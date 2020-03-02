Уряд виділить "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитних гарантій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Це дасть змогу залучити 19,3 млрд грн на будівництво якісних доріг вже цьогоріч, причому навіть дешевше, ніж зазвичай", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.
За словами Гончарука, це була одна з тем нинішньої зустрічі уряду і НБУ в рамках меморандуму про співпрацю.
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NEWSUA Ми ж Вас попереджали!
Єдине що поки вдалося нинішній владі це побудувати будку