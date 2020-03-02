EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  768  22
Все про:інвестиції (294) корупція (3215) Швеція (152)

 Шведські компанії, які працюють в Україні, зазначають як вимогу номер один - прозоріше законодавство і рішучішу боротьбу з корупцією, - глава МЗС Лінде

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде зазначає, що для роботи шведських компаній, зокрема IKEA, на українському ринку важливі прозоре законодавство і боротьба з корупцією в Україні.

"IKEA є приватною компанією, і ми, як держава, не маємо важелів впливу на їхні рішення. Але я, як колишній міністр торгівлі, маю поінформувати вас про те, що шведські компанії, які працюють на українському ринку, зазначають як вимогу номер один - прозоріше і зрозуміліше законодавство, а також рішучіші кроки українського уряду щодо подолання корупції", - сказала вона на брифінгу після зустрічі з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, реагуючи на його репліку про можливий прихід компанії IKEA в Україну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Лінде вказала, що в Україні зараз активно впроваджуються антикорупційні реформи, і в Швеції високо оцінюють цю діяльність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна є відповідачем у 21 справі на 250 млрд грн в іноземних юрисдикціях за позовами інвесторів, - Кабмін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178900
 
   
 Топ коментарі
 
Т.е. решала в виде инвестняни шведов не устроит, когда зажопный районный суд по желанию Портнова или Коломойского может остановить работу компании.
 показати весь коментар
 
Вот после немцев и шведы плюнули в лицо величайшего лидера современности Зеленского. Оказывается им тоже не нужны няньки...
 показати весь коментар
 
А потом менты могут прийти и отобрать всё имущество, а менеджеров закошмарить.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Т.е. решала в виде инвестняни шведов не устроит, когда зажопный районный суд по желанию Портнова или Коломойского может остановить работу компании.
 показати весь коментар
 
 
А потом менты могут прийти и отобрать всё имущество, а менеджеров закошмарить.
 показати весь коментар
 
 
Это уже вопросы экологии. У нас СБУ и МВД - рьяные борцы за окружающую среду.

Поэтому Лакшми Миттал свои деньги теперь из Украины выводит, а не заводит в нее.
 показати весь коментар
 
 
Вот после немцев и шведы плюнули в лицо величайшего лидера современности Зеленского. Оказывается им тоже не нужны няньки...
 показати весь коментар
 
 
Дурнику , вони нам з тобою в очі сцють , адже сумніваюсь , що на кацапії прозоріше законодавство і краще борють корупцію - а ікеа присутня на ринку кацапії !
 показати весь коментар
 
мы уже всё побороли.... президент, кабмин и нянечки ждут инвесторов.....
 показати весь коментар
 
ИКЕА заходила на рынок Украины, но тот уровень коррупции , с которым они столкнулись, их не устроил
Вообще - ИКЕА прекрасная компания
В ЕС большинство пользуются ее товарами и мебелью
 показати весь коментар
 
Тоді кацапія набагато ближче до ЄС ,ніж Україна .
 показати весь коментар
 
Кто они такие чтобы нашим чинушам указывать?
 показати весь коментар
 
Значит, работы бесценного Авакова они не ценят.
 показати весь коментар
 
Ишь чего шведы надумали...да еще и поучать вздумали молодую зеленую кАманду профи.. Работающие в Украине шведские компании отмечают как требование номер один - более прозрачное законодательство и более решительную борьбу с коррупцией, - глава МИД Линде - Цензор.НЕТ 850
 показати весь коментар
 
 
вся фигня в том, что зеленый принтер не выдержал турборежима - масло в голове закончилось........
 показати весь коментар
 
схоже шведи куди більше оптимісти ніж навіть наші громадяни, яких понад 6 000 000 виїхало на заробітки, а дехто і постійно
 показати весь коментар
 
На таких условиях мы и сами можем развивать бизнес!
Вы попробуйте ...
 показати весь коментар
 
А что, шведам этого фото из сериала мало? Надо же, а зебобам хватило...
Шведські компанії, які працюють в Україні, зазначають як вимогу номер один - прозоріше законодавство і рішучішу боротьбу з корупцією, - глава МЗС Лінде - Цензор.НЕТ 6743
 показати весь коментар
 
Что там Шведы понимают в Коррупции , - Главный сказал ЕЕ Нет и все тут, она в головах выбросить с головы , - Не Войны ни Коррупции.
 показати весь коментар
 
На кацапії ікеа присутня .Шведам байдужа корупція , якщо вона їм на користь .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору