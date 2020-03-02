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 Громадянина Туреччини, підозрюваного в організації контрабанди 374 кг героїну в країни ЄС, взяли під варту, - Офіс генпрокурора

Прокуратура Закарпатської області повідомила про підозру ймовірному організаторові контрабанди 374 кг героїну в країни Європейського союзу.

За версією слідства, громадянин Туреччини в листопаді 2019 організував транспортування героїну з Києва до країн ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу офісу генпрокурора. Для прикриття він використовував власну фірму, яка надавала посередницькі послуги з експорту промислових товарів. Героїн ховали в листи клеєної фанери.

За клопотанням прокурора прокуратури Закарпатської області, згадану особу взято під варту на 60 діб без можливості внесення застави.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів чи фальсифікованих лікарських засобів) КК України.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року на пункті пропуску "Ужгород" у вантажному автомобілі з будівельними матеріалами правоохоронці виявили масштабну партію важких наркотиків, прихованих у листах клеєної фанери. Загальна вага вилучених наркотичних засобів становила 374 кілограми. За попередньою версією слідчих органів безпеки, організував наркотрафік іноземець - власник київської фірми, що спеціалізується на наданні посередницьких послуг при продажу промислових товарів за кордон. Оголошеного в розшук комерсанта затримали в одному з південних регіонів України, де він переховувався від правоохоронців.

2 березня 2020-го співробітники Служби безпеки України встановили і затримали організатора контрабанди героїну в Євросоюз.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178937
 
 
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Гражданин Турции, почётный
https://www.youtube.com/watch?v=aHuKJF3496I
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В Украине запустили канал для оккупированных территорий.
Телеканал называется «Дом».
Дайте ссылку где смотреть, искал не нашёл, может в тырнете ещё не идёт.
А интересный должен быть канал.
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НИМА ССЫЛКИ , ТАМА ТОКА ПО ВЫСОКОЙЙ ЧАСТОТЕ . ЭФИРНО на окупированные территории русней.
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Одной из причин того, что жители территорий подконтрольных Украине не смогут видеть телеканал, является присутствие контента украинских медиагрупп.
Из-за авторских прав телеканалов на этот контент, невозможно транслировать телеканал в Интернете или через спутник.
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Гражданину Турции можно было бы избрать и обязательство о
явке. Его страна спасает сейчас мир от
рашистской чумы и конкретно наших солдат.
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