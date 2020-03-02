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Все про:Нафтогаз (735) Антимонопольний комітет (179) Тарифи на газ (179)

 Схоже на претензії за законослухняність, - у "Нафтогазі" прокоментували справу, відкриту АМКУ

НАК "Нафтогаз України" не отримувала офіційних повідомлень від Антимонопольного комітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК.

"Антимонопольний комітет України сьогодні написав, що підозрює Нафтогаз у "зловживаннях при визначенні цін" на газ для потреб населення з 1 листопада 2018 року.

Станом на зараз компанія не отримувала жодних офіційних повідомлень від АМКУ. Але, схоже, до нас є претензії за нашу законослухняність", - наголошується в повідомленні.

В "Нафтогазі" нагадують, що ціни на газ для населення в 2018 році визначалися безпосередньо Кабміном. Постановою КМУ від 19 жовтня 2018 року затверджене "Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів в процесі функціонування ринку природного газу" (ПСО), де є ціна і умови поставки газу для населення з 1 листопада 2018 року. Уряд також зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ постачальникам газу для населення на умовах, визначених документом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антимонопольний комітет відкрив справу проти "Нафтогазу" за завищення цін на газ для населення (оновлено)

"Нафтогаз не має права не виконувати вимоги уряду, прописані у постанові про ПСО.

Однак є ще один важливий момент: жоден покупець газу в Україні не зобов‘язаний купувати газ у Нафтогазу на цих умовах. На українському ринку газу існують сотні інших постачальників газу - з числа як імпортерів, так і приватних видобувників", - відзначають в прес-службі НАК.

"Нафтогаз очікує на більш детальну інформацію від регулятора щодо розпочатого провадження, щоб сформувати свою юридичну позицію. Ми всебічно сприятимемо встановленню істини", - заявляють в компанії.

Схоже на претензії за законослухняність, - у Нафтогазі прокоментували справу, відкриту АМКУ 01

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Нагадаємо, 2 березня Антимонопольний комітет України почав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178911
 
   
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Бабушкин зэЛох ясно же сказал во всеуслышание: « ...я поговорю с амк и он сделает, как я скажу»
Вкратце: бэня руками своей тупой зэмарионетки решил закошмарить одно из немногих оставшихся бюджетообразующих предприятий страны, чтобы самому прибрать к своим рукам. Плюс параллельно он решает вопросы финансовых претензий со стороны нафтогаза к своим структурам. Все те же сценарии, что и с приватом...
А по сути «новостного заголовка» - популизм чистой воды! 10 юлек из 10!
Завышенные цены путём сговора формируют облгазы, которые находятся в частных руках окружения оманского вислюковича и бениных партнёров по многолетнему грабежу страны
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Нефтегаз, Порошенко, Шеремет, вирус--Клоуны накидывают информационного мусора, что бы лохторату забить башку.
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Запутали.
Так частная с умышленно аналогичным названием это компания или Госкомпания Нафтогаз?
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Нафига тебе этот нафтогаз. Заключаешь договор с небольшой частной газодобывающей Украинской компанией и покупаешь газ за копейки.
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Где этот винницкий продавец труселей ,где этот пакостник ?
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