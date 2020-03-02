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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Ляшко Віктор (22) COVID-19 (441)

 Україна готова до можливого поширення коронавірусу, плануємо закупівлі тест-систем, - головний санлікар Ляшко

Україна наразі не має жодного підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19, але система в цілому готова до можливого спалаху.

Про це заявив на засіданні парламентського комітету зі здоров’я нації головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, відомство постійно координує підготовчі заходи з ВООЗ, та з МОЗ інших країн. Так, 2 березня запланована скайп-конференція ВООЗ та міністрів охорони здоров’я низки країн світу.

"Маємо 12 тисяч інфекційних ліжкомісць і 1500 лікарів, які обслуговують їх. Також постійно змінюються рекомендації ВООЗ щодо засобів захисту. "Чумні костюми" вже не потрібні. Коли побачили, що нема табелів оснащення інфекційних лікарень, то ми зробили план необхідного обладнання і запит коштів на Кабмін", – пояснив Ляшко.

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За словами посадовця, всі сімейні лікарі мають потрібні знання та скоординовані з державними службами, тому ті, хто повернувся з-за кордону і відчув слабкість, мають звертатися до них.

"Ми діагностуємо за алгоритмом. Тест-системи в регіони не направляємо, бо їх витратять дуже швидко. Тестуємо лише коли є ознаки коронавірусу. В Україні є 3000 тест-систем, ми використали лише 10. Готуємо подальші закупівлі", – додав він.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178928
 
   
 Топ коментарі
 
Ну ось, тест-системы Лише ГОТУЮТЬСЯ!!!!!! закуповувати! Тобто, ніхто жааз не може визначити, чи є в Україні хворі. Це все, що потрібно знати про професійність зеленої влади.
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он сам себе противоричет готова и готовится 2 разных вещи
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Шо там в Сіріі, говорят куча русскіх сдохло?
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он сам себе противоричет готова и готовится 2 разных вещи
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Куча стран их производит. А почему Украина не может тест-системы сама произвести?
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Выделенный штамм или зараженный материал нужен для проверки. ВОЗ дебилам его не даст. Опасно
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Уже генотип вируса давно записали. Уже не надо работать с вирусом непосредствено.
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Или геном точнее. Все это дурацкие отмазки.
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_Я б дегенератам из СН и вроде скелецкой - не дал! Это что умственно отсталому инвалиду гранату вручить.
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Да какая разница - в словах готова и готовится - корень один!
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Купили ...... Уже закупили..... Вот-вот закупим...... Оплатили, но придут позже.... Планируем закупить ..... Україна готова до можливого поширення коронавірусу, плануємо закупівлі тест-систем, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6363
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Ну ось, тест-системы Лише ГОТУЮТЬСЯ!!!!!! закуповувати! Тобто, ніхто жааз не може визначити, чи є в Україні хворі. Це все, що потрібно знати про професійність зеленої влади.
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900 с чем-то непроверенных систем из России завезли. Весь МОЗ такой, а не зеленая власть. Разруха, или Вы не слышали?
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тут уже о гробах нужно думать, готовиться!
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_Иран уже экскаваторами могилы копает. А сколько сотен тысяч сожгли кетайские коммунисты один дьявол знает...
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В Украине есть 3000 тест-систем, мы использовали только 10.Источник: https://censor.net.ua/n3178928
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Украина готова к возможному распространению коронавируса, готовятся закупки тест-систем, - главный санврач Ляшко

Вот брешет же. Како-тако "готовятся" ? Скалецкая ещё месяц назад сказала, что мы полностью запакованы. И чудо-больницу в Санжарах видели.
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Ну как обычно, вирус в полном разгаре , а Украина только планирует что то делать...все через ж...
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Шо там в Сіріі, говорят куча русскіх сдохло?
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Класно вас туркі покрошілі. Русскіє рождаются что би стать удобрєнієм.
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не знаю, як міндобриво, а, руцкій свіжозапечений на мангалі младєнєц - краще від свиного ошийку... Україна готова до можливого поширення коронавірусу, плануємо закупівлі тест-систем, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7166
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брехня. Нет ни одного пруфа
Эрдоган исключил удары Турции по позициям РФ или Ирана в Сирии

