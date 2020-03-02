 "Укроборонпром" отримав цього року рекордне держзамовлення на 30 млрд грн, - Абромавичус

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укроборонпрому", передає Цензор.НЕТ.

"У 2019 році ДОЗ становив 19 млрд грн та приблизно 3 млрд грн за держгарантіями, тобто всього 22 млрд. Цього року буде 20 млрд плюс 10 млрд відповідно – всього 30 млрд гривень", – повідомив генеральний директор у телевізійному інтерв’ю.

Абромавичус підкреслив, що ритмічність навантаження оборонних підприємств є стратегічно важливою і нещодавній Указ Президента України "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 та 2021, 2022 роки" якраз стосується зміни системи планування ДОЗ, аби уможливити довгострокові замовлення. Так, "згідно з президентським указом, ДОЗ у наступних 2021 та 2022 роках не має зменшуватися", – підкреслив Абромавичус.

У 2019 році підприємства, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", на 98% виконали зобов’язання з виготовлення та ремонту військової техніки перед державою. Всього станом на кінець грудня 2019 року, українським військовим було передано 4876 одиниць техніки: 3889 нової та модернізованої і 987 відремонтованої, а також 2327 двигунів, вузлів та агрегатів.

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