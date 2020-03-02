EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  12989  89
Все про:Олімпіада (260) суд (5944) США (6314) Малюська Денис (45)

 Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська

Суд США відхилив апеляцію фігуристки Оксани Баюл на рішення 2018 року за її позовом до держави Україна.

Про це в Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Легенда українського фігурного катання, переможниця Олімпійських ігор у Ліллегаммері 1994 року Оксана Баюл ще у далекому 2016 році вирішила звернутися до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії з позовом до ДЕРЖАВИ УКРАЇНА про стягнення 50 мільйонів доларів (серед інших відповідачів були вказані пан Джозеф Чарльз Лемір та дві компанії (з Делаверу і BVI)", - написав він.

Обґрунтування позову - порушення принципу сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору, укладеного з Оксаною Баюл, та передання права на використання її імені, популярності і біографічної інформації непричетним третім особам.

"За наслідками розгляду письмових пояснень сторін Окружний суд Центрального округу Каліфорнії 18.06.2018 ухвалив рішення на користь держави Україна, задовольнивши клопотання держави про залишення позову без розгляду. Суд визнав, що винятки для застосування імунітету відсутні, а вимоги Позивача до держави є безпідставними, а тому підлягають відхиленню", - повідомив Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні можуть створити комісію для розгляду скарг на несправедливу люстрацію, - Малюська

Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська 01

Баюл та її адвокати подали апеляцію на це рішення. "Апеляційний суд Дев'ятого округу Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення, яким підтримав позицію держави та відхилив апеляційну скаргу Оксани Баюл. Суд визнав, що Україна захищена від юрисдикції американських судів відповідно положень Закону США "Про імунітет іноземних держав", а позивач не надав достатніх аргументів для підтвердження обґрунтованості застосування винятків від судового імунітету", - написав міністр.

Також читайте: Мін'юст просить Раду дозволити нотаріусам реєструвати шлюби і розлучення, - Малюська

Нагадаємо, Оксана Баюл народилася 16 листопада 1977 р. в Дніпропетровську. Чемпіонка світу 1993 року. У 1994 році стала олімпійською чемпіонкою в жіночому одиночному катанні - першим олімпіоніком в історії незалежної України. Після Олімпійських ігор переїхала в США. У 2010 році вона заявляла про намір повернутися в Україну, щоб здобути освіту в педагогічному університеті і зайнятися підбором і вихованням молодих фігуристів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178920
 
   
 Топ коментарі
 
Вот дура, нашла в какой суд обращаться? А надо бы идти в нормальный- Печерский и при номальном откате имела бы и все 100лямов
 показати весь коментар
 
(не дождался поста по теме ))) )
Путинские банды в Сирии ощутили на своей шкуре свою-же тактику)

Появилось видео, как с территории Турции наносятся удары реактивной системой залпового огня T-122 Sakarya по Сирийской арабской армии (САА) в Идлибе.
Анкара обернула против РФ ее же тактику, использованную на Донбассе
Удары по "асадовцам" наносятся с турецкой провинции Хатай.
Анкара громит вражеские позиции, понимая, что ни РФ, ни Асад на ответный удар не решатся, так как это будет считаться нападением на страну НАТО.

"Помните обстрелы территории Украины путинской военщиной из Ростовской области?
Оказывается, в эту игру умеют играть и турки", - комментируют обстрелы пользователи Сети.

видео -- https://youtu.be/L_oZjz5q764
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот дура, нашла в какой суд обращаться? А надо бы идти в нормальный- Печерский и при номальном откате имела бы и все 100лямов
 показати весь коментар
 
 
и надо же не упала до сих пор на льду и шею не свернула ...печалька.. стала такой...хвойдой во всех смыслах...
 показати весь коментар
 
 
коньки затупились, кокс закінчився Первая олимпийская чемпионка Украины Баюл пыталась отсудить у государства $50 млн, - Малюська - Цензор.НЕТ 4363
 показати весь коментар
 
 
Прочитав інформацію про алкоголізм - задумався... Невже?! Включив тобою подане - достатньо було 10 секунд, щоб упевниться, що це - правда!...
 показати весь коментар
 
 
Кто только не хотел попользоваться нашей державой, наверно, бабло кончилось...
 показати весь коментар
 
 
А ***** твоему бутылку, сам знаешь куда
 показати весь коментар
 
В США работать Нужно и своим горбом зарабатывать на Пропитание , а не За счет Украинцев
 показати весь коментар
 
 
Оксана Баюл родилась 16 ноября 1977 г в Днепропетровске

Шото прям проклятое место какое-то...
 показати весь коментар
 
 
шо не так?
шось ти вже не вперше моє місто намагаєшся принизити
 показати весь коментар
 
Согласись, что и в Донецке наверное были единицы достойных украинцев.

