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 Політика України
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 Швеція збереже санкції проти РФ, поки існуватиме їхня причина, - глава МЗС Лінде

Швеція збереже санкції проти Росії, поки існуватиме їхня причина - тобто агресія РФ проти України, повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Наше тверде переконання, що ми повинні зберігати санкції, поки причина, через яку ми їх ввели, все ще існує. Водночас ми сподіваємося, що мінські і нормандські домовленості будуть імплементовані повністю", - сказала вона на пресконференції з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Лінде зазначила, що збирається у вівторок, 3 березня, відвідати Донбас.

"Ми також обговорили ситуацію населення на східній Україні, і ми будемо там завтра. Так що я сподіваюся, що ми зможемо поговорити з людьми безпосередньо", - пояснила вона.

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Глава МЗС Швеції також запевнила, що під час головування її країни в ОБСЄ у 2021 році питання України буде одним із головних на порядку денному.

"Швеція триматиме Україну високо на порядку денному під час нашого майбутнього головування в ОБСЄ. Наш спільний інтерес - це збереження загальної структури європейської безпеки, а також всеосяжної системи безпеки ОБСЄ", - підкреслила Лінде.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178902
 
   
 Топ коментарі
 
Іншими словами - поки існує РФ...
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Причина - макшане в рассисе. Вот когда переберутся на родину, в Монголию -тогда и санкции снять.
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кацап ти ідеш відразу в подорож до полового органу
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паРаша - самоизолированная, злобная, ненавидящая весь мир
и ненавидимая всем миром, тоталитарная система, находящаяся в процессе
непрерывной деградации под надежным наркозом из сказок о православии. не станет паРашы - не станет и причин для санкций против нее.
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Нужно усиливать санкции против РФ всем миром!!!
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Хто ещё не водил по губам казламордых, атзавитесь, ау-у ???
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