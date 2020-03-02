 МОЗ Білорусі підтверджує "з високою часткою ймовірності" три випадки коронавірусу в країні

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила головний державний санітарний лікар Білорусі Наталія Жукова на пресконференції в Мінську в понеділок.
"У нас зареєстровано вже три випадки (Covid-19, - ред.), це високий ступінь достовірності", - сказала Жукова.
Водночас, продовжила вона, МОЗ ухвалило рішення направити отримані результати до однієї з референс-лабораторій ВООЗ. "Хоча в роботі наших лабораторій ми упевнені. Ми здійснюємо паралельні дослідження, не в одній лабораторії, для того, щоб переконатися і чітко розуміти, наскільки достовірні наші результати", - зазначила Жукова.
За її словами, для системи охорони здоров'я виявлені випадки захворювання означають "велику роботу для пошуку й обстеження контактних".
Жукова повідомила, що хворих на Covid-19 виявлено в Мінську та Вітебську. Водночас детальнішу інформацію про них у МОЗ повідомити відмовилися, пославшись на конфіденційність даних пацієнтів.
За інформацією медиків, хворі на новий тип коронавірусу почуваються задовільно.
Раніше, 28 лютого, в Білорусі був зареєстрований перший випадок коронавірусу covid-19, медики виявили вірус у одного зі студентів, які приїхали з Ірану.
8 мест подозрения на возможное присутствие случаев заражения COVID-19. 16 субъектов подозрения. 12 заборов анализов, 2 в работе. Отрицательных анализов на вирус - 2. Фактическое присутствие необходимого оборудования и тест-систем в регионах - только Черновицкая область в ограниченном объеме.
Из общеслужебного доступа, по распоряжению и.о. генерального директора «Центра громадського здоров'я МОЗ України» Игоря Кузина изъята информация о проводимых анализах на наличие вирус «SARS-CoV-2». Данная информация переведена в разряд "Для служебного пользования"
В отсутствии тестов на #коронавирус диагностируют так (помимо симптомов):
1. анализ крови: общий и уровень C-реакт. белка
2. если лимфоциты снижены, а С-белок повышен, то КТ/рентген
3. если на снимке Симптом матового стекла (но это уже критический уровень)
(С)
И не может быть. Потому что надо провести голосование по ********** конституции.
Корреспондент.net, Вчора, 13:46
Чоловік хотів заразитися коронавірусом заради хайпу
Іранський активіст запевняв, що повідомлення про небезпечну інфекції поширюють, щоб знизити явку виборців на парламентських виборах 21 лютого.
В Ірані активіст чинного режиму, який раніше заявляв, що повідомлення про спалах коронавірусу в країні - це фокус для зниження явки виборців на виборах, помер від цієї інфекції в п'ятницю, 28 лютого, пише Al Arabiya.
У підсумку він заразився Corvid-19 і помер через ускладнення, викликані коронавірусом.
Пациенты Инфекционной клинической больница номер 1 обеспокоены условиями содержания госпитализированных с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пациентка Юлия.
«У нас тут один туалет на все отделение, в ужасном состоянии, туда ходят и мужчины, и женщины. Нам говорят, не выходите подолгу не стойте в коридоре - вот и все ограничение. Человек с первым подтвержденным случаем заболевания коронавирусом - это наш сосед из палаты напротив. Ребята, которые с ним были сейчас изолированы, мы пересекались с все лицом к лицу в коридоре, ходили в общий туалет. <...> У нас просто обычные маски, мы сами должны контролировать их замену каждые два часа, мы постоянно дезинфицируем и моем руки, но мы понимаем, что этого, скорей всего, недостаточно. Нам выдавали респираторы, но их тут ограниченное количество, и в них ходят сами врачи, а мы в обычных масках», - сказала она.
Юлия добавила, что ее и пациентов, лежащих с ней в одной палате, собираются оставить на две недели на карантин в принудительном порядке.
Это, нужно учесть, Москва. Как именно готовы к организации приема больных нынешним коронавирусом или к организации карантина за пределами Москвы, можно только догадываться.
По всей видимости, отсутствие заболевших в России при том, что вокруг нас эпидемия бушует вовсю, объясняется просто - у нас просто не регистрируют это заболевание, заворачивая всех на диагноз типа ОРВИ. Убитая напрочь медицина реагирует на проблему привычно: не замечает её. Если кому-то суждено умереть от зловредной болезни - то на все воля божья. Водочка, подорожник и арбидол - вот и всё лечение. Да, еще и иконостас за миллион рублей - для больницы крайне важный атрибут процесса лечения.
ПС. Ну, и конечно, цитата. Как без неё:
"..."В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем". Владимир Путин™ о коронавирусе..."