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Все про:дороги (864) Кабмін (3741) Укравтодор (205) гарантія (5) Гончарук_Олексій (740)

 Уряд виділить "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитних гарантій

Уряд виділить "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитних гарантій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Це дасть змогу залучити 19,3 млрд грн на будівництво якісних доріг вже цьогоріч, причому навіть дешевше, ніж зазвичай", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За словами Гончарука, це була одна з тем нинішньої зустрічі уряду і НБУ в рамках меморандуму про співпрацю.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178915
 
 
 Топ коментарі
 
кредитных гарантий=долговая расписка
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Гарантии Гончарука это круто...
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а куда ушли налоги-акцизы на топливо?
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- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк? (с)
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Правительство выделит "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий . Зеленский торопится. Начинается грандиозный распил государственных средств. При том - в долг
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Ага, главный зеленый лозунг и принцип жизни

Уряд виділить "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитних гарантій - Цензор.НЕТ 8877
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Я когда-то, во времена позднего Кучмы, попал на такой лохотрон от государства. Потерял кучу денег. Кредитные гарантии -- это тупо жизнь в долг за счет будущей власти. Которая может с легкостью потом оспорить это решение. Так и хочется спросить бубочку: "Где же деньги, Зен?"
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так а скока денех на дороги выделено?бо гарантии-то вексель,а не деньги. Правительство выделит "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий - Цензор.НЕТ 7535
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Ну чяво? Вексель теже деньги, можете с ним долго ходить, трясти им, требовать погашения, а потом прибить на стену...
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В сортире стенку обклеить, чтобы легче шел процесс.
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Может быть и тупо гарантийное письмо, с зеленых шулеров станется.
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Можно запускать сериал, каждый вечер новая- дерьмо от этих дебилов в кучу за прошедший день, с их телеграмов, фейсбуков, инстограмов....- "нелохГалабародька73".
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они были мыролюбно отреформинрованы винницким кагалом.
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"Винницкого кагала" нет уже девять месяцев. А деньги где? Ушли вместе с "винницкими"?
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это так. но мыролюбность оного будет еще долго боком выходить.
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До сих пор тебе в штаны срет? Вот же сволочь!
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Гарантії від нинішньої влади-це як сувенірними грошима розплатитися Так само ЗЕ хотіли Укроборонпром намахати-ганантіями чи під чесне слово. Правительство выделит "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий - Цензор.НЕТ 4603
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В залог квартиру Гончарука и виллу зеленского?
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Где деньги. Осел? Обещал построить 4000 км новых дорог. Или то ты зетипиллам обещал?
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осляра думало що дурні інвестори на няню поведуться і дадуть бабло на дороги... Правительство выделит "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий - Цензор.НЕТ 5110
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Долго он продержался. Надеюсь Бубочка скоко не просидит.
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аааа. потужно - мыролюбный ремонт дорог.
базарный ося гнойный и дибильный гиперлупный емельян версия 2.0.
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А если так получится , что Гарантии Есть , а Дорог Нет , - То что Слиняете.
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Яка бездонна діра в бюджеті! На все вистачить!!! Правительство выделит "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий - Цензор.НЕТ 9053
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Усе в майбутньому невизначеному часі! Молодці ****!
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безусловно хорошие дороги нужны . но по выделенным суммам видны приоритеты правительства . на дороги 19.3 миллиарда . на оборону 30 миллиардов . на всю оборону . с флотом и авиацией . видимо если что случится то дорожные рабочие с лопатами и катками встанут плечем к плечу с ВСУ Уряд виділить "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитних гарантій - Цензор.НЕТ 6929
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Тупость сои иногда уже пугает даже
Ты научись различать оборонпром и армию!
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ты зеленый ******* хочешь со мной пообщаться таким языком ?
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радуйтесь зелебобики,тпеи порох был не прав про будку

NEWSUA Ми ж Вас попереджали!

Єдине що поки вдалося нинішній владі це побудувати будку

Уряд виділить "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитних гарантій - Цензор.НЕТ 1874
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