 Думаю, Гончарук залишиться прем'єром, - глава фракції СН Арахамія

Про це Арахамія заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"На прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур", - сказав він, відповідаючи на запитання, скільки кандидатур на посаду прем'єр-міністра наразі розглядається.
На уточнююче запитання, чи залишиться прем'єр-міністром Гончарук, парламентарій сказав: "Думаю, що так. Принаймні, на даний момент жодні заяви не надходили".
Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.
28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.
У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.
29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.
А как срал на ТВ квартал 95 все БРЕХАЛИ по указке коломойского
брехливые деньги на крови не пахнут...для квартала 95
В умовах зеленської монобільшості, коли 90% слуг уродів дивляться в клюв ЗЕ, Кабміном в будь-якому складі в счасних умовах, цим урядом все-одно керуватиме клоун. З нього весь спрос. А такі, як гонсарук - це лише громовідвіфд для зебілів; тобто тих люмпенів, лохторату, хто ще довіряє кловану.
Да и ко***** в Украине сама себя поменять не может - типично украинско-жидовский менталитет. Говно только вилами выносят.
Так подумать - про каждого - вообще человек не нужный. Профан, недотепа. А раз не нужный, то нахрена он? Не жалко даже вилами проткнуть. Трындец, а не ко-***** собралась.