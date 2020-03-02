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Все про:Білорусь (946) COVID-19 (441)

 МОЗ Білорусі підтверджує "з високою часткою ймовірності" три випадки коронавірусу в країні

Міністерство охорони здоров'я Білорусі підтверджує з високим ступенем достовірності три випадки захворювання новим типом коронавірусу в країні, проте має намір перевірити ще раз дані в референс-лабораторії ВООЗ.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила головний державний санітарний лікар Білорусі Наталія Жукова на пресконференції в Мінську в понеділок.

"У нас зареєстровано вже три випадки (Covid-19, - ред.), це високий ступінь достовірності", - сказала Жукова.

Водночас, продовжила вона, МОЗ ухвалило рішення направити отримані результати до однієї з референс-лабораторій ВООЗ. "Хоча в роботі наших лабораторій ми упевнені. Ми здійснюємо паралельні дослідження, не в одній лабораторії, для того, щоб переконатися і чітко розуміти, наскільки достовірні наші результати", - зазначила Жукова.

За її словами, для системи охорони здоров'я виявлені випадки захворювання означають "велику роботу для пошуку й обстеження контактних".

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Жукова повідомила, що хворих на Covid-19 виявлено в Мінську та Вітебську. Водночас детальнішу інформацію про них у МОЗ повідомити відмовилися, пославшись на конфіденційність даних пацієнтів.

За інформацією медиків, хворі на новий тип коронавірусу почуваються задовільно.

Раніше, 28 лютого, в Білорусі був зареєстрований перший випадок коронавірусу covid-19, медики виявили вірус у одного зі студентів, які приїхали з Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178925
 
 
 Топ коментарі
 
В Орде вируса нет.
И не может быть. Потому что надо провести голосование по Хуйловской конституции.
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нет тестов.

В отсутствии тестов на #коронавирус диагностируют так (помимо симптомов):

1. анализ крови: общий и уровень C-реакт. белка

2. если лимфоциты снижены, а С-белок повышен, то КТ/рентген

3. если на снимке Симптом матового стекла (но это уже критический уровень)


(С)
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P.S. это как надо диагностировать, а не так как делают у нас.
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Эпидобстановка в Украине 20200301.
8 мест подозрения на возможное присутствие случаев заражения COVID-19. 16 субъектов подозрения. 12 заборов анализов, 2 в работе. Отрицательных анализов на вирус - 2. Фактическое присутствие необходимого оборудования и тест-систем в регионах - только Черновицкая область в ограниченном объеме.
Из общеслужебного доступа, по распоряжению и.о. генерального директора «Центра громадського здоров'я МОЗ України» Игоря Кузина изъята информация о проводимых анализах на наличие вирус «SARS-CoV-2». Данная информация переведена в разряд "Для служебного пользования"
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нет тестов.

В отсутствии тестов на #коронавирус диагностируют так (помимо симптомов):

1. анализ крови: общий и уровень C-реакт. белка

2. если лимфоциты снижены, а С-белок повышен, то КТ/рентген

3. если на снимке Симптом матового стекла (но это уже критический уровень)


(С)
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P.S. это как надо диагностировать, а не так как делают у нас.
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В Орде вируса нет.
И не может быть. Потому что надо провести голосование по ********** конституции.
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Посадите их дышать над горячей варёной картошкой. А потом растирания зубровкой изнутри.
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Пропагандист, який жартував над коронавірусом, помер, підхопивши інфекцію
Корреспондент.net, Вчора, 13:46

МОЗ Білорусі підтверджує "з високою часткою ймовірності" три випадки коронавірусу в країні - Цензор.НЕТ 3598

Чоловік хотів заразитися коронавірусом заради хайпу
Іранський активіст запевняв, що повідомлення про небезпечну інфекції поширюють, щоб знизити явку виборців на парламентських виборах 21 лютого.
В Ірані активіст чинного режиму, який раніше заявляв, що повідомлення про спалах коронавірусу в країні - це фокус для зниження явки виборців на виборах, помер від цієї інфекції в п'ятницю, 28 лютого, пише Al Arabiya.

У підсумку він заразився Corvid-19 і помер через ускладнення, викликані коронавірусом.
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Ватикан подтвердил, что папа и два его помощника больны китайским коронавирусом. Всего в Италии на сегодняшний день более 1100 зараженных, 29 погибших, около 50 выздоровевших.
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судя по всему - короновирус распылялся по всему миру независимо от заражения людей в Китае. Не удивлюсь, что там "баширов и петров" работали...
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Вот гад этот бубочка. И Папу заразил. А может это он от Папы заразился и теперь он-- бессимптомный носитель ? Они с Папой вплотную сидели, комплименты друг - другу говорили.
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зато в расеи 4000км совместной границы с Китаем и никто не болеет патмуша голосовать за поправки в конституцию ннада! а о эпидемии вич расеяни узнали от Дудя а не от минздрава....
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То, что мертво, умереть не может
Пациенты Инфекционной клинической больница номер 1 обеспокоены условиями содержания госпитализированных с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пациентка Юлия.

«У нас тут один туалет на все отделение, в ужасном состоянии, туда ходят и мужчины, и женщины. Нам говорят, не выходите подолгу не стойте в коридоре - вот и все ограничение. Человек с первым подтвержденным случаем заболевания коронавирусом - это наш сосед из палаты напротив. Ребята, которые с ним были сейчас изолированы, мы пересекались с все лицом к лицу в коридоре, ходили в общий туалет. <...> У нас просто обычные маски, мы сами должны контролировать их замену каждые два часа, мы постоянно дезинфицируем и моем руки, но мы понимаем, что этого, скорей всего, недостаточно. Нам выдавали респираторы, но их тут ограниченное количество, и в них ходят сами врачи, а мы в обычных масках», - сказала она.

Юлия добавила, что ее и пациентов, лежащих с ней в одной палате, собираются оставить на две недели на карантин в принудительном порядке.

Это, нужно учесть, Москва. Как именно готовы к организации приема больных нынешним коронавирусом или к организации карантина за пределами Москвы, можно только догадываться.

По всей видимости, отсутствие заболевших в России при том, что вокруг нас эпидемия бушует вовсю, объясняется просто - у нас просто не регистрируют это заболевание, заворачивая всех на диагноз типа ОРВИ. Убитая напрочь медицина реагирует на проблему привычно: не замечает её. Если кому-то суждено умереть от зловредной болезни - то на все воля божья. Водочка, подорожник и арбидол - вот и всё лечение. Да, еще и иконостас за миллион рублей - для больницы крайне важный атрибут процесса лечения.

ПС. Ну, и конечно, цитата. Как без неё:

"..."В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем". Владимир Путин™ о коронавирусе..."
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??? нельзя утонуть с большой долей вероятности или чуть чуть забеременнеть
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Ловите (не благодарите) https://t.me/novostia (админ, не бань, это группа в телеге с крайними новостями о вирусе). Пусть люди знают правду
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