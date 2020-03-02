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 Політика України
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Все про:вибори (4919) Геращенко Ірина (977) Пташник (8) Європейська Солідарність (270)

 Теледебати на 179-му окрузі допомогли б людям не голосувати за "кота в мішку", але конкуренти Пташник бояться, - Ірина Геращенко

Теледебати між кандидатами в депутати по 179 округу дозволять виборцям зробити усвідомлений вибір, а не голосувати за "кота в мішку".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко в коментарі журналістам.

"Ми повернулись зі 179 виборчого округу, де зараз відбуваються довибори до Верховної Ради. Цікава там ситуація: можливо вперше в українській історії за перемогу змагаються жінки-політикині. Наша політична команда там представлена єдиним опозиційним кандидатом Вікторію Пташник. І вона скаржиться, що місцева влада, обладміністрація забороняє зустрічі з нею громадянам на окрузі. Глава облдержадміністрації за ручку водить за собою кандидата від команди Зеленського.

Ми ще раз хочемо озвучити пропозицію пані Вікторії Пташник своїм конкуренткам – вийти на теледебати, аби виборці почули, як ці кандидатки до Верховної Ради збираються голосувати за закон про ринок землі, як вони збираються підтримувати ті чи інші закони, які стосуються економіки, як вони розуміються на проблемах округу", – підкреслила Ірина Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепка Пташник балотуватиметься від "ЄС" до Ради у 179 окрузі на Харківщині

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178909
 
   
 Топ коментарі
 
по стилю твоего сообщения видно, что тебя уже приложили дубиной.
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Стадіон?.. Чи зелені барани щось нове придумають?
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Теледебаты на 179-м округе помогли бы людям не голосовать за "кота в мешке"

Зелёного кота?
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неее ...за кота в зеленом мешке. Сам кот может быть хоть серый хоть рыжий или трехмастный (как Пташник)..главное что бы мешок был зеленый)). Почему то уверен что и Пташник бы с радостью избиралась именно в зеленом мешке, но чем то не ..вышла. Наверное тем что ранее постоянно перебегала из партии в партию, кидаю Самопомичь под брендом которой пробралась в Раду и пр.
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Сама она "трехмастная" так как пролезла в 2014 в парламент по списку Самопомочи..за кошт Андрия Доли)) а будучи исключенной из фракции Самопомич ..перебежала сразу в руководство Демальянса, откуда перебежала под знамена новоиспеченного Голоса Вакарчука, логично посчитав что флагом голоса у нее шансов больше...но пролетела с большим отрывом проиграв и националисту Левченко и "кошке в зеленом мешке". Теперь снова сменила масть и хочет пробраться в Раду под эгидой партии офшорника)) как говорил один попугай в старом анекдоте - "хоть тушкой хоть чучелом.." Будучи опытным игроком и адвокатом, наверное .."спинным мозгом чувствует" ... что после развала турборежима...можно будет в Раде, снова неплохо заработать?))
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Власть начала мероприятия по срыву довыборов в ВР Украины на 179 округе (Харьков). Там по социологическим прогнозам полный разгром "Слуг народа" и ОПЗЖ. Лидирует представитель ЕС.
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Стадіон?.. Чи зелені барани щось нове придумають?
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Не бесись, рошенку скушай. Может полегчает.
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Теледебаты на 179-м округе помогли бы людям не голосовать за "кота в мешке", но конкуренты Пташник боятся,



ента пташник еще та ******-
цинизм и демагогия 80-го левела

енто онадвигала в раде закон про осбб, чтобы заставить жильцов платить ахметке за все
по 5-10- кратному тарифу,
а если не платить, то отключат весь дом

дубиной побашке енту самопомощь
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по стилю твоего сообщения видно, что тебя уже приложили дубиной.
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Пытаться что то доказать зебилу, все равно что какашку палкой ковырять. Для них зе святой, прикольный, и "Сватов" в телевизор вернул.
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перевыборы на всех округах показали бы куда более веселую картинку.
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Дебаты, как атрибут здоровой политической конкуренции необходимы.
Вот только из уст соевых это звучит смешно - главсвин как мог от дебатов бегал. С Юлей "ссориться не хотел". Против Зеленского админ ресурсом массовку собрал - все равно просрал выборы
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это когда весной 2019 вислюк оманський орал про стадион и прятался - то от сдачи анализов, то от дебатов на ТВ, та и на стадион - прибежал в памперсах?))
браво, зебил - хорошо ты напомнил себе - как зеленая шмаркля пряталась от всех на дебатах.. Теледебати на 179-му окрузі допомогли б людям не голосувати за "кота в мішку", але конкуренти Пташник бояться, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8715
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Осел ты соевый - Зеленского в этом плане я не защищаю. Стадион у Порошенко он выиграл, но полноценными дебатами это шоу назвать нельзя. Но твой идол - хряк и на прошлых выборах от дебатов бегал и на этих от предложений других кандидатов жидким срал. Какой он, нах, политик в этом случае - совковое чмо, рассчитывающее только на админ. ресурс и грязные полит. технологии.
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лахта, "выиграл" - только в "моСхе" таких зебилов как ты))
достаточно посмотреть видео - и увидеть реакцию людей на шмарклю.. не говоря уже об количестве "за Пороха" - раз в 5 больше на стадионе)Если бы Порох использовал так любимый вами, кацапами, админ ресурс - то и победил бы с результатом 2/3..
Просто ты тупое и пишешь по тупым методичкам из лахти, не понимания реальностей Украины))

Теледебати на 179-му окрузі допомогли б людям не голосувати за "кота в мішку", але конкуренти Пташник бояться, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6679
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Ты реальный алеша - в твоем больном мозгу Порошенко выборы выиграл...
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кацап, не истери)) тебя даже местные зебилы - не поймут, как и твои протухшие методички про "админресурс" времен 2014 года.
Просто - смирись: ты, дурбецало - полный ноль в понимании Украины, а методички тебе пеишут "ЫкспЭрды" уровня скабеевой-соловьева))
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Я истерю?! Я полный ноль?!
Тебя ей богу надо на стационар!
13% в первом туре у мародера и 7% в Раду даже после ребрендинга с БПП на ЕС. Даже после дистанцирования от одиозных клептократов - Свинарчуков, Кононенко и др. Это даже не разгром - это поджопник.
"В понимании Украины" - смеюсь в голос, "пиши ишчо"
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хорошо, кацап, дозволяю - истери, ты - действительно ПОЛНЫЙ ноль!))
Всё ж таки забавно наблюдать за лахтой типа тебя, от которой тошнит даже местных зебилов Теледебати на 179-му окрузі допомогли б людям не голосувати за "кота в мішку", але конкуренти Пташник бояться, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2650
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Я цябе, дурня, дарэчы не запытау - ты мову хоць ведаеш?
Гэта я так - дзеля поунага разумення твайго захворвання?
Лахта соевая...
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чухонец, ты ж пойми - начав истерить - ты сейчас повторил ВСЕ фейки лахтинских методичек о Порохе)
Ну нечего вам, кацапам, больше сочинить о Порохе, вот ты как ёжик на кактусе - колишься, но продолжаешь "танцевать" - даже с гуглтранслейтом..
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пля, ты настолько тупой и НОЛЬ, что даже % голосов копипастишь из кацапских методичек)) "пиши ишшо", чухонское недоразумение)
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Теледебаты. Теледебати на 179-му окрузі допомогли б людям не голосувати за "кота в мішку", але конкуренти Пташник бояться, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3815
Выбираем артистов или клоунов?
Выбирать нужно по делам её!
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з якого переляку?уже по округам будуть проводить теледебати?
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Чет Ирку с понедельника - по новой, плющит не по детски.
Видать где то хвост прижали или приближается мощный прижим хвоста. Скоро (надеюсь ) узнаем, чего это в ней так активность проснулась .
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Це ж та Пташник,що зайшла в Раду від Самопомочі,а потім її купив Порох...Потім - якої холєри вона залетіла аж в Харківську область,вона що,звідтам?..Але нехай,продала западенців,продасть і східняків,птаха ще та...
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Які теледебати, тушка, яка бігали по Раді як хвойда по панелі, єдине що має отримати - забуття. І це стосується не лише Пташник... Обираючи зрадників не треба потім від них чекати чогось іншого окрім чергової зради, і в першу чергу, тих хто їх обрав.
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ПЕСюнчики, как-же так, Светличную в харьковскую ОДА назначал лично ПеПо , вместо другого выдающегося деятеля - ЗАЖОПовца Райнина , а теперь чего? .. Теледебати на 179-му окрузі допомогли б людям не голосувати за "кота в мішку", але конкуренти Пташник бояться, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5491
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Главное - больше не голосовать за свина-мародера и его подсвинков типа Ирки.
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