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 Політика України
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Все про:відставка (624) Арахамія (245) Слуга народу (683) Гончарук_Олексій (748)

 Думаю, Гончарук залишиться прем'єром, - глава фракції СН Арахамія

Керівник депутатської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Олексій Гончарук збереже за собою крісло голови уряду.

Про це Арахамія заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"На прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур", - сказав він, відповідаючи на запитання, скільки кандидатур на посаду прем'єр-міністра наразі розглядається.

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На уточнююче запитання, чи залишиться прем'єр-міністром Гончарук, парламентарій сказав: "Думаю, що так. Принаймні, на даний момент жодні заяви не надходили".

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

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29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178951
 
 
 Топ коментарі
 
«Немедленно арестовать Медведчука и Коломойского!»: Ярош выступил с заявлением
Общество 02-мар, 05:179 6 081 0

Руководитель Украинского добровольческой армии Дмитрий Ярош написал, что бы сделал на посту президента Украины.

"Не заглядывал бы в глаза Путину и послал бы его нахрен, вместе с его "минскими договоренностями"; сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее на турецко-сирийский фронт", - написал он в Facebook.

"Закрыл бы все КПВВ, предварительно объявив об этом;

- прекратил бы, любые отношения с оккупированными территориями, кроме перехода кого-либо на украинскую сторону, принимаем всех, дальше спецслужбы разбираются "кто есть кто";

- арестовал бы, без права залога, пророссийских коллаборационистов и государственных преступников Медведчука, Рабиновича, Коломойского, Портнова, Лукаш, Трубу (организация государственного переворота и организованная группа);

- запретил бы деятельность антигосударственных политических партий, движений, организаций (ОПЗЖ, ОП, ПШ и т.п.);

- национализировал бы российско-имперские пропагандистские ресурсы: телеканалы, радиостанции, сайты, газеты (Интер, 112, Ньюз ван, ЗИК, наш, страна.юа, Вести и т.п.);

- изменил бы, в турборежиме, закон о гражданстве (ввел бы институт неграждан и запретил бы участвовать в выборах любому, кто против Украины); есть хороший прибалтийский - европейский образец;

- опять таки же, в турборежиме, принял бы законы "об оружии", "о национальной территориальной обороне", "о земле", "о развитии малого и среднего предпринимательства", "о политических партиях" и др;

- немедленно бы, реформировал и провел кадровые изменения в ВСУ и СБУ;

- не допустил бы, отмены или отрицательной ревизии законов "о люстрации" и "об амнистии";

- прекратил бы любую незаконную борьбу с политической оппозицией, встретился бы с женщинами-патриотами, и забрал бы свои "пасквили" на них, прекратив политические преследования".
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НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої

А как срал на ТВ квартал 95 все БРЕХАЛИ по указке коломойского
брехливые деньги на крови не пахнут...для квартала 95
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ну да - ну да Єрамк привіз вказівку від Пуйла зберігати Гончарука у перм"єрстві до години Х , коли дозволить Кремль, наразі ще рано - умовив Гончарука залитись сам особисто Єрмак на ресторанькій вечрі...
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А порохосята за чи проти зеклоуна -міністра !?
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Откуда это оно взялось, без понятия. В Раде должны быть истинные украинцы, а не какие-то арахамии и тому подобные.
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Тем более, что украинец - прежде всего национальность, а во вторую очередь гражданство. Но украинцы об этом все больше забывают с каждым последующим поколением, предпочитая поддерживать экономику других стран и полностью отстранившись от наведения порядка у себя дома. А как же тогда "ще не вмерли..."?
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Повинна бути квота національного складу депутатів, згідно відсотку у складі виборців. Думаю, Гончарук залишиться прем'єром, - глава фракції СН Арахамія - Цензор.НЕТ 6120
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Яка різниця, поміняти Гончарука, чи ні?
В умовах зеленської монобільшості, коли 90% слуг уродів дивляться в клюв ЗЕ, Кабміном в будь-якому складі в счасних умовах, цим урядом все-одно керуватиме клоун. З нього весь спрос. А такі, як гонсарук - це лише громовідвіфд для зебілів; тобто тих люмпенів, лохторату, хто ще довіряє кловану.
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Немає ким замінити Гончарука, то ідіть геть всі разом: клоун, слуги і Гончарук з його командою. І буде нам в Україні щастя.
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Никто не хочет в такую лажовую ко-манду. Может кто-то хотел, а потом передумал.
Да и ко***** в Украине сама себя поменять не может - типично украинско-жидовский менталитет. Говно только вилами выносят.
Так подумать - про каждого - вообще человек не нужный. Профан, недотепа. А раз не нужный, то нахрена он? Не жалко даже вилами проткнуть. Трындец, а не ко-***** собралась.
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Я от думаю - це лише в мене таке бажання бахнути кувалдою в ніс цього баклажаноголового етнічного трансвестита? Думаю, Гончарук залишиться прем'єром, - глава фракції СН Арахамія - Цензор.НЕТ 8806
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