити кримінальну справу через обмін коментарями з Венедіктовою у Фейсбуці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178970
 
 
 Топ коментарі
 
Венедиктова та ещё сепарша...
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Вы за это голосовали-получайте сполна!
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А подписку с него брали о неразглашении?
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это правда. голосовали, еще 5 лет назад вадинтур за мыролюбный безальтернативизм и винницкиий реформизм.
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Чушь оставь при себе,Порох для армии сделал больше всех президентов вместе взятых.Не идеальный,со своими шкурными интересами,НО национальные интересы были защищены в отличии от того что происходит сейчас.********** хлопают в ладоши...
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Видимо, поэтому стоит основного свидетеля запугать уголовным преследованием, чтоб молчал об известных ему фактах поставки некачественной продукции, спалил всю контору, теперь всем прийдется жить на одну зарплату, в лучшем случае.
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28 февраля она опубликовала под его постом свое письмо, адресованное генеральному прокурору Руслану Рябошапке. В письме было указано, что дело о некачественных бронежилетах для ВСУ должно расследовать ГБР.

І знову те гбр і портнов...А там і моцква визирає..
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ну так,законопослушный гражданин,являясь свидетелем и сам не станет трындеть о суте дела на каждом углу.
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А подписку с него брали о неразглашении?
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До речі, Довгий виробляє бронежилети.
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Если кто не понял, что вся эта возня с жилетами была изначально затеяна ради рейтинга зелупони, дэсакрализации достижений последних 5 лет «папэрэдныкамы», а главное из-за обиды бени, что люди из его орбиты не получили этот госзаказ. В этом суть основных претензий.
И этот свидетель случайно теперь может уничтожить бабочку просто напросто раскрыв ложь
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открываем декларацию "героя" и смотрим барахлишко семейки - решение простое
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Скоро будет открыто уголовное дело и по Цензу . Вы тут уже договорились до него.
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