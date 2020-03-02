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 Політика України, Економіка
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Все про:пенсіонери (259) пенсійна реформа (376) пенсія (580) Юлія Соколовська (24)

 В уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, виплати щороку зростатимуть для всіх, - Соколовська. ІНФОГРАФІКА

Вже до 2023 року в рамках стратегії пенсійного забезпечення розмір середньої пенсії виросте на 1200 грн.

Про це повідомила в Facebook міністр соціальної політики Юлія Соколовська, інформує Цензор.НЕТ.

"Індексація пенсій буде! А разом із нею - і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда і депутатський корпус розробили за дорученням президента Володимира Зеленського! Ініціатива полягає в планомірному підвищенні виплат - вже до 2023 року розмір середньої пенсії виросте на 1200 грн", - заявила глава відомства.

За словами Юлії Соколовської, підвищення здійснюватиметься в декілька етапів. "Спочатку старші люди віком від 80 років. З урахуванням індексації вже цього року їхні пенсії в середньому зростуть на 700 грн/міс, далі - від 78, ще через рік - від 75 років і т.д.", - зазначила міністр.

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Вона підкреслила, що в уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, внаслідок якої пенсія щороку зростатиме для всіх.

За словами міністра, зростання пенсій відбуватиметься зокрема за рахунок індексації: "Це плановий і закладений в бюджеті перерахунок! Наш уряд запланував це на вересень. У середньому, за рахунок індексації розмір пенсії зросте на 216 грн/міс у 2020 році".

"Крім того, якщо парламент підтримає законопроєкт Мінсоцполітики №2494, то вже починаючи з цього місяця самотні пенсіонери старше 80 років отримуватимуть ще одну допомогу - на догляд! Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших пенсіонерів, які додатково щомісяця отримуватимуть по 670 грн", - додала Юлія Соколовська.

В уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, виплати щороку зростатимуть для всіх, - Соколовська 01

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В уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, виплати щороку зростатимуть для всіх, - Соколовська 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178941
 
 
 Топ коментарі
 
та реально - эти клоуны - брехуны.

Уже к 2023 году в рамках стратегии пенсионного обеспечения размер средней пенсии вырастет на 1200 грн.

при этом, Кабмин отложил индексацию пенсий на осень, - Минсоцполитики
т.е. украли у каждого пенсионера повышение пенсии за 7 месяцев - минимум.. те самые 1200-1500 грн суммарно, прироста. Если они вообще повысят с осени. И это только в 2020 году.
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та знаємо ми вашу "стратегію"!
кинете пару гривень перед виборами, як собаці кістку
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Индексации пенсий не будет. Кто хотел индексации - те голосовали за "барыг". У "барыг" все работало, как часы. А при этих пианистах 1637 гривен пенсии это *******....
Альо, молодые смартфоны вместо мозгов и старые совки, любители сериалов, как вам :
"Хуже не будет ... Нам нужны новые лица ... Он научится ... Липецкая фабрика ... Офшоры ... Кум-прокурор ... Мальдивы ... Сделаем вас вместе!". Это пистес.
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