Но это говорит больше про этих людей, а не про место в целом.
 показати весь коментар
 
Дніпро - столиця юдеїв, де проживає голоний равін злодій Бєня..... можливо, з цим повязаний певний негатив до цього міста
 показати весь коментар
 
 
та він же і зюзю туди приплів, і вілкула
як гадаєш, варто йому сказати, що Дніпро та Кривий Ріг - різні міста?
 показати весь коментар
 
 
Да все у вас там не так - Кучма, Лазаренко, Тимошенко, Пинчук, Коломойский, Вилкул, Зеленский и т.д. и т.п.
 показати весь коментар
 
 
ти подивись на нашу стіну слави АТО
подивись, скільки там імен
а потім спробуй назвати інше місце в Україні, де стільки ж загиблих Героїв
спробуй сказати про "гибле місце"
 показати весь коментар
 
 
Днепропетровская область дала больше всех добровольцев и призывников
 показати весь коментар
 
 
Тебя корежит, что Днепр остановил русскую весну. Поплачь, полегчает
 показати весь коментар
 
 
не забудь додати головну роль патріота - каламойші в цій історії, який заправив українські танки за ціною вдвічі вищою від ринкової
 показати весь коментар
 
 
ти ці казочки, про бородату бабусю, будеш внукам розказувати
 показати весь коментар
 
 
Если он доживет при режиме бене, а его внуки (появятся) и выживут
 показати весь коментар
 
 
чого хамиш, кацап? чи може ти озлоблений юдей?
 показати весь коментар
 
 
А деньги для «своего счёта» этот меценат откуда брал?
А докажи шо не ты не лох?
 показати весь коментар
 
 
Так Брежнев иТимошенко и Кучма(н) оттуда."Минора" рулит.
 показати весь коментар
 
 
Вона з родини п'яниць і сама така,а у алкашів відсутні моральні норми.
 показати весь коментар
 
 
А ПОЧЕМУ БЫ ЭТОЙ АЛКАШНОЙ ШАЛАВАЕ НЕ ПОЙТИ РАБОТАТЬ В БАРДАК ДЛЯ АФРО- АМЕРИКАНЦЕВ? И ПРЕСТИЖНО И ДЕНЬГИ КАПАЮТ !
 показати весь коментар
 
 
Ви її фізію зараз бачили, це буде геноцид негрів.
 показати весь коментар
 
 
Президент України Володимир Зеленський оскандалився сексистською заявою, розділивши "жінку" та "людину" на різні "види". Конфуз трапився під час виступу Зеленського на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України... ось ще одне є...
 показати весь коментар
 
 
anti-colorados
Как и что говорит настоящий президент

Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська - Цензор.НЕТ 8793

Скоро год, как на Банковой обосновалась новая власть. За это время, она продемонстрировал много необычного, например - невыносимую тягу к отдыху и путешествиям, к поеданию шаурмы, необычно большое количество свободного времени, которое не только подтверждается обилием непонятных поездок, которые то официальными объявляются, то частными, но и то время, которое было потрачено на «ржач-шоу», как театрализованные, так и естественные, в виде каких-то странных заседаний.
Но в стране, подвергшейся агрессии, верховная власть должна вести себя абсолютно иначе и говорить совсем другие слова. Ниже мы просто приведем большую цитату того, что и как говорит президент. Нет, не Порох, его мы намеренно оставим за скобками. Это - другой президент, который так ведет речь, обращаясь к убийцам своих солдат. Кстати, если нынешняя власть не в курсе, то убийцы наших солдат, принесли смертей в сотни раз больше. Но вот - полная цитата статьи, где приведены куски речи президента.
***
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган обратился с призывом к России и Ирану по Сирии:

«Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии», - заявил глава турецкого государства в понедельник в Анкаре.
Президент подчеркнул, что Турция демонстрирует силу тем, кто считал за слабость чувствительность Анкары в вопросе предотвращения кровопролития.
«Турция в своих действиях основывается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением», - сказал Эрдоган.
Комментируя ход операции "Весенний щит", президент Эрдоган подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, - это лишь начало.
Президент Турции предупредил, что если сторонники Башара Асада не отойдут за линию зоны деэскалации, определенную сочинскими договоренностями, то «вскоре лишатся головы»
Турция остановит режим Башара Асада точно также как поставила заслон на пути террористических организаций, в том числе ДЕАШ, PKK и Фетуллаха Гюлена, сказал Эрдоган.
Комментируя сообщения о росте числа беженцев и нелегальных мигрантов, направляющихся из Турции в Европу, президент Эрдоган сказал: «С момента открытия границы Турции, на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот этот показатель достигнет миллионов».
Президент Эрдоган отметил, что Турция отныне не будет брать на себя всю нагрузку за беженцев. Время односторонних уступок в миграционном вопросе осталось позади, подчеркнул турецкий лидер.
***
Еще раз, так говорит и действует президент. Если же таких речей и действий нет, то нет и президента.
https://defence-line.org/2020/03/kak-i-chto-govorit-nastoyashhij-prezident/
 показати весь коментар
 
 
Так "маланець", він і є, "маланець"... Вони ж, тільки "на абщепанятном" говорять... А там "людина" - це "челавек"...
 показати весь коментар
 
А эта дамочка разве не знает что частное лицо не может участвовать в Олимпийских играх , а что если ей ответку отвесить на бренд страны ?
 показати весь коментар
 
 
(не дождался поста по теме ))) )
Путинские банды в Сирии ощутили на своей шкуре свою-же тактику)

Появилось видео, как с территории Турции наносятся удары реактивной системой залпового огня T-122 Sakarya по Сирийской арабской армии (САА) в Идлибе.
Анкара обернула против РФ ее же тактику, использованную на Донбассе
Удары по "асадовцам" наносятся с турецкой провинции Хатай.
Анкара громит вражеские позиции, понимая, что ни РФ, ни Асад на ответный удар не решатся, так как это будет считаться нападением на страну НАТО.

"Помните обстрелы территории Украины путинской военщиной из Ростовской области?
Оказывается, в эту игру умеют играть и турки", - комментируют обстрелы пользователи Сети.

видео -- https://youtu.be/L_oZjz5q764
 показати весь коментар
 
 
Комиссия ООН обвинила подлую Рашку в военных преступлениях в Сирии

Комиссия ООН по Сирии пришла к выводу, что воздушно-галактические силы России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

По данным издания, в докладе Комиссии ООН утверждается, что атакам российских и сирийских военных подвергаются в том числе медицинские учреждения, школы и места дислокации мирных жителей.
В результате, в провинции Идлиб нарушаются гражданские права, в том числе детей, которые проживают в районах, находящихся под контролем «Демократических сил Сирии».
На сайте ООН говорится, что этот доклад будет представлен на рассмотрение Совета по правам человека до 10 марта.
 показати весь коментар
 
 
Битва за Саракиб

Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська - Цензор.НЕТ 5256

В это время идет рубилово в Саракибе. Напомним, позавчера протурецкие силы выбили россиян и хизболистов из города и перерезали автомагистраль М5 Дамаск - Алеппо. Собственно говоря, после этого судьба Алеппо подвисла в воздухе и следовало ожидать попытки отбить город и разблокировать Магистраль.
Уже вчера к вечеру стало понятно, что противник двинул вперед все свои наличные силы на Саракиб. По крайней мере, прошли сообщения о том, что именно на М5 была раздолбана колонна россиян, шедших в том направлении. Причем, эта информация пришла из асадовских источников.
Тем не менее, утром начался штурм города и войска противника таки вошли в него, дойдя до самого центра, а там произошел аотиллерийский и авиационный налет, в результате которого была сожжена практически вся техника и по предварительным данным, противник понес потери убитыми, не менее 60 человек.
После этого развернулись уличные бои. В то же время, турецкие БПЛА и системы залпового огня, ударили по пригородам Саракиба, где располагались тылы атакующей группировки. На этих кадрах видно, как удар был нанесен по зданию, внутри которого укрылась техника противника, но главное - там находился арсенал боеприпасов, которые питали атакующую группировку. А на дороге, ведущей от склада к Саракибу дроны уничтожили три пикапа с боеприпасами.
Бои в городе приняли ожесточенный характер, и бойцы Хезболы, неся потери от стрелкового оружия и главное - дронов, стали отходить на восточную окраину города. И в этот момент оказалось, что бойцы спецназа РФ исполняют роль заград отрядов, которые не дают отступать «союзникам». В результате - произошли перестрелки между российскими и хизболистскими военными. Пишут, что потери понесли обе стороны.

