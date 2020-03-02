 Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська

Про це в Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Легенда українського фігурного катання, переможниця Олімпійських ігор у Ліллегаммері 1994 року Оксана Баюл ще у далекому 2016 році вирішила звернутися до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії з позовом до ДЕРЖАВИ УКРАЇНА про стягнення 50 мільйонів доларів (серед інших відповідачів були вказані пан Джозеф Чарльз Лемір та дві компанії (з Делаверу і BVI)", - написав він.

Обґрунтування позову - порушення принципу сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору, укладеного з Оксаною Баюл, та передання права на використання її імені, популярності і біографічної інформації непричетним третім особам.

"За наслідками розгляду письмових пояснень сторін Окружний суд Центрального округу Каліфорнії 18.06.2018 ухвалив рішення на користь держави Україна, задовольнивши клопотання держави про залишення позову без розгляду. Суд визнав, що винятки для застосування імунітету відсутні, а вимоги Позивача до держави є безпідставними, а тому підлягають відхиленню", - повідомив Малюська.

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Баюл та її адвокати подали апеляцію на це рішення. "Апеляційний суд Дев'ятого округу Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення, яким підтримав позицію держави та відхилив апеляційну скаргу Оксани Баюл. Суд визнав, що Україна захищена від юрисдикції американських судів відповідно положень Закону США "Про імунітет іноземних держав", а позивач не надав достатніх аргументів для підтвердження обґрунтованості застосування винятків від судового імунітету", - написав міністр.

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Нагадаємо, Оксана Баюл народилася 16 листопада 1977 р. в Дніпропетровську. Чемпіонка світу 1993 року. У 1994 році стала олімпійською чемпіонкою в жіночому одиночному катанні - першим олімпіоніком в історії незалежної України. Після Олімпійських ігор переїхала в США. У 2010 році вона заявляла про намір повернутися в Україну, щоб здобути освіту в педагогічному університеті і зайнятися підбором і вихованням молодих фігуристів.