асадовских положили. ровно как и асадовские протурецких.
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И кто-то верит, что у нас нет этой заразы, если она есть вокруг да около.
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Через две недели будут падать и умирать на улицах как в кетае.
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Лучше той бабе без головного убора бахилу на голову напяльте. Пару на двоих - и на сэкономленные деньги лишние тест - системы докупите.
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Україна звичайно готова до розповсюдження вірусу, ви ж бо все ще тільки плануєте, а вірус працює. Украина готова к возможному распространению коронавируса, планируем закупки тест-систем, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5179
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Хто вгадає, в якої країни зелень збирається купувати тест-системи?
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зєля в очах ***** побачив бажання продати нам тест системи
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А где овца-министр здравохранения? Интервью давать ей уже запретили?
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Если избиратели бараны то и овца министром пойдет!
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Ну как обычно, вирус в полном разгаре , а Украина только планирует что то делать...все через ж...
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Мрази и подонки зелёные, когда вы уже передохните, суки.
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Вот-вот начнут ласты клеить. Вирус аполитичен.
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Вся движуха последних месяцев, в нашей стране, мне напоминает кино в детстве (забыл название) чувака ведут на расстрел, а он истерически смеется. С нынешних ЗЕбильных клоунов не смеяться невозможно, но это смех сквозь слезы!
Украина готова к возможному распространению коронавируса, планируем закупки тест-систем, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8885
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10 человек протестировали а другие я так понял помрут от осложнений гриппа. Получается что короновирус найдут лишь тогда когда списать падеж на грипп не получиться!
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только планируете? а почему еще не закуплены и вы не готовы как вы своими *********** *********** во всех сми?
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Да уже давно понятно шо мы нехера не готовы...и я уверен на 73% шо вирус уже в Украине. А закупкой тестов надобыло заниматся еще 2 месяца назад...но молодые новые лица врут ...они тупо не знают что делать,и за шо хвататся...зекоМанда.
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И где оно изучало санитарную гигиену, а инфекционные заболевания? На шоу 95 го квартала?
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Зато Радуцкий под шумок скупил все маски 27 млн штук и продал в 4 цены в Китай .
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Та вы, суки, понос не в состоянии вылечить! Готовы они! Только ПЛАНИРУЮТ закупить тесты, но уже готовы! Между готовы и готовимся лежит пустыня Сахара.
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То вы не в состоянии мыслить, если есть карта ремонта дорог, то дороги у нас в отличном уже состоянии, у нас и пенсии уже на должном уровне, планируют, они все планируют, а раз планируют, значит уже все есть. Надо, просто, настроится на ихнею волну.
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А и действительно! Был не прав, вспылил.
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як вони можуть бути готові, якщо вони тільки планірують закупкі?
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Меня удивляет, где за такой короткий срок так много таких нашли. Все как на подбор.
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Якщо вірус дойде до нас, то буде поширюватись блискавично. Буде паніка і пусті полки в маркетах. А про стан пострадянської медицини навіть говорити не хочеться.
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Шо такое? Барыг и мародеров уже, как год нет, никто никрадиот, а опять всио прапала? Україна готова до можливого поширення коронавірусу, плануємо закупівлі тест-систем, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1387
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_Ляшко, урод ты тупорылый! Не ври мне, убыток! Україна готова до можливого поширення коронавірусу, плануємо закупівлі тест-систем, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7171 За идиота меня держишь? Ты сам кретин!
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Ляшко - это диагноз. Хотя, оригинальный Ляшко по сравнению с этой подделкой профессор медицины Україна готова до можливого поширення коронавірусу, плануємо закупівлі тест-систем, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5831
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Наконец то до меня дошло, Пока вирус не распространяется, нету тесторов, а вот когда закупим возможное распространение вполне возможно, если научатся ними пользоваться. Проверять начнем и появится, а пока живите спокойно.
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Кругом одни наркоманы... Готовы, но планируем закупки.... Эта как вас панимать, зебильё? Выделите одного переводчика с зебилного изыка, чтобы переводил на нормальный язык тот бред, что вы каждый день несете.
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Какой переводчик, всунь кое что в розетку и сам станешь, как они. Не то, .что понимать будешь, а еще и планировать. Я уже планирую это сделать.
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ПЛАНИРУЕМ ЗАКУПКИ...

Я более чем уверен, что у нас уже есть заболевшие..эти же планируют...

Не реклама (канал в телеге про коронавирус) вот там крайние публикации с рашки, там все в акуе с условий https://t.me/novostia
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готовы это когда купили тесты, и тогда может и найдутся те кого якобы нет
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готовы, а тест системы не закуплены..
как они готовы, спрашиваются?? только отраполртовать и получать премии умеют..
оно не сказало сколько тех тест систем надо на Украину, где жителей десятки миллионов?
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