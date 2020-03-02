 У Латвії підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відомства.
Там не вказують, у кого саме зафіксували вірус, одночасно обіцяють розповісти деталі на пресконференції о 20:00 (за київським часом).
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відомства.
Там не вказують, у кого саме зафіксували вірус, одночасно обіцяють розповісти деталі на пресконференції о 20:00 (за київським часом).
мабуть, це життєдайне сяйво найвеличнішого лідера творить чудеса
а по сути вопроса у тебя снова голый вассер.
министерства здравоохранения Хабаровского края
....
Если принять заболевания ОРВИ за 100%, то на долю КВИ приходится примерно от 10 до 15%.
https://medikom.ua/ru/koronavirus-simptomy-i-profilaktika/
Как сказал один киногерой:
"Все глупости в этом мире делаются с умным выражением лица"
Так что, не заморачивайтесь, а просто посмейтесь с "гифки"
Belyi.Mish@Belyi_Mish
Если вирус заразит большое количество людей и распространится в массовых масштабах подобно типичному сезонному гриппу, то контактное отслеживание возможных новых носителей вируса потеряет всякий смысл, с учетом слишком большого количества всех возможных актов передачи