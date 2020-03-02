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Все про:ВОЗ (68) Гебреєсус (10) COVID-19 (441)

 Понад 130 країн ще не виявили випадки COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус

У понад 130 країн ще не було виявлено випадки зараження коронавірусом нового типу (COVID-19).

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції в Женеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Понад 130 країн ще не виявили випадки COVID-19. У деяких країнах зафіксовано перші випадки тільки вчора", - повідомив він.

При цьому в деяких країнах зафіксовано випадки зараження груп людей, у яких передача вірусу відбулася між членами сім'ї і при близьких контактах.

За останніми даними, загальна кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 88,9 тис. При цьому на Китай припадає 90% випадків.

Загалом у світі зареєстровано понад 3060 смертей.

Також читайте: ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте також: Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178946
 
 
 Топ коментарі
 
Гебрейсус, прихвостень крупного капитала, иди накуй, мразь! Подельник людоедов! Более 130 стран еще не обнаружили случаи COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7583
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«У вас на стройке несчастные случаи были? Будут.»
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просто у них еще нет оборудования которым его можна обнаружить
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просто у них еще нет оборудования которым его можна обнаружить
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не у всіх..рашка,україна пішли шляхом 'списування на ГРЗ',ПІВНЧНА КОРЕЯ-шляхом розстрілів панікерів Понад 130 країн ще не виявили випадки COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 2501
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Гебрейсус, прихвостень крупного капитала, иди накуй, мразь! Подельник людоедов! Более 130 стран еще не обнаружили случаи COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7583
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«У вас на стройке несчастные случаи были? Будут.»
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Они тоже только планируют закупить оборудование для выявления, когда закупят то возможно обнаружат. А так никак.
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Це такі як Північна Корея, росія, Чад, Свазіленд, Україна, Габон і ще подібних до них 124
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В действительности все не так как на самом деле Понад 130 країн ще не виявили випадки COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 6244
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Вот этого негра из ВОЗ пора убирать - он тупой
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_Исполнительного директора недавно убрали. По официальному заявлению ФБР подавился насмерть, завтракая дома...
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Что нового в Китае сегодня
https://www.youtube.com/watch?v=7CT2KQ5FcKE
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Якось заздрісно-загрозливо все це прозвучало 🤔
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скоро на экранах от этого ... цензура..:
в более чем 1000 городов мира не обнаружен короновирус!
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Скорей жалуется. Если все остальные страны подключатся - это же сколько бабла нарубить можно.
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ВОЗ прикалывается? "еще..." ждем не дождемся )))
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