 Україна готова до можливого поширення коронавірусу, плануємо закупівлі тест-систем, - головний санлікар Ляшко

Про це заявив на засіданні парламентського комітету зі здоров’я нації головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, відомство постійно координує підготовчі заходи з ВООЗ, та з МОЗ інших країн. Так, 2 березня запланована скайп-конференція ВООЗ та міністрів охорони здоров’я низки країн світу.

"Маємо 12 тисяч інфекційних ліжкомісць і 1500 лікарів, які обслуговують їх. Також постійно змінюються рекомендації ВООЗ щодо засобів захисту. "Чумні костюми" вже не потрібні. Коли побачили, що нема табелів оснащення інфекційних лікарень, то ми зробили план необхідного обладнання і запит коштів на Кабмін", – пояснив Ляшко.

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За словами посадовця, всі сімейні лікарі мають потрібні знання та скоординовані з державними службами, тому ті, хто повернувся з-за кордону і відчув слабкість, мають звертатися до них.

"Ми діагностуємо за алгоритмом. Тест-системи в регіони не направляємо, бо їх витратять дуже швидко. Тестуємо лише коли є ознаки коронавірусу. В Україні є 3000 тест-систем, ми використали лише 10. Готуємо подальші закупівлі", – додав він.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.