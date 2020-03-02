EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  1097  23
Все про:смерть (3883) швидка (84) КПВВ (98) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (42)

 За рік понад 40 осіб померло на КПВВ на Донбасі, - Мінветеранів

У 2018 році під час перетину лінії розмежування через КПВВ померло понад 50 осіб, в 2019 році - понад 40. Зараз на пунктах пропуску чергують автомобілі швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Представниками ГО "Проліска" було зафіксовано перебування на КПВВ бригад екстреної (швидкої) допомоги з автомобілем і медичними працівниками, до яких можуть звертатися особи, які потребують медичної допомоги на КПВВ "Станиця Луганська" і в окремі години роботи КПВВ в Донецькій області", - сказано в повідомленні.

У міністерстві інформують, що в 2018 році під час перетину лінії розмежування через КПВВ померло понад 50 осіб, в 2019 році - понад 40. Більшість із них були особами похилого віку. Також часто фіксувалися випадки госпіталізації до медичних установ пацієнтів із КПВВ, які потребують екстреної медичної допомоги.

Читайте також: Усі КПВВ в районі ООС переходять на весняний графік роботи

"Від початку збройного конфлікту медична допомога на КПВВ надавалася завдяки гуманітарним організаціям. Водночас питання забезпечення якісної медичної допомоги та доступу до медичних послуг на лінії розмежування є одним з головних пріоритетів діяльності уряду України. Завдання - забезпечити доступ до якісної медицини відповідно до нормативів реагування. Питання медичного транспорту порушувалося під час усіх відвідувань КПВВ", - розповів радник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Артем Саліхов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178964
 
 
 Топ коментарі
 
Не вынесли тяжкого бремя "руцкаго мира"...Который так зазывали в Украину. За год более 40 человек скончались на КПВВ на Донбассе, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 7316
 показати весь коментар
 
это конечно хорощо. но очень мало.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это единственное место, где им оказывают мед.помощь...не все успевают до него добраться вовремя...а щаз еще и грипп разносить станут
 показати весь коментар
 
 
Ставьте рубль, ставлю стольник,
Здесь - Бермудский трегольник.
 показати весь коментар
 
 
Не вынесли тяжкого бремя "руцкаго мира"...Который так зазывали в Украину. За год более 40 человек скончались на КПВВ на Донбассе, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 7316
 показати весь коментар
 
 
тра їх травити, шоп знизити нагрузку на ПФ
 показати весь коментар
 
 
Якщо ці челавєкі йшли з дамбаса,то і йух з ними. Нехєр було в свій час горлати- путєнвведі вайска...
 показати весь коментар
 
 
Гарантированно , что после деокупации , - Все друг друга начнут выявлять , кто чем занимался, те в свою очередь будут целовать Флаг Украины , который они Топтали, а кто не сможет отвертеться , те слиняют в рашу. Все про все неделю До и Неделя после.
 показати весь коментар
 
 
Да закройте эти пункты - пусть сидят дома
 показати весь коментар
 
 
а что тут комментировать?надо было в 2014 принимать решение,пока от человека что то зависело..теперь уж как кривая вывезет.
 показати весь коментар
 
Увидеть КПВВ - и умереть?! Вот как проклятые биндёровцы геноцидят свободолюбивый Донбасс. Куда смотрит обеспокоенная Европа, так её некому будет кормить!
 показати весь коментар
 
А скільки перетнуло КПВВ? В обидва боки? Є статистика? Якщо декілька мільонів перетинів, то вмерлі 40 - звичайна втрата. Тим більш, що перетинають кордон здебільшого люди пенсійного віку в подорожі за пенсією.
 показати весь коментар
 
 
Почему-то ни капельки сочувствия и сострадания. Они получили то, что хотели. Кто им теперь доктор?
 показати весь коментар
 
интересно,а сколько в аэропорту борисполь например за шесть лет умерло?или на ж.д. вокзале?
 показати весь коментар
 
Кормильцы умирают у украинской кассы.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору