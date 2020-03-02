 Евакуація українців з Уханя обійшлася бюджету в 4,5 млн грн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство інфраструктури у відповідь на запит hromadske.

"…було виділено 4500 тис. гривень (4,5 млн грн — ред.) для здійснення евакуації громадян України та членів їхніх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань)", — йдеться в документі.

Там уточнили, що кошти відомству виділили з резервного фонду бюджету відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 5 лютого.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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