Уряд виділить "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитних гарантій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Це дасть змогу залучити 19,3 млрд грн на будівництво якісних доріг вже цьогоріч, причому навіть дешевше, ніж зазвичай", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За словами Гончарука, це була одна з тем нинішньої зустрічі уряду і НБУ в рамках меморандуму про співпрацю.

Читайте також: Яма, замет, повалене дерево або купа сміття: "Укравтодор" запустив інтерактивну карту стану доріг для подання скарг в онлайн-режимі