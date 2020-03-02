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 Найбільш імовірною причиною катастрофи вертольота ексміністра Кутового став людський фактор, - звіт за підсумками розслідування

Вертоліт Robinson R44 II UR-KTB під керуванням колишнього міністра аграрної політики Тараса Кутового восени 2019 року розбився в Полтавській області через людський фактор.

До такого висновку прийшло Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на остаточний звіт про катастрофу.

Згідно з документом, Кутовий, який пілотував вертоліт, увечері 20 жовтня подав заявку на використання повітряного простору, щоб полетіти зі злітно-посадкового майданчика "Київ-Челлендж" у село Нижні Млини в Полтавській області. Він отримав дозвіл від "Украероруху", хоча вранці 21 жовтня диспетчер попередив його про туман.

"О 12:45 (за Всесвітнім координованим часом. - Ред.) диспетчер польотної інформації поінформував пілота, що в Лубнах о 4:55 UTC була видимість до 100 метрів, туман. Пілот підтвердив отримання інформації ("Прийняв, по Лубнах видимість сто метрів"). Надалі пілот на радіозв'язок не виходив і на запит диспетчера о 13:27 не відповідав", - сказано у звіті Бюро.

Під час аналізу фахівці встановили, що вертоліт Кутового потрапив у туман з видимістю менше 300 метрів і низькою хмарністю. Згідно зі звітом, пілот почав швидке вертикальне зниження, щоб бачити наземні орієнтири, зачепив лижами шасі верхні гілки дерева і значно знизив повітряну швидкість.

"Це сталося раніше, ніж зменшилася швидкість зниження. Далі пілот, імовірно, перемістив важіль загального кроку вгору, щоб вирівняти вертоліт і зупинити швидке зниження. Вертоліт вирівнявся в струмінь власного несучого гвинта, вимагаючи значно збільшити потужність двигуна і необхідний загальний крок лопатей несучого гвинта. Вертоліт почав входити в режим вихрового кільця (некероване зниження з працюючим двигуном). Вийти з цього режиму польоту можливо лише збільшивши повітряну швидкість шляхом зниження вертольота. Ймовірно, пілотом була виконана спроба збільшення повітряної швидкості, але через малу висоту (менше 20 метрів), яка була у вертольота, відбулося його зіткнення із землею, руйнування і, як наслідок, пожежа", - наголошується у звіті.

Бюро прийшло до висновку, що найбільш імовірною причиною катастрофи став людський фактор: "при прийнятті рішення щодо виконання вильоту пілот не ретельно проаналізував зональні прогнози для польотів на низьких рівнях".

Нагадаємо, 21 жовтня 2019 року ексміністр Тарас Кутовий загинув в авіакатастрофі під Полтавою. Через два дні в Києві відбулася церемонія прощання із загиблим.

43-річний Тарас Кутовий був народним депутатом VII і VIII скликань Верховної Ради, міністром аграрної політики і продовольства з 2016 по 2018 рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178966
 
 
 Топ коментарі
 
Денег купил, вертушку купил, сертефикат купил, а ум не купил... Хоть никого не угробил...
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Не боісь,беларусь,задушим! Нам не звикати!
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Мало кто знает, что должности министров банально продаются. Цена от 3 до 10 млн долларов, и это - недорого, все потом "отбивается" с наваром. Оттуда и вертолеты, недвижимость, счета заграницей. И. заметьте, никто не задается вопросом: откуда такие деньги? от каких-таких достатков? А народу вешают лапшу на уши про рехворфмы, про социальную справедливость, про жалкую добавку к пенсии в два десятка гривень (меньше одного евро). Это государство обречено, если понятие совести напрочь отсутствует у властей и народа.
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Денег купил, вертушку купил, сертефикат купил, а ум не купил... Хоть никого не угробил...
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Мало кто знает, что должности министров банально продаются. Цена от 3 до 10 млн долларов, и это - недорого, все потом "отбивается" с наваром. Оттуда и вертолеты, недвижимость, счета заграницей. И. заметьте, никто не задается вопросом: откуда такие деньги? от каких-таких достатков? А народу вешают лапшу на уши про рехворфмы, про социальную справедливость, про жалкую добавку к пенсии в два десятка гривень (меньше одного евро). Это государство обречено, если понятие совести напрочь отсутствует у властей и народа.
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Рашисты стягивают войска и технику к границе с Украиной. Получив по сусалам в Сирии захотели реванша? Украинцам надо готовиться душить рашистскую гадину!
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Не боісь,беларусь,задушим! Нам не звикати!
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Почему наше ЗЕчучело не скажет ***** как Эрдоган что Украина с кацапией не воюет и Минские договоренности есть только с ****** а не сепаратистами и стакого-то числа будет бить по сепаратистам из всего что имеется и на свое усмотрение и если кто погибнет из кацапов то Украина не причем так как мы предупреждали.Тогда действия ЗЕ снова поддержат 73 процента избирателей.
А кацапия если рыпнется в сторону Украины то против нее ополчится весь мир и Меркель им не поможет.
Уверен что обещание Зеленского закончить войну исполнится в течении недели
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Як колись казав нікіта пряхін з вароньей слабодкі: - "А не летай,не летай.Человек ходить должен,а не летать"...(с)
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На РАБссии за 20 путлерских лет разбилось взорвалось 51 вирталет не только генерала Лебедя,за самолеты не буду,все есть в Ютьюбе...
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Вечер удался:
Бюро пришло к выводу, что наиболее вероятной причиной катастрофы стал человеческий фактор Источник: https://censor.net.ua/n3178966
По простому, по житейски - а х.й его знает шо там случилось. А может быть корова? погода? Может быть керосин не тот. Может. Но скорей всего ошибка. Я (експерт) так думаю, а там хто знает.
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