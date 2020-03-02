 Правоохоронці розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань в "Укроборонпромі"

"Наразі різні правоохоронні органи розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань колишніх співробітників "Укроборонпрому" і підприємств, що входять до його складу", - повідомила пресслужба "Укроборонпрому" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що для ефективної співпраці з органами попереднього розслідування торік держконцерн уклав меморандум про співпрацю з усіма правоохоронними органами, в рамках якого всі зацікавлені сторони отримують будь-яку інформацію про діяльність "Укроборонпрому" в рамках чинного законодавства.
То ли дела липовые (но шото ж надо расследовать раз 5 лет говно на вентилятор вбрасывали), то ли страшно представить - страной и даже самим великим ЗЕ управляет не Коломойский, а подлый Порошенко.
Ведь это сразу все объясняет:
- то, что ЗЕ мародерит на войне и не остановил ее
- то, что ЗЕ ведет тайные переговоры с ФСБ
- то, что ЗЕ не провел ни одной реформы и не сдержал ни одного обещания, но объявил реформы Пороха своими
- то, что ЗЕ не может просто так посадить Пороха
- то, что про Укоборонпром есть только свист и ветер, а не доказательная база
- то, что при ЗЕ патриотов и волонтеров стали мочить по поводу и без
твой порох откупился ото все посадчиков -
судиям все равно с кого брать и за что -
им главное брать и брать
но ты давай тут топи дальше за мальдивскага камандующего
получил от петюни капейку - -иди купи сои кусок на обед себе,
бо мяса в пост нельзя
Иначе все эти эпические просеры зебилам не объяснить.
6 лет война - 600 уголовных дел в Оборонпроме!!!!
ахренели вообще -
деребан тотальный - у солдат крали ссуки 6 лет
и продолжают
глпадковские пашинские и их падруги таничерновол
так енто 600 только известных счас,
реально 6000
дебилы бл