EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  923  15
Все про:корупція (3215) шахрайство (305) махінації (297) Укроборонпром (589)

 Правоохоронці розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань в "Укроборонпромі"

Державний концерн "Укроборонпром" заявляє, що надає всебічну підтримку правоохоронним органам, які розслідують зловживання за участю колишніх співробітників підприємств держконцерну.

"Наразі різні правоохоронні органи розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань колишніх співробітників "Укроборонпрому" і підприємств, що входять до його складу", - повідомила пресслужба "Укроборонпрому" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для ефективної співпраці з органами попереднього розслідування торік держконцерн уклав меморандум про співпрацю з усіма правоохоронними органами, в рамках якого всі зацікавлені сторони отримують будь-яку інформацію про діяльність "Укроборонпрому" в рамках чинного законодавства.

Читайте також: Офіс Генпрокурора провів обшуки в комплексі будівель ДП "Укроборонсервіс"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178910
 
 
 Топ коментарі
 
для такого дела нужно 6 миллионов мусаров., так что можно ставить точку на расследовании. Правоохранители расследуют около 600 уголовных производств по злоупотреблениям в "Укроборонпроме" - Цензор.НЕТ 4084
 показати весь коментар
 
вангую что все 600 случаев были совершены в 2020-году и будут тут же закрыты. Правоохоронці розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань в "Укроборонпромі" - Цензор.НЕТ 6130
 показати весь коментар
 
И шото все никак.

То ли дела липовые (но шото ж надо расследовать раз 5 лет говно на вентилятор вбрасывали), то ли страшно представить - страной и даже самим великим ЗЕ управляет не Коломойский, а подлый Порошенко.

Ведь это сразу все объясняет:
- то, что ЗЕ мародерит на войне и не остановил ее
- то, что ЗЕ ведет тайные переговоры с ФСБ
- то, что ЗЕ не провел ни одной реформы и не сдержал ни одного обещания, но объявил реформы Пороха своими
- то, что ЗЕ не может просто так посадить Пороха
- то, что про Укоборонпром есть только свист и ветер, а не доказательная база
- то, что при ЗЕ патриотов и волонтеров стали мочить по поводу и без
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
для такого дела нужно 6 миллионов мусаров., так что можно ставить точку на расследовании. Правоохранители расследуют около 600 уголовных производств по злоупотреблениям в "Укроборонпроме" - Цензор.НЕТ 4084
 показати весь коментар
 
 
вангую что все 600 случаев были совершены в 2020-году и будут тут же закрыты. Правоохоронці розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань в "Укроборонпромі" - Цензор.НЕТ 6130
 показати весь коментар
 
 
по нормальному написать акт по нанесению убытков - 3 дня, если нужно доработать оперативно по встречным проверкам отправить оперов - ну 2 недели - еще 14 дней, провести оперативные разработки по сопровождению материалов - в те же 14 дней, подготовить сопроводиловку в прокуратуру - еще 2 дня, итого - 19 дней. Если жевать со-ли и ждать, кто больше принесет - то можно и 2 года.
 показати весь коментар
 
в цій країні ще лишилася хоч якась жива галузь?
 показати весь коментар
 
И шото все никак.

То ли дела липовые (но шото ж надо расследовать раз 5 лет говно на вентилятор вбрасывали), то ли страшно представить - страной и даже самим великим ЗЕ управляет не Коломойский, а подлый Порошенко.

Ведь это сразу все объясняет:
- то, что ЗЕ мародерит на войне и не остановил ее
- то, что ЗЕ ведет тайные переговоры с ФСБ
- то, что ЗЕ не провел ни одной реформы и не сдержал ни одного обещания, но объявил реформы Пороха своими
- то, что ЗЕ не может просто так посадить Пороха
- то, что про Укоборонпром есть только свист и ветер, а не доказательная база
- то, что при ЗЕ патриотов и волонтеров стали мочить по поводу и без
 показати весь коментар
 
 
то, что ЗЕ не может просто так посадить Пороха



твой порох откупился ото все посадчиков -


судиям все равно с кого брать и за что -


им главное брать и брать


но ты давай тут топи дальше за мальдивскага камандующего


получил от петюни капейку - -иди купи сои кусок на обед себе,


бо мяса в пост нельзя




 показати весь коментар
 
 
Та я ж и говорю - купил Порох вашего ЗЕ с потрохами еще, когда тот в бане комические куплеты пел. Правоохоронці розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань в "Укроборонпромі" - Цензор.НЕТ 4374

Иначе все эти эпические просеры зебилам не объяснить.
 показати весь коментар
 
 
Правоохранители расследуют около 600 уголовных производств по злоупотреблениям в "Укроборонпроме"



6 лет война - 600 уголовных дел в Оборонпроме!!!!

ахренели вообще -
деребан тотальный - у солдат крали ссуки 6 лет
и продолжают
глпадковские пашинские и их падруги таничерновол

так енто 600 только известных счас,

реально 6000

дебилы бл





 показати весь коментар
 
 
Просто интересно, как ты представляешь себе эти "кражи" у солдат? Только про запчасти к танкам через границу в 20 раз дороже ненужно, над этим уже отсмеялись.
 показати весь коментар
 
при порохе Укроборонпром работал и производил оружие высокого класса, а сейчас походу просто встанет.. кому же это выгодно?
 показати весь коментар
 
Да,какая разница...600...800...3000....тупые мусора тупо все просрут!!!
 показати весь коментар
 
Прокурори все продадуть,а судді виправдають. Правоохоронці розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань в "Укроборонпромі" - Цензор.НЕТ 5278
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору