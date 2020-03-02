 Податкова: У лютому держбюджет отримав на 27,6% більше, ніж за аналогічний період минулого

Загальні ж доходи, за адміністрування яких відповідає ДНС, становили 37,1 млрд грн.
Про це повідомляє 24 з посиланням на ДПС.
"Наприкінці січня я пообіцяв, що податкова виконає план з надходжень до бюджету за лютий. Результат, який ми продемонстрували, говорить сам за себе. Хочу запевнити усіх, що ми не збираємося зупинятися на досягнутому, тому триматимемо і далі високу планку, яку самі ж і задали. Що б не відбувалось довкола нас, податкова виконуватиме свою роботу все ефективніше", – у зв’язку з цим заявив голова ДПС Сергій Верланов.
Також у Державній податковій службі підкреслили, що у лютому держбюджет отримав на 27,6%, або на 8,0 млрд грн, більше, ніж у лютому 2019 р.
Зазначається, що минулого місяця головним джерелом перевиконання доходів стали надходження від ПДВ завдяки підвищенню ефективності його адміністрування та впровадження оновленої системи моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних. Вони становили 20,8 млрд грн, що на 1,9 млрд грн, або 9,8 %, більше, ніж у лютому 2019 року.
Крім того, у податковій наголосили, що у лютому у рамках боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів у повному обсязі були виконані індикативи зі спирту (142,2%), лікеро-горілчаної продукції (111,3%), пива (127,0%) та тютюнових виробів (100%).
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук подякував Сергію Верланову за прекрасну роботу та назвав керівництво Державної податкової служби колективом чесних професіоналів.
Падение промышленного производства за январь составило 5,1%.
Госбюджет недовыполнен по доходам на 37,8 млрд грн(без учета запланированного ранее уменьшения доходов государственного бюджета на 20,1 млрд грн = итого МИНУС 57.9 млрд.грн), - Счетная палата опровергает цифры в отчете Кабмина.
"Счетная палата ознакомилась с Отчетом. И в пределах нашей компетенции имеем несколько комментариев по отдельным достижениям правительства в 2019 году ".
По его словам, в отчете правительства отмечено, что выполнение утвержденного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" показателя доходной части государственного бюджета составило 99,1%.
"Однако выполнение плана доходов, с учетом изменений, внесенных распорядителями бюджетных средств, составило 96,3%. Невыполнение плана доходов на 37,8 млрд грн является крупнейшим с 2015 года. И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет, в частности уменьшение доходов государственного бюджета на 20,1 млрд грн", - сказал глава Счетной палаты.
Также он отметил, что доходную часть госбюджета удалось наполнить за счет заранее оплаченных налогов.
"Например, в декабре 2019 года сумма наперед уплаченных налогов увеличилась на 9,4 млрд грн. В декабре 2018 показатель был 3,9 млрд грн"
Опровергли в отчете правительства и ложь об уменьшении расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. "Если сравнить с 2018 годом, то на самом деле расходы на обслуживание государственного долга в 2019 году выросли на 3,8 млрд грн, или 3,3%"
интересные цифры...) за лютий
хвалятся там - где им нужно просто молчать:
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ (сальдо) 95,3% -3 510,5 млн.грн.
и при этом налогов содрали больше - вымывают оборотные средства у бизнеса.
МИТНІ ОРГАНИ.... -7 905,6млн.грн...... 69,6%
потому что в декабре 2019го также собирали налоги наперед..
Согласно ст. 136.1 НКУ размер базовой ставки составляет 18%. Плательщиками налога на прибыль предприятий являются юридические лица - как резиденты, так и нерезиденты.
Лохи-инвесторы, несите ваши денежки.
"На простака не нужен нож ..."
И почему в феврале опять бюджетный провал?