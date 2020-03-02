 Понад 130 країн ще не виявили випадки COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції в Женеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Понад 130 країн ще не виявили випадки COVID-19. У деяких країнах зафіксовано перші випадки тільки вчора", - повідомив він.

При цьому в деяких країнах зафіксовано випадки зараження груп людей, у яких передача вірусу відбулася між членами сім'ї і при близьких контактах.

За останніми даними, загальна кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 88,9 тис. При цьому на Китай припадає 90% випадків.

Загалом у світі зареєстровано понад 3060 смертей.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.