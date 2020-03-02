 Нам треба переосмислити своє позиціонування, - Юрчишин про падіння рейтингу партії "Голос"

Про це розповів Юрчишин в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За його словами, серед причин падіння рейтингу партії - це падіння довіри до інституту, де працює "Голос" (парламентської фракції) і до парламенту в цілому.
"Є фактично падіння рейтингів усіх політичних сил, які пов’язані з парламентом. Падіння "Слуги народу", падіння "Голосу", незначне падіння "Батьківщини". Єдина, хто зараз росте, – це "ОПЗЖ", яка себе показує як асистемна опозиція", - говорить Юрчишин.
За його словами, падіння рейтингу "Голосу" для них є тривожним сигналом.
"Це показує, що наше позиціонування, – ми вказуємо владі на помилки і вимагаємо їх виправляти – добре працює у розвинутих країнах. Але в тотальних собачих боях української політики конструктив не є затребуваним. У нас неодмінно треба з кимось боротися", - зазначив нардеп
Юрчишин вважає, що партії потрібно "займати більш чітку позицію".
"Тому нам треба переосмислити своє позиціонування. І зараз, спілкуючись з нашими представниками в регіонах, ми бачимо, що ставлення в різних частинах країни до функції "Голосу" - навіть серед наших основних виборців - різне", - сказав нардеп.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
Неужели не понятно что на спектре политических партий "Голос" занимает какую то мизерную центристскую и безликую прослойку между Европейской Солидарностью и Слугой Народа. Батькивщина чуть правее и Регионы еще правее.
Голос занял место на этой линейке политических предпочтений место где он пропадает среди более крупных партий.
А нужно позиционироваться не в спектре правые или левые или центристы -а позиционироваться по совершенно ДРУГОМУ смыслу.
Например выдвинуть максимум 3-4 понятных и простых лозунга-требования (учитесь у Ленина):
1) полная отмена всех налогов для малого бизнеса и НДС (это даст вам голоса ФОПов, и бизнеса)
2) бесплатная медицина для всех пенсионеров (это даст голоса пенсионеров)
3) земля только физлицам и только тем кто родился в Украине и прожил тут не менее 20 лет (это даст вам голоса сельских жителей).
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И бейте каждый день ТОЛЬКО в эти три требования и угрожайте власти поднять народ на барикады! И вы получите много много голосов в поддержку.
That's a great plan. That's fuckin' ingenious, if I understand it correctly. It's a Swiss fuckin' watch (с)
Итак....
"Мы обнаружили нечто вроде подземной реки, которая тянется более чем на полторы тысячи километров! То есть, только вообразите себе - река доставляет воду из самого сердца Гренландии в Атлантику через фиорд Питермана. Это просто невероятно! Подо льдом существует целая развитая речная система", - рассказывают сотрудники Университета Хоккайдо (Япония), которые проводили исследование совместно с учеными из Университета Осло (Норвегия).
Подземную реку назвали "Темной"!!!!!, потому что большая часть огромного водного пути протекает в темноте, под огромным массивом льда. Последний, впрочем, стремительно сокращается - каждый год ледники Гренландии теряют значительные объемы льда, и этот процесс, судя по всему, только ускоряется.
Кхе,кхе.........Значит маленькие зелёные были правы когда называли речку " речкой". Имеем документальное подтверждение.Мы потихоньку начинаем въезжать. И только она не тёмная, а ...мертвая. Река мёртвых Осириса. И...важно, даже подсчитано таймлапс системы, ее инерционность их книги мёртвых. Он составляет ровно 12(двенадцать!!!) часов. Это уникальная книга, читать её надо вместе с манускриптом Войнича.
И теперь вы нашли....выход речки!!! Ещё раз вы НАШЛИ ВЫХОД!!! РЕЧКИ. Теперь ищите её вход!!!!