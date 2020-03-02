 Громадянина Туреччини, підозрюваного в організації контрабанди 374 кг героїну в країни ЄС, взяли під варту, - Офіс генпрокурора

За версією слідства, громадянин Туреччини в листопаді 2019 організував транспортування героїну з Києва до країн ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу офісу генпрокурора. Для прикриття він використовував власну фірму, яка надавала посередницькі послуги з експорту промислових товарів. Героїн ховали в листи клеєної фанери.

За клопотанням прокурора прокуратури Закарпатської області, згадану особу взято під варту на 60 діб без можливості внесення застави.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів чи фальсифікованих лікарських засобів) КК України.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року на пункті пропуску "Ужгород" у вантажному автомобілі з будівельними матеріалами правоохоронці виявили масштабну партію важких наркотиків, прихованих у листах клеєної фанери. Загальна вага вилучених наркотичних засобів становила 374 кілограми. За попередньою версією слідчих органів безпеки, організував наркотрафік іноземець - власник київської фірми, що спеціалізується на наданні посередницьких послуг при продажу промислових товарів за кордон. Оголошеного в розшук комерсанта затримали в одному з південних регіонів України, де він переховувався від правоохоронців.

2 березня 2020-го співробітники Служби безпеки України встановили і затримали організатора контрабанди героїну в Євросоюз.