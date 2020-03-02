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Все про:евакуація (292) Ухань (13) COVID-19 (441)

 Евакуація українців з Уханя обійшлася бюджету в 4,5 млн грн

На евакуацію українців та членів їхніх сімей з китайського міста Ухань, яка відбулася 20 лютого, з бюджету України виділили 4,5 мільйона гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство інфраструктури у відповідь на запит hromadske.

"…було виділено 4500 тис. гривень (4,5 млн грн — ред.) для здійснення евакуації громадян України та членів їхніх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань)", — йдеться в документі.

Там уточнили, що кошти відомству виділили з резервного фонду бюджету відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 5 лютого.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178942
 
 
 Топ коментарі
 
Піар Зелі обійшовся державі в 4,5 млн гривень.
Ще і зіпсували річницю Майдану.
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А шо ота дєвочка з собачкою?- Зеленський же рвав волосся на дупі і кричав що забере і її, і кобеля Мішу.
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А на підвищення пенсій грошей не всім вистачило.
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А ці танцюристки та консуматорши самі не могли одразу втікти з Китаю за свій кошт? Хто їх там тримав? Довбана та тупорила влада заради піару здатна на все, а ось такі шахраї цим користаються.
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Мо сутенер в неї пашпорта відібрав
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Зеленский обещал Мишеля эвакуировать из Ухани и не эвакуировал.

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И скоко на скалецкую приходится мабуть 35 не може бути 41 млн
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то ще витратніше аніж евакуація шмарклі з оману.... або в ОПі нам не всю цифру розкрили? скільки ж тоді обійшлося це бюджету країни?
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охренеть. на повышение пенсий денег не нашлось.
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А сколько из этих 4,5 миллионов спалили керосином, нарезая в небе круги и летая туда-обратно?!! Что это, если не злой умысел?
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Сколько на этом рейсе украинцев было?
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Не хочу платити податки,щоб їх отак використовували!
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Понівечений автобус, постраждалі правохисники тощо.
Скільки ще набереться отих мільйонів.
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