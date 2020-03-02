 Від початку доби в зоні Операції об'єднаних сил 9 обстрілів, втрат немає

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.
"Сьогодні, 2 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - зазначили в штабі.
"Противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномета калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни біля будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого була поранена місцева мешканка. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу", - сказано в повідомленні.
Російські найманці від початку доби 9 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 5 обстрілів:
- поруч із населеними пунктами Мар'їнка та Опитне - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік від Красногорівки - з міномета калібру 120 мм ворог випустив 3 міни;
- в районі Авдіївки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстріли.
- двічі поблизу Оріхового;
- в районі Новотошківського - з міномета калібру 120 мм;
- неподалік від Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника", - додали в штабі.
9 год ·
Я понимаю, что в ОП сильно занятые люди, но российские солдаты зашли вглубь наших позиций, атаковали на тыловой дороге машину снабжения 46-й бригады, погиб наш Воин - противник воспользовался сокращением активности наших разведгрупп. Атака произошла там, где якобы прекратили стрелять, близ Станицы Луганской. Главнокомандующий обязан реагировать и делать выводы из таких трагедий, реакция должна быть немедленная, президент обязан высказать соболезнование погибшему за Украину. Это не коронавирус, это реальная угроза. Потому что только благодаря этой борьбе и этим жертвам украинская политика и свобода нашей страны ещё существуют. Президент не может прятаться от войны и жертв, потому что это его ответственность. Или безответственность. Но молчание означает, что Главнокомандующий вообще отсутствует на рабочем месте.
Убойный Bayraktar TB2 или беспилотник "зарешавший" в Идлибе
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Понедельник, 2 марта 2020, 14:01
Турецкие ударные беспилотники стали основной боевой и наиболее эффективной единицей в небе Идлиба.
Многие из вас могли наблюдать за тем как на протяжении всего февраля, по позициям сирийской армии Башара Асада наносились удары не только посредством артиллерии ВС Турции, но и с воздуха. Однако турецкая авиация была применена в провинции Идлиб впервые лишь вчера… Парадокс? Нет - ударные БПЛА Bayraktar TB2.
На протяжении всего этого времени турецкие войска активно применяли в провинции Идлиб ударные Bayraktar TB2, причём не только для нанесения непосредственно ударов по скоплениям живой силы и техники, но и осуществления целеуказания.
На момент проведения активных боевых действий в Ливии и провинции Идлиб в Сирии, на вооружении турецкой армии находилось, согласно открытым источникам, 104 ударных Bayraktar TB2. За время боевых действий в Ливии и Сирии потеряно около 10 беспилотников данного типа. В свою очередь, благодаря им были уничтожены десятки единиц техники и живой силы, что демонстрирует крайне высокий КПД применения данных аппаратов в условиях не только обильного наличия ПЗРК у противника, но и полноценных ЗРК и РЭБ.
Кстати, сирийские и российские РЭБ на Bayraktar TB2 практически не воздействуют. Это связано с тем, что данные БПЛА используют три канала управления: C-Band, в диапазоне от 3 до 8 ГГц; UHF-канал в диапазоне 400-470мГц, передающий координаты БПЛА с точностью до сантиметра; GPS-канал. И именно в режиме боевого применения данные БПЛА находились не в автоматизированном, а ручном режиме через C-band-канал, обеспечить выявление и подавление которого находящиеся на вооружении сирийской армии и РФ системы своевременно не могут.
Таким образом, БПЛА Bayraktar TB2 показал высокую надежность и сопротивляемость помехам РЭБ потенциального противника. Но и это ещё не всё.
Благодаря публикуемым сейчас материалам турецкой стороной об успешном нанесении ударов по скоплениям техники и живой силы САА Башара Асада можно сделать вывод, что Bayraktar TB2 применял практически во всех случаях полуактивную лазерную систему наведения, отличающуюся крайне высокой точностью.
Таким образом, в условиях серьезного насыщения провинции Идлиб вражескими системами ПЗРК и ЗРК, легкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 устроили сирийским военным "пляски на углях" не только поражая цели имеющимися в их распоряжении боеприпасами, но и обеспечивая войска координатами размещения противника и наведения на цель.
По сути, в настоящее время, пока применение авиации ВВС Турции в Идлибе крайне опасно и нежелательно, именно небольшие Bayraktar TB2 "зарешали" по многим параметрам.
Уверен что обещание Зеленского закончить войну исполнится в течении недели.
https://petrimazepa.com/mentalno_zakonchit_voynu?fbclid=IwAR2lWSIVCYk2JfLBFVo-ZTXoPlAsIlbFv8x1jOHpEj2B5TaHRDfnzKleWSo