 Нам треба переосмислити своє позиціонування, - Юрчишин про падіння рейтингу партії "Голос"

Про це розповів Юрчишин в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, серед причин падіння рейтингу партії - це падіння довіри до інституту, де працює "Голос" (парламентської фракції) і до парламенту в цілому.

"Є фактично падіння рейтингів усіх політичних сил, які пов’язані з парламентом. Падіння "Слуги народу", падіння "Голосу", незначне падіння "Батьківщини". Єдина, хто зараз росте, – це "ОПЗЖ", яка себе показує як асистемна опозиція", - говорить Юрчишин.

За його словами, падіння рейтингу "Голосу" для них є тривожним сигналом.

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"Це показує, що наше позиціонування, – ми вказуємо владі на помилки і вимагаємо їх виправляти – добре працює у розвинутих країнах. Але в тотальних собачих боях української політики конструктив не є затребуваним. У нас неодмінно треба з кимось боротися", - зазначив нардеп

Юрчишин вважає, що партії потрібно "займати більш чітку позицію".

"Тому нам треба переосмислити своє позиціонування. І зараз, спілкуючись з нашими представниками в регіонах, ми бачимо, що ставлення в різних частинах країни до функції "Голосу" - навіть серед наших основних виборців - різне", - сказав нардеп.

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