Тем временем, выступая перед своими однопартийцами, Эрдоган сего дня заявил о том, что демонстрация силы, в исполнении Турции, только начинается и противника ждет масса сюрпризов вплоть до момента, пока он не уйдет из зоны деэскалации.
Думаю, что к вечеру ситуация прояснится и мы к ней еще вернемся.Линия обороны
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
пля, чисто лютейшая дичь. хотя схавают и будут добавки просить. про спецназ который роль заградотрядов выполняет - вообще чуть со стула не упал. У аффтора явно что-то тяжелое и это не трава.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ты в курсе что если читать другую сторону - то там тоже самое - перемоги над оппозицией и турками в тысячи погибших и сотни бронетехники?А уж сколько дронов сбили ууууу
 показати весь коментар
 
Про рашистские заградотряды это давно не новость. Иначе это стадо наемников в бой не отправить. И это не совсем спецназ. Это так называемая "военная полиция" состоящая в основном из кадыровцев.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Верю! А еще они в бой ходят только под наркотой и суры читают. Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська - Цензор.НЕТ 4789
Уже не спецназ , а военная полиция. Версии все веселее. Потом окажется не полиция, а местные бабахи. и совсем не "кадыровцы", а сирийцы. Продолжаю ззонаблюдения
 показати весь коментар
 
давай удмуртъ проблей нам о вяличии твоей коми тунгусии.
 показати весь коментар
 
 
меня проблемы твоей родной скреподержавии не интересуют. ты мимо вскукарекнул, лапоть
 показати весь коментар
 
Пила -пила водку алкоголичка и вот проснулась .
 показати весь коментар
 
 
І до чого тут, гівнюк вухастий, "падіння ідолів"?
Ти краще напиши, як наш суд визнав Портнова таким, що проживав в Україні останні роки.
Оце падіння ідолів!
 показати весь коментар
 
 
Жонка ж партнова - судьей там работает. Почему бы и нет...
 показати весь коментар
 
Це була феєрична перемога! Але буде відверті, нам тоді пощастило. Частково (підкреслюю частково) їй сприяв скандал, що влаштувала головна кандидатка на титул - фігуристка із США, замовивши покалічення іншої фігуристки.
 показати весь коментар
 
 
Вот шо бывает когда КОНЬКИ менчешь на КОНЬЯК))))
 показати весь коментар
 
 
ну шо тут скажеш. передайте баюл нашу озабоченность.
 показати весь коментар
 
В 16 років стала олімпійською чемпіонкою, в 20 вже лікувалась від алкоголізму, не витримала слави.
 показати весь коментар
 
 
может пересмотреть вопрос её гражданства, раз такие дела - что бы повежливей была.....
 показати весь коментар
 
Эта шлюха хотела легко срубить бабки с Украины. Х..й ей в рот, чтобы голова не шаталась.
 показати весь коментар
 
 
Нашёл чем гордиться скот (урод народа). Что там с портновым и Ко зебоба? Это кажется тот ,кто говорил что на 80тыс. не прожить и пусть премьер-самокат что-то думает?
 показати весь коментар
 
Прямо "падєніє кумірофф" - футбольори, баксьри, їздуни-фігуристи... ГГГГГГГГГГГ - Я не здивований.
 показати весь коментар
 
 
Хто така Баюл знаю, а хто такий Малюська піпіська не знаю...
 показати весь коментар
 
Дунаївці - гарне місто. Чудова природа. А от населення там й правда де що специфічне...
 показати весь коментар
 
Ждём когда великая украинская актрыса Милка Йовович подаст в суд на Украину. Из Вики: «Я - русская. Я выросла у русских родителей, у меня много русских друзей, моя лучшая подружка - русская. Я понимаю, что выросла в Америке, - но всё равно чувствую себя русской… и, конечно, мне Россия очень близка и дорога. Я люблю русский юмор, русскую кухню, русские песни, русские церкви»[36]. При этом в интервью украинской версии журнала Vogue Милла сказала, что не считает себя украинкой[37]. Не соглашаясь с теми газетами, которые назвали Миллу «украинской актрисой», её мать Галина Александровна заметила: «Мои родители - русские, из Тулы. Милла - полурусская-получерногорка, но, я думаю, по своему происхождению она считает себя русской»[38]. В 2017 году Милла отметила в интервью, что её рождение на Украине было «случайным»[7].
 показати весь коментар
 
та нам до спини - забирайте собі. Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська - Цензор.НЕТ 293 ПС. Вона така ж "русская", як і "українка".
 показати весь коментар
 
Менi вона нах не всралась. То наши патриоты ей очень гордились.
 показати весь коментар
 
Більше всього "насмішила" з "російською " кухнею... Тут кулінари світового рівня не можуть знайти "російську "кухню, хоч "шукають з мікроскопом"... (пробували кілька разів відкрить у Москві "рестораны русской кухни"... Прогоріли... Перший раз взяли "совецьку"... Народ сказав - "драники" смачніші у білорусів, борщ і вареники - у українців, хачапурі і шашлик - у грузинів, хаш - у вірменів, а плов і лагман - у узбеків. Спробували щось "сотворить на базі "монастирської" кухні. Знову не вийшло... По-перше, продукти деякі стали дорогі і малодоступні, по-друге, методика приготування помінялась, по-третє, смаки людей змінились... ).
 показати весь коментар
 
Осел Оманский уже наверное готовит иски к государству Украина - " защита чести , достоинства и деловой репутации " . Скоро , во всех судах Украины и мира ! Обос.аное Зелохочмо будет требовать защитить то чего у него нет !
 показати весь коментар
 
 
Он поступает куда топорнее : кошмарит аваковым и бакановым достойных людей с настоящей гражданской позицией за постики в фейсбуке которые его критикуют.
 показати весь коментар
 
 
Иск только подтверждает что спортсмены - тупые в своём большинстве людишки ... еще и жадные.
 показати весь коментар
 
 
А це,власне,хто така? А харя у неї не трісне від 50 лимонів американських грошей? З такими запитами їй треба було б працювати у коболєва особистою сектеруткою...
 показати весь коментар
 
 
Круто.... коли на дорогахчерез ями гинуть люди, то держава нічого компенсувати не може.... а якість фігуристці за дрібничку повинна була відшкодувати аж 50 млн долярів.... Совісті в цієї бариші не має...
 показати весь коментар
 
Да какие, нах, «идолы»?!
Там изначально идол в алкоголизм и наркоту ударился...
Позорище всемирное, лазаренковского пошиба...
 показати весь коментар
 
Я об этой шалавище типа "легенде" никогда не слышал. Сегодня первый раз услышал когда ее нах послала ее новая типа родина. Ну а мы таких шалав нах посылаем по умолчанию. Смори мразота наглючая какая - на арапа бабки чужие сострич захотело. И прогнозируемо отсоснуло. Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська - Цензор.НЕТ 9581
 показати весь коментар
 
2010:08:03
Перша олімпійська чемпіонка України Баюл намагалася відсудити у держави $50 млн, - Малюська - Цензор.НЕТ 9898
Оксана Баюл возвращается в Украину спасать фигурное катание Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/prosport/oksana-bayul-vozvraschaetsya-v-ukrainu-spasat-figurnoe-katanie.html?g=article&m=247563
Самая титулованная фигуристка Украины и первая олимпийская чемпионка в истории нашей страны, гражданка США, Оксана Баюл спустя 16 лет возвращается в Украину.

Сейчас фигуристка находится в Украине и активно занимается восстановлением документов - паспорта, аттестата о среднем образовании, права на квартиру, которая осталась у нее в Одессе.

Основания для возвращения на родину у Оксаны весьма серьезные: недавно министр спорта Равиль Сафиуллин возобновил ей звание заслуженного мастера спорта, а затем президент Федерации фигурного катания Украины Людмила Супрун предложила Оксане работу по специальности.

"Федерация предложила интересный проект: хочет отдать в мои руки поиск и воспитание молодых фигуристов. Как советник Людмилы Супрун, буду искать олимпийские таланты в разных городах Украины. Конкретно - пока еще в Киеве. Но на днях поеду в Одессу - там и квартира моя, и Николай Николаевич (тренер)", - отметила Оксана Баюл. - "Режим работы таков: живу пока в США, но регулярно (или по мере надобности) прилетаю в Украину. В частности, 22 августа возвращаюсь в США - в сентябре и ноябре у меня запланированы там шоу-программы. Но надеюсь отметить свой день рождения (16 ноября) в Украине - впервые за многие годы".

Напомним, что сразу после победы на Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере в 16-летнем возрасте спортсменка уехала за океан, где у нее было все: и слава, и скандалы, и красивая жизнь, и проблемы с алкоголем. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/prosport/oksana-bayul-vozvraschaetsya-v-ukrainu-spasat-figurnoe-katanie.html?g=article&m=247563
 показати весь коментар
 
Могла бы в американскую лотерею поиграть , может и выиграла бы, нужно родиться американкой,чтобы такую сумму требовать.
 показати весь коментар
 
Країна допомогає людям стать знаменитими, шанованими у Світі . А якщо ти став таким, то маєш славити свою Батьківщину і допомогати їй -деб ти не був в ким би ти не був.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору