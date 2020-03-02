 Вбивство Старицького: адвокати ексглави МЗС Кожари не дали провести слідчий експеримент, пославшись на "гіпертонічний криз" клієнта

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси сім'ї потерпілого.

Зазначається, що 2 березня 2020 року о 13:00 було заплановано проведення слідчого експерименту в будинку, де було знайдено тіло Старицького.

"Про необхідність проведення згаданої слідчої дії власника приміщення сповістили завчасно відповідно до вимог чинного законодавства. Однак експеримент не відбувся у зв'язку з відсутністю подружжя Кожар у будинку", - сказано в повідомленні.

За словами юристів, на місці події були присутні представники потерпілих, слідчі СО Києво-Святошинського відділу поліції, керівництво слідчого управління, криміналісти слідчого управління, експерти - баллісти Київського НДЕКЦ, судово-медичний експерт, судово-медичний експерт - криміналіст.

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Підкреслюється, що адвокатів Кожари також попередили про слідчі дії: "На що адвокат у телефонній розмові повідомив, що буде через годину і разом з довіреною особою дасть можливість провести слідчі дії в будинку Кожари".

"Очікування власників приміщення затяглося на 2 години, після чого прибуло двоє осіб, представилися адвокатами Леоніда Кожари і повідомили, що останнього вранці було госпіталізовано через гіпертонічний криз. За їхніми словами, дружина Кожари також перебуває разом з Леонідом у лікарні в Феофанії. І що найважливіше, сам Л. Кожара просить без його участі слідчий експеримент не проводити", - сказано в повідомленні.

Протокол проведення слідчої дії зафіксував факт відмови в проведенні слідчого експерименту, додали в юркомпанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик

Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.