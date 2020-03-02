 При спробі перегляду закону про мову будемо займати дуже чітку національну проукраїнську позицію, - Юрчишин

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У нас є юридично якісний механізм виходу з дискусії про мову. В попередньому законі є відсилочна норма, яка говорить, що моменти, які не врегульовані даним законом, регулюються законом про мови національних меншин. То давайте розробляти цей законопроєкт! Чи маємо гарантувати певні права національним меншинам? Однозначно, так. Європейські стандарти тут цілком адекватні. Чи те, що вимагають апологети другої державної, вписується в цей закон? Ні. Ніякої міжнародної практики зобов’язання держави, яка має державна мову, насаджувати силою ще одну мову, - немає. Тому якщо справа піде шляхом розробки цього профільного законопроєкту, - супер. Працюємо, нема питань. Якщо ж зараз частина більшості, намагаючись повернути частину проросійського електорату, який активно іде в сторону ОПЗЖ, буде вносити цю дискусію, для нас це - червона лінія. Обмеження державної мови ми підтримувати жодним чином не будемо", - сказав Юрчишин.
"Тому ініціаторам цих маніпуляцій доведеться – як вони це останнім часом достатньо активно роблять - позичати голоси в "Опозиційній Платформі За Життя". А для нас – це ще одна червона лінія. Тому що ми не сприймаємо якості попередньої старої політики, яка базувалася на таких розділяючих ініціативах. Коли виноситься питання мови – це питання поділу суспільства. Коли виноситься питання переоцінки Революції Гідності - це питання поділу суспільства. Тому в даному випадку ми будемо щодо цих тем займати конкретну і дуже чітку національну проукраїнську позицію", - додав нардеп.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
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Эпидобстановка в Украине 20200301.
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В среду Гончарук убрал людей Коломойского из Центрэнерго, а уже в пятницу президент объявил внеочередное заседание ВР, чтобы снести Кабмин.
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Новый Кабмин будет состоять в равных долях из людей Коломойского, Ахметова и ОП.
А пока исполнять обязанности премьера будет человек Амметова - Денис Шмыгаль.
Денис Ковалев
будем в беде пока обществом правит популизм......
І це, на повному серйозі.
в них теж чітка національна позиція
правда, іншої національності
Проблемы появились только после 2014 года, потому, что язык для кремлёвских мразей- это основной элемент РАЗДОРА, который она ведёт с целью развала государства УКРAЇНА...
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стрирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.
Нам надо переосмыслить свое позиционирование, - Юрчишин о падении рейтинга партии "Голос"
Славик, иногда лучше жевать чем говорить
Брешет как дышит, Финляндия, Швейцария...... даже в Израиле в любом госучреждении есть чиновник который ОБЯЗАН свободно говорить на арабском в случае если придет посетитель не знающий иврит. Никто не насаждает как здесь пытаются представить, наоборот, никто не запрещает гражданам говорить и слышать обращения от чиновников на том языке, на котором они хотят, без любых ограничений.