 Думаю, Гончарук залишиться прем'єром, - глава фракції СН Арахамія

Про це Арахамія заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"На прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур", - сказав він, відповідаючи на запитання, скільки кандидатур на посаду прем'єр-міністра наразі розглядається.

Читайте також: Заява Гончарука про відставку в Раду не надходила, - Разумков

На уточнююче запитання, чи залишиться прем'єр-міністром Гончарук, парламентарій сказав: "Думаю, що так. Принаймні, на даний момент жодні заяви не надходили".

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

Читайте також: Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради. ДОКУМЕНТ

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.