 Теледебати на 179-му окрузі допомогли б людям не голосувати за "кота в мішку", але конкуренти Пташник бояться, - Ірина Геращенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко в коментарі журналістам.
"Ми повернулись зі 179 виборчого округу, де зараз відбуваються довибори до Верховної Ради. Цікава там ситуація: можливо вперше в українській історії за перемогу змагаються жінки-політикині. Наша політична команда там представлена єдиним опозиційним кандидатом Вікторію Пташник. І вона скаржиться, що місцева влада, обладміністрація забороняє зустрічі з нею громадянам на окрузі. Глава облдержадміністрації за ручку водить за собою кандидата від команди Зеленського.
Ми ще раз хочемо озвучити пропозицію пані Вікторії Пташник своїм конкуренткам – вийти на теледебати, аби виборці почули, як ці кандидатки до Верховної Ради збираються голосувати за закон про ринок землі, як вони збираються підтримувати ті чи інші закони, які стосуються економіки, як вони розуміються на проблемах округу", – підкреслила Ірина Геращенко.
Зелёного кота?
ента пташник еще та ******-
цинизм и демагогия 80-го левела
енто онадвигала в раде закон про осбб, чтобы заставить жильцов платить ахметке за все
по 5-10- кратному тарифу,
а если не платить, то отключат весь дом
дубиной побашке енту самопомощь
Вот только из уст соевых это звучит смешно - главсвин как мог от дебатов бегал. С Юлей "ссориться не хотел". Против Зеленского админ ресурсом массовку собрал - все равно просрал выборы
браво, зебил - хорошо ты напомнил себе - как зеленая шмаркля пряталась от всех на дебатах..
достаточно посмотреть видео - и увидеть реакцию людей на шмарклю.. не говоря уже об количестве "за Пороха" - раз в 5 больше на стадионе)Если бы Порох использовал так любимый вами, кацапами, админ ресурс - то и победил бы с результатом 2/3..
Просто ты тупое и пишешь по тупым методичкам из лахти, не понимания реальностей Украины))
Просто - смирись: ты, дурбецало - полный ноль в понимании Украины, а методички тебе пеишут "ЫкспЭрды" уровня скабеевой-соловьева))
Тебя ей богу надо на стационар!
13% в первом туре у мародера и 7% в Раду даже после ребрендинга с БПП на ЕС. Даже после дистанцирования от одиозных клептократов - Свинарчуков, Кононенко и др. Это даже не разгром - это поджопник.
"В понимании Украины" - смеюсь в голос, "пиши ишчо"
Всё ж таки забавно наблюдать за лахтой типа тебя, от которой тошнит даже местных зебилов
Гэта я так - дзеля поунага разумення твайго захворвання?
Лахта соевая...
Ну нечего вам, кацапам, больше сочинить о Порохе, вот ты как ёжик на кактусе - колишься, но продолжаешь "танцевать" - даже с гуглтранслейтом..
Выбираем артистов или клоунов?
Выбирать нужно по делам её!
Видать где то хвост прижали или приближается мощный прижим хвоста. Скоро (надеюсь ) узнаем, чего это в ней так активность проснулась .