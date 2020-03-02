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 Суспільство
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Все про:Греція (174) затримання (3120) МЗС (2070) Мельничук Сергій (30)

 Прокурор у Греції 3 березня розгляне справу екскомандира "Айдара" Мельничука, - МЗС

Прокурор грецького міста Салоніки 3 березня розгляне справу колишнього народного депутата 8 скликання, екскомандира "Айдара" Сергія Мельничука і ухвалить рішення про утримання його під вартою або звільнення.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на 14 год. 2 березня С.Мельничука переведено до Управління поліції м.Серрес. Начальник управління поліції запевнив консула, що права С.Мельничука не порушені, стан здоров’я задовільний, наш громадянин забезпечений усім необхідним. 3 березня на 10 год. ранку запланована зустріч з прокурором з м.Салоніки, який розгляне справу затриманого та ухвалить рішення щодо запобіжний заходу про утримання під вартою або звільнення", - зазначив Погорельцев.

Він поінформував, що наразі український консул перебуває в управлінні поліції разом з перекладачем. Найближчим часом до закладу має прибути адвокат з метою обговорення питань щодо завтрашньої зустрічі з прокурором. Представники місцевої поліції співпрацюють з консулом у справі Мельничука.

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Директор Департаменту розповів, що консульство України в Салоніках надає дружині та малолітній дитині затриманого необхідне сприяння та допомогу, зокрема йдеться про розміщення у готелі, пересування у місті Серрес, вирішення інших нагальних питань.

Мельничука затримав Інтерпол на грецькому кордоні в неділю, про що він повідомив у відео на сторінці в Facebook. За його словами, це було зроблено на вимогу Росії. Зокрема, Мельничук звернувся з проханням про надання українським посольством захисника і підкреслив, що перебував у відділенні з вагітною дружиною і дев'ятимісячним сином.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178931
 
 
 Топ коментарі
 
Что мог сделать плохого раше Мельничук на территории Украины, неужели греческие лизоблюды не могли подумать...но это васалы раши.
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Идет к тому, что скоро и наш новый МИД будет такое же говорить прославляя Россию!
Ветерани конфлікту в Придністров'ї блокували будівлю уряду Молдови.
Вони вимагають відставки уряду та президента Ігоря Додона.
Ветерани перекрили рух транспорту і б'ють вікна у будівлі уряду, передає кореспондент "Інтерфаксу" з центру Кишинева.
Скандують "Геть Додона!", "Геть уряд", "Ми - народ, Додон - зрадник!", "Ми не відступимо!".Ми вимагаємо відправити у відставку міністра закордонних справ Ауреліу Чокоя, який заявив, що" Росія зупинила кровопролиття на Дністрі". Це ганебна заява. Козаки з Росії та російська армія воювали проти нас".
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Что мог сделать плохого раше Мельничук на территории Украины, неужели греческие лизоблюды не могли подумать...но это васалы раши.
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Идет к тому, что скоро и наш новый МИД будет такое же говорить прославляя Россию!
Ветерани конфлікту в Придністров'ї блокували будівлю уряду Молдови.
Вони вимагають відставки уряду та президента Ігоря Додона.
Ветерани перекрили рух транспорту і б'ють вікна у будівлі уряду, передає кореспондент "Інтерфаксу" з центру Кишинева.
Скандують "Геть Додона!", "Геть уряд", "Ми - народ, Додон - зрадник!", "Ми не відступимо!".Ми вимагаємо відправити у відставку міністра закордонних справ Ауреліу Чокоя, який заявив, що" Росія зупинила кровопролиття на Дністрі". Це ганебна заява. Козаки з Росії та російська армія воювали проти нас".
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Як кажуть розумні, треба бути обережним із своїми бажаннями)
Прокурор у Греції 3 березня розгляне справу екскомандира "Айдара" Мельничука, - МЗС - Цензор.НЕТ 8234
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_Греция окуел, что ли на?! Уберите свои грязные, вонючие, путлеровские лапы от украинскогго воина, твари! Прокурор в Греции 3 марта рассмотрит дело экс-командира "Айдара" Мельничука, - МИД - Цензор.НЕТ 4419
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Греки проросійські. Видадуть кацапам Мельничука, якщо наразі наше МЗС як завжди ганятиме прутня замість працювати.
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Наразі на то без різниці. До Мельничука багато питань може бути і від силовиків, і від айдарівців. Але це потім. Наразі треба не допустити, щоб його видали свинособакам.
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Нарази этот тупняк с Интерполом и темное прошлое мельничука смахивает на один из прийомов ОРД - « выведение негласного сотрудника из оперативной комбинации». Так что не переживайте особо. Скоро по лохмандейской формуле зэ «всех на всех» в очередной раз на росагентуру поменяем
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Что там делал мельничук с женой на седьмом месяце и девятимесячным ребенком?
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Та кажуть в нього будиночок там біля моря
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Терористи понесли рекордні втрати на Донбасі в лютому..похоже ,что Московия помогает своих отморозков больше мочить, а что ещё можно сказать,украинская армия только отводит и не наступает на своей земле,война какая то странная всё договорняке,как у гопников в под воротне.
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я не удивлюсь если ещё договорятся воду днепровскую в Крым подавать Прокурор в Греции 3 марта рассмотрит дело экс-командира "Айдара" Мельничука, - МИД - Цензор.НЕТ 4673
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Більше втопилося в Україні, ніж тих втрат
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Для улан-удэ - это капля в океане. Там очередь сюда на утилизацию на годы вперёд в военкоматах стоит. От желающих отбоя нет
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И вот такие ********* являются членами НАТО
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_Отдали ЯО за туалетную бумагу и спасибо! У-ууу, мрази! И теперь каждая путлеровская ********** об Украину копыта вытирает!
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почему наши правоохранители не ловят через Интерпол военных преступников???????не знают кого? или совесть не позволяет?
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В основном - мелюзгу ( воров в законе, аферистов мелких, насильников, педофилов, разбойников и грабителей). Других категорий не встречал. Убийц - редко.
Там свои мутные бартерно- агентурные схемы. Мерзко вспоминать, ковыряться
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« ... тупо нема повноважень!!!» - ************* ***** вэлычнасти и своего чсв - зэлох
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так их в раде и кабмине половина, кто кого ловить должен?
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Греция на подкормке у путлера. Дружат с рашей против эрдогана.
Поэтому - без вариантов. Думать надо. Головой в первую очередь. Всегда
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Вообще и грекам(Ахерусам) пора сообщить,что никакие они не греки.Города ИсБарда(УшБарда)-здесь царевна Пэриханум встретила приглашенного И.Македонского(по Низами 12в.),Шарды,Абина=ГанаУдж(Гянджа)=Канстантинополь и др. с островами Габир(Могила)=Кипр(старое наз.Алашия),2-йная пещера Баха и все другое на Кавказе.По месту рождения Луны и Сардам,по водопадам Рэм и Ромул и др.мной даны клипы на Ютубе.Однажды они очень обрадуются.
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Киногигант ПэриМаунт Пикчес ХОРОШО ЗНАЕТ ГДЕ НАХОДИТСЯ ЕЕ ГОРА( эмблема,в начале каждого фильма показывают) И МОЛЧАТ ФАЛЬСИФИКАТОРЫ.
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