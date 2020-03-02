EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  2266  38
Все про:закон (859) українська мова (357) Юрчишин (38) мова (454)

 При спробі перегляду закону про мову будемо займати дуже чітку національну проукраїнську позицію, - Юрчишин

Нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що буде займати чітку національну проукраїнську позицію при спробі перегляду закону про мову.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У нас є юридично якісний механізм виходу з дискусії про мову. В попередньому законі є відсилочна норма, яка говорить, що моменти, які не врегульовані даним законом, регулюються законом про мови національних меншин. То давайте розробляти цей законопроєкт! Чи маємо гарантувати певні права національним меншинам? Однозначно, так. Європейські стандарти тут цілком адекватні. Чи те, що вимагають апологети другої державної, вписується в цей закон? Ні. Ніякої міжнародної практики зобов’язання держави, яка має державна мову, насаджувати силою ще одну мову, - немає. Тому якщо справа піде шляхом розробки цього профільного законопроєкту, - супер. Працюємо, нема питань. Якщо ж зараз частина більшості, намагаючись повернути частину проросійського електорату, який активно іде в сторону ОПЗЖ, буде вносити цю дискусію, для нас це - червона лінія. Обмеження державної мови ми підтримувати жодним чином не будемо", - сказав Юрчишин.

Читайте також: Нам треба переосмислити своє позиціонування, - Юрчишин про падіння рейтингу партії "Голос"

"Тому ініціаторам цих маніпуляцій доведеться – як вони це останнім часом достатньо активно роблять - позичати голоси в "Опозиційній Платформі За Життя". А для нас – це ще одна червона лінія. Тому що ми не сприймаємо якості попередньої старої політики, яка базувалася на таких розділяючих ініціативах. Коли виноситься питання мови – це питання поділу суспільства. Коли виноситься питання переоцінки Революції Гідності - це питання поділу суспільства. Тому в даному випадку ми будемо щодо цих тем займати конкретну і дуже чітку національну проукраїнську позицію", - додав нардеп.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою зареєстровано у ВР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178923
 
   
 Топ коментарі
 
І скільки це буде продовжуватись? Може прийняти Закон про кримінальну відповідальність, кожної паскуди, яка буде тягти до нашої мови свої кацапські ракотиці
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Заявление Гончарука на отставку так и не поступило.
Правительство выделит "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий . Зеленский торопится. Начинается грандиозный распил государственных средств. При том - в долг
Ермак уговорил Гончарука написать заявление. Но нет юридического решения вопроса, как при этом не обвалить весь Кабмин. Абромавичус активно убеждает Гончарука не уходить.
Зеленский \ Ермак ОЧЕНЬ хотят сменить министра обороны, но нет юридического решения как сохранить Хомчака у руля ВСУ.
По Скалецкой решено.
По Пристайко решено.
19 февраля СБУ проинформирована Зеленского о причастности к фактам снятия аудиоинформации с мест пребывания премьер-министра Украины Гончарука, сотрудников "Управління державної охорони України"
Сообщаем, что группа tZE inform закончила формирование независимой сети сети информации о ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины и будет сообщать имеющуюся информацию ежедневно.
Эпидобстановка в Украине 20200301.
8 мест подозрения на возможное присутствие случаев заражения COVID-19. 16 субъектов подозрения. 12 заборов анализов, 2 в работе. Отрицательных анализов на вирус - 2. Фактическое присутствие необходимого оборудования и тест-систем в регионах - только Черновицкая область в ограниченном объеме.
Спутники NASA Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США зафиксировало восстановление подпорогового уровня загрязнения воздуха над всей территорией КНР, что означает снижение уровня промышленной активности в 3-4 раза по сравнению с до эпидемиологическим периодом.
Судя по встрече Ермака и Гончарука в ресторане, они уже не доверяют ни помещениям в которых сидят, ни друг другу.
Из общеслужебного доступа, по распоряжению и.о. генерального директора «Центра громадського здоров'я МОЗ України» Игоря Кузина изъята информация о проводимых анализах на наличие вирус «SARS-CoV-2». Данная информация переведена в разряд "Для служебного пользования"
 показати весь коментар
 
 
В четверг, после встречи с ключевыми членами Зе-команды, президент поехал на переговоры к Игорю Коломойскому. В итоге кейс закрыли в пользу Коломойского.
Игорь Валерьевич принимает поздравления за отставку Гончарука. Коломойский дожал.

В среду Гончарук убрал людей Коломойского из Центрэнерго, а уже в пятницу президент объявил внеочередное заседание ВР, чтобы снести Кабмин.
Игорь Валерьевич пообещал спустить ситуацию с "Центрэнерго" на тормоза и попросил за это снести Гончарука - персонально, а вместе с ним и весь Кабмин.
Новый Кабмин будет состоять в равных долях из людей Коломойского, Ахметова и ОП.
А пока исполнять обязанности премьера будет человек Амметова - Денис Шмыгаль.
Денис Ковалев
 показати весь коментар
 
 
Шо Опять , - только начали учить Мову Предков и назад в Таежный союз.
 показати весь коментар
 
 
Для чего пересматривать? Ведите борьбу против пересмотра. Вы же выглядите просто супертипиллами.
 показати весь коментар
 
 
Якщо при позитивній "попытке пересмотра закона о языке" в нас буде таке https://uapress.info/uk/news/show/80459
 показати весь коментар
 
 
І скільки це буде продовжуватись? Може прийняти Закон про кримінальну відповідальність, кожної паскуди, яка буде тягти до нашої мови свої кацапські ракотиці
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дятел ты дурной! В Украине проживают миллионы людей родным языком которых является русский! И армия РФ, если что, придёт защитить их права. Потом они начнут угнетать украинский. История ничему не учит.
 показати весь коментар
 
Это тебя история ничему не учит, тебе все время надо раком стать перед уродами , а тех кто стает, тем обязательно втавят.
 показати весь коментар
 
Если примут российский, будет что-то типа гражданской войны, но не гражданская, поскольку украинцы будут воевать с вами, с манкуртами вонючими.
 показати весь коментар
 
Я так розумію, що при спробах перегляду/прийняття інших законів чіткої проукраїнської поз цґї "Голос" не дотримується?
 показати весь коментар
 
 
Много сегодня голоса юрчишина, причем бредового голоса
 показати весь коментар
 
 
а до этого какую позицию знимал...... При попытке пересмотра закона о языке будем занимать очень четкую национальную проукраинскую позицию, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4959
будем в беде пока обществом правит популизм......
 показати весь коментар
 
 
это да...даже в сказках про это есть "царевна -лягушка и иван-дурак" и "сестрица аленушка ее сводный брат козел"
 показати весь коментар
 
 
Ще, часто, від азєопів чути (а зовсім недавно від самого Главазєопа), що назва Україна, походить від слова «окраїна». Тобто, по їхньому, виходить, що Україна, древня назва якої Русь, є окраїною Русі. Тобто, Русь, Київ, є окраїною Русі.
І це, на повному серйозі.
 показати весь коментар
 
скажи це Рабіновичам, Бужанським, Зеленським
в них теж чітка національна позиція
правда, іншої національності
 показати весь коментар
 
 
Та возвращайте уже Януковича видимо все не против.
 показати весь коментар
 
так само як при поросі БЛА БЛА БЛА, медведчук на свободі ось весь показник проукраїнськості.
 показати весь коментар
 
 
...до 2014 года, пока кровавый рашистский сапог не ступил на украинскую землю - НИКОГДА, НИКАКИХ ПРОБЛЕМ с языком или мовою в УКРАИНЕ - НЕ БЫЛО !!! От слова СОВСЕМ.
Проблемы появились только после 2014 года, потому, что язык для кремлёвских мразей- это основной элемент РАЗДОРА, который она ведёт с целью развала государства УКРAЇНА...
 показати весь коментар
 
 
А кого,власне.не влаштовує той факт,що в державі Україна державна мова має бути українська? Ні,якщо когось це не влаштовує - чемадан-вакзал-расія.Сибір,він великий,всіх вас,ублюдків,поглине.А там і китайці підтягнуться,і буде у вас,манкуртів, ще одна мова- китайська.Манкурт- це людина (хоча я людиною її і не назвав би), без історичної пам"яті,без знання історії власного народу.Це я пишу для того,щоб ви знали,хто такий манкурт.Бо ви ж просто дебіли,і ніхєра не знаєте.
 показати весь коментар
 
 
Дитяче белькотіння на моріжку . В Мовній Хартії йдеться про захист мов корінних меншин , а не про мову або язик всяких зайд котрі мають свою Державу . Але кацапи з жидами все вивернули видаючи язика кацапів та мову мадяр мовними меншинами в Україні . Остільки вони не корінні як кримські татари та караїми то немає про що говорити . І що цей оратор зробить проти жидівсько-кацапської монобільшості ? ***** 73% як ви вже всіх дістали дупоголові !
 показати весь коментар
 
 
Опять по кругу в стойло ,но с правами мула и мешок на морду для манипуляций.
 показати весь коментар
 
Це як? Вакарчук почне співати російською? Хоча чому почне, продовжить
 показати весь коментар
 
 
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стрирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.
 показати весь коментар
 
 
При попытке пересмотра закона о языке будем занимать очень четкую национальную проукраинскую позицию, - Юрчишин
Нам надо переосмыслить свое позиционирование, - Юрчишин о падении рейтинга партии "Голос"

Славик, иногда лучше жевать чем говорить При спробі перегляду закону про мову будемо займати дуже чітку національну проукраїнську позицію, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 2407
 показати весь коментар
 
Никакой международной практики обязательства государства, которая имеет государственная язык, насаждать силой еще один язык, - нет.

Брешет как дышит, Финляндия, Швейцария...... даже в Израиле в любом госучреждении есть чиновник который ОБЯЗАН свободно говорить на арабском в случае если придет посетитель не знающий иврит. Никто не насаждает как здесь пытаются представить, наоборот, никто не запрещает гражданам говорить и слышать обращения от чиновников на том языке, на котором они хотят, без любых ограничений.
 показати весь коментар
 
Му -му ,а не оппозиция! Только голоса у Порошенко оттянули ! Такие же трусливые ,как и 🤡
 показати весь коментар
 
 
Просто кацапам і жидам тяжко продавати Україну на українській мові.
 показати весь коментар
 
 
Кожного депутата,котрий проти української мови,на гиляку!
 показати весь коментар
 
 
Сегодня у нас отмечали годовщину начала войны на Днестре. Это повод,лишний раз напомнить всем подонкам,которые участвовали в той войне на стороне сепаратистов,а также всем подонкам-предателям из наших силовых структур,что ихние деяния не пройдут бесследно! Ихняя подлость уже отпечатана в генах ихних детей и внуков и они гарантированно получат по заслугам! А Вы,украинцы,отправьте тех подонков,что воевали против нас,на освобождение оторванных от Украины восточных районов,-потому что ихняя подлость в 1992 году привела к Вашим трагедиям которые случились много лет позже.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору