 Теледебати на 179-му окрузі допомогли б людям не голосувати за "кота в мішку", але конкуренти Пташник бояться, - Ірина Геращенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко в коментарі журналістам.

"Ми повернулись зі 179 виборчого округу, де зараз відбуваються довибори до Верховної Ради. Цікава там ситуація: можливо вперше в українській історії за перемогу змагаються жінки-політикині. Наша політична команда там представлена єдиним опозиційним кандидатом Вікторію Пташник. І вона скаржиться, що місцева влада, обладміністрація забороняє зустрічі з нею громадянам на окрузі. Глава облдержадміністрації за ручку водить за собою кандидата від команди Зеленського.

Ми ще раз хочемо озвучити пропозицію пані Вікторії Пташник своїм конкуренткам – вийти на теледебати, аби виборці почули, як ці кандидатки до Верховної Ради збираються голосувати за закон про ринок землі, як вони збираються підтримувати ті чи інші закони, які стосуються економіки, як вони розуміються на проблемах округу", – підкреслила Ірина Геращенко.

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