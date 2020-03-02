 У Латвії підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відомства.

Там не вказують, у кого саме зафіксували вірус, одночасно обіцяють розповісти деталі на пресконференції о 20:00 (за київським часом).

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