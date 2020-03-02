 Швеція збереже санкції проти РФ, поки існуватиме їхня причина, - глава МЗС Лінде

"Наше тверде переконання, що ми повинні зберігати санкції, поки причина, через яку ми їх ввели, все ще існує. Водночас ми сподіваємося, що мінські і нормандські домовленості будуть імплементовані повністю", - сказала вона на пресконференції з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Лінде зазначила, що збирається у вівторок, 3 березня, відвідати Донбас.
"Ми також обговорили ситуацію населення на східній Україні, і ми будемо там завтра. Так що я сподіваюся, що ми зможемо поговорити з людьми безпосередньо", - пояснила вона.
Глава МЗС Швеції також запевнила, що під час головування її країни в ОБСЄ у 2021 році питання України буде одним із головних на порядку денному.
"Швеція триматиме Україну високо на порядку денному під час нашого майбутнього головування в ОБСЄ. Наш спільний інтерес - це збереження загальної структури європейської безпеки, а також всеосяжної системи безпеки ОБСЄ", - підкреслила Лінде.
и ненавидимая всем миром, тоталитарная система, находящаяся в процессе
непрерывной деградации под надежным наркозом из сказок о православии. не станет паРашы - не станет и причин для санкций против нее.