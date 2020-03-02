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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Латвія (271) COVID-19 (441)

 У Латвії підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом

У Міністерстві охорони здоров'я Латвії 2 березня оголосили, що підтвердили перший позитивний тест на коронавірус Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відомства.

Там не вказують, у кого саме зафіксували вірус, одночасно обіцяють розповісти деталі на пресконференції о 20:00 (за київським часом).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178969
 
 
 Топ коментарі
 
И лишь в Украине - тишь да гладь, да Божья благодать
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да есть он уже есть. болезнь в основном проходит в лёгкой форме. этот тезис как-то не очень пиарят. видать на нём "тиражи не поднять". глисты, такие глисты...
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Ну хто б сумнівався, що ти з'явишся у цій темі.
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а в клованів всьо спакойна
мабуть, це життєдайне сяйво найвеличнішого лідера творить чудеса
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да есть он уже есть. болезнь в основном проходит в лёгкой форме. этот тезис как-то не очень пиарят. видать на нём "тиражи не поднять". глисты, такие глисты...
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Ну хто б сумнівався, що ти з'явишся у цій темі.
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а ты так прямо и проигнорировал! В Латвии подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом - Цензор.НЕТ 9450 давай, гони истерику голыми словами.
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Ага. Весь світ в істериці і тільки ольгінці та бєняботи спокійні. У перших зміни в конституцію, а в других- продаж землі.
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да у тебя, батенька, мания величия! ты - это весь мир? ну, справедливости ради, ты не совсем один: камнемётчицы санжарские и больницеподжигатели персидские... "весёлая" компания.
а по сути вопроса у тебя снова голый вассер.
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Я тобі уже казав- у подібних тобі людей є така психологічна особливість: ігнорувати небезпеку. Загалом, якщо поблизу нема трансформаторних будок, потягів- вони живуть доволі довго.Якщо, звісно, два гвіздки в розетку не засуне. З метою доказати що електричний струм- казочки для дітей.
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походу вопрос о том, буудет или нет вирус в Украине особо не стоит - вопрос лишь в количестве единовременно выявленных и размахе эпидемии. А привезут или с италии или с *********
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КГБУЗ "Детская городская поликлиника №1"
министерства здравоохранения Хабаровского края

....
Если принять заболевания ОРВИ за 100%, то на долю КВИ приходится примерно от 10 до 15%.
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На начальном этапе заражения новым типом возбудителя признаки коронавируса совпадают со всеми признаками обычной простуды: сухой кашель, слабость, повышение температуры. У некоторых пациентов отмечаются поражение глаз (конъюнктивит) и диарея.

https://medikom.ua/ru/koronavirus-simptomy-i-profilaktika/
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Вы серьёзно ?
Как сказал один киногерой:
"Все глупости в этом мире делаются с умным выражением лица"
Так что, не заморачивайтесь, а просто посмейтесь с "гифки"
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Так с гифки я еще в детстве далеком посмеялся (запись жванецкого в родном дворе на бабине пленки тип 2)...когда молодой провизор вместо лекарства от кашля дал пурген...и покупатель стоял на перекрестке и боялся кашлянуть))))
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Но смеяться ведь никогда не поздно, даже если детство - далекое.
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Belyi.Mish@Belyi_Mish





Если вирус заразит большое количество людей и распространится в массовых масштабах подобно типичному сезонному гриппу, то контактное отслеживание возможных новых носителей вируса потеряет всякий смысл, с учетом слишком большого количества всех возможных актов передачи
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И лишь в Украине - тишь да гладь, да Божья благодать
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Скалецкая поздравляет с днюхой)))) в Санжарах девушку Олю.....
В Латвии подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом - Цензор.НЕТ 2244
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