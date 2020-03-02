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 Події, Суспільство
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Все про:Кожара (13) експеримент (13) Старицький Сергій (5)

 Вбивство Старицького: адвокати ексглави МЗС Кожари не дали провести слідчий експеримент, пославшись на "гіпертонічний криз" клієнта

Проведення слідчого експерименту в будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари, де було знайдено мертвим підприємця Сергія Старицького, зірвано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси сім'ї потерпілого.

Зазначається, що 2 березня 2020 року о 13:00 було заплановано проведення слідчого експерименту в будинку, де було знайдено тіло Старицького.

"Про необхідність проведення згаданої слідчої дії власника приміщення сповістили завчасно відповідно до вимог чинного законодавства. Однак експеримент не відбувся у зв'язку з відсутністю подружжя Кожар у будинку", - сказано в повідомленні.

За словами юристів, на місці події були присутні представники потерпілих, слідчі СО Києво-Святошинського відділу поліції, керівництво слідчого управління, криміналісти слідчого управління, експерти - баллісти Київського НДЕКЦ, судово-медичний експерт, судово-медичний експерт - криміналіст.

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Підкреслюється, що адвокатів Кожари також попередили про слідчі дії: "На що адвокат у телефонній розмові повідомив, що буде через годину і разом з довіреною особою дасть можливість провести слідчі дії в будинку Кожари".

"Очікування власників приміщення затяглося на 2 години, після чого прибуло двоє осіб, представилися адвокатами Леоніда Кожари і повідомили, що останнього вранці було госпіталізовано через гіпертонічний криз. За їхніми словами, дружина Кожари також перебуває разом з Леонідом у лікарні в Феофанії. І що найважливіше, сам Л. Кожара просить без його участі слідчий експеримент не проводити", - сказано в повідомленні.

Протокол проведення слідчої дії зафіксував факт відмови в проведенні слідчого експерименту, додали в юркомпанії.

Вбивство Старицького: адвокати ексглави МЗС Кожари не дали провести слідчий експеримент, пославшись на гіпертонічний криз клієнта 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик

Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

Вбивство Старицького: адвокати ексглави МЗС Кожари не дали провести слідчий експеримент, пославшись на гіпертонічний криз клієнта 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178912
 
 
 Топ коментарі
 
дайте ему легендарное клетчетое одеяло...... насирову помогло......
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А так можна робити усім громадянам чи тільки особливо заслуженим? Убийство Старицкого: адвокаты экс-главы МИД Кожары не дали провести следственный эксперимент, сославшись на "гипертонический криз" клиента - Цензор.НЕТ 4180
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А почему этот рыг не арестован? Аваков, а протестующие в Сажарах?
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А почему этот рыг не арестован? Аваков, а протестующие в Сажарах?
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Тупарь, он бывший госслужащий, к ГБР обращайся!
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… а он взял ружье и - бац ему прямо в сердце! Пуля пробила капитана насквозь да еще наделала в канцелярии бед: раскололо бутылку с чернилами, и они залили служебные бумаги, - продолжил свой рассказ Швейк (с)
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Когда за убийство светит вышка - у любого будет "гипертонический криз".
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дайте ему легендарное клетчетое одеяло...... насирову помогло......
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А так можна робити усім громадянам чи тільки особливо заслуженим?
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А он шо бо сих пор не в СИЗО?
Е...ть оце вы НАГОЛОСУВАЛИ ПО ПРИКОЛУ)))
лошкопеды ЗЕленые...
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Будете вы еще плакать кровавыми слезами за свой ПРИКОЛЬНЫЙ ВИБОР)))
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странно что не сбежало еще рыговское чмо
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для того щоб відмазати потрібен певний час, не поспішайте, поліція перевіряє може то його так короновірус замордував (невідома форма)
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Рыгоаналы и камуняцкие выпердыши имеют имунитет?

ОНО должно сидеть в СИЗО. Криз у него. Ага. рыгоанал-камнуяка. оно в жизни не работало и будет жить до 90.
Как-то по добински ехать в гости на машине, а затем уже там застрелиться